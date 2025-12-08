10 самых крутых гаджетов Xiaomi с распродажи AliExpress, о которых вы даже не знали

На AliExpress всегда так: заканчивается одна распродажа — начинается следующая. Вот и сейчас после завершения 11.11 и Черной пятницы стартовали Дни выгоды. По сути, та же акция, но под другим имени, а внутри — все то же самое. Но мы постарались удивиться сами и удивить вас, выбрав необычные гаджеты Xiaomi. Оказывается, у этого производителя из Китая в послужном списке есть не только смартфоны, но и умная скакалка, а также многое другое.

Детектор скрытых камер

Цена: от 479 ₽

В отелях и съемных квартирах всегда велик риск наткнуться на скрытые камеры, которые снимают происходящее внутри, а владельцы площади потом продают записи в даркнете. Выполнить проверку скрытых камер поможет специальный детектор Xiaomi, способный обнаружить оборудование для слежки за счет специального фильтра.

Тестер качества воды

Цена: от 689 ₽

О здоровье позаботится тестер воды Xiaomi. Он определяет ее качество измеряя показатель TDS, основанный на количестве содержащихся в жидкости примесей. Желательно, чтобы у вашей воды был результат в диапазоне 50-350. Осталось только приобрести тестер для проверки.

Оригинальный фонарик Xiaomi

Цена: от 1 398 ₽

Также в линейке устройств китайского производителя есть фонарик Xiaomi. Он весит всего 125 граммов, но при этом выдает 1000 люмен света. А главное — ему не нужны батарейки. Встроенного аккумулятора хватает на 30 часов непрерывной работы, после чего гаджет нужно подключить к розетке или повербанку через универсальный порт USB-C и немного подождать.

Умная скакалка Xiaomi

Цена: от 1 889 ₽

Заниматься спортом нужно по-умному. И в этом вам поможет скакалка Xiaomi. Она выполняет подсчет прыжков, отображая их количество на экране, а еще фиксирует кучу других показателей, с которыми вы можете ознакомиться в приложении. Так что заказываем и начинаем набирать форму к лету уже сейчас.

Хорошая электробритва Xiaomi

Цена: от 2 004 ₽

Электробритва Xiaomi Mijia S500 не первый год продается на AliExpress и все это время пользуется большим спросом. Причина ее успеха — идеальное соотношение цены и возможностей. Бритва обладает плавающей головкой с острыми лезвиями и не нуждается в батарейках. Всего 1 час зарядки через USB-C — и она полностью восстанавливает энергию от 0 до 100%.

Умная зубная щетка

Цена: от 2 635 ₽

Электрической зубной щеткой сегодня никого не удивишь, но у Xiaomi есть умная щетка. В процессе ухода за полостью рта она анализирует зоны чистки, давая вам советы. А еще гаджет сам подбирает оптимальный режим работы, исходя из вашего образа жизни.

Портативный термос с подогревом

Цена: от 2 906 ₽

Внешне это обычная термокружка на 350 мл, но в действительности — самый настоящий электрический чайник. При желании вы сможете вскипятить воду, и розетка для подогрева вам не понадобится. У термокружки есть встроенный аккумулятор: он-то и выполнит всю работу при помощи нагревательного элемента.

Беспроводной фотопринтер Xiaomi

Цена: от 4 434 ₽

А этот гаджет Xiaomi поможет вам моментально распечатать фото со смартфона. Размер принтера сопоставим с габаритами повербанка, а печать осуществляется без использования краски. Все благодаря специальной бумаге, на которой устройство буквально гравирует изображение.

Портативный беспроводной пылесос

Цена: от 4 677 ₽

Ручной пылесос Xiaomi идеально подходит для уборки домашней мебели и салона автомобиля. Несмотря на скромные размеры, он обладает высокой силой всасывания вплоть до 21 000 Па, чего хватит, чтобы выбить всю пыль. А добраться до труднодоступных мест вам помогут специальные насадки. И да: снова никаких проводов.

Уникальные наушники Xiaomi OpenWear

Цена: от 7 089 ₽

Наушники — один из самых распространенных гаджетов. Но Xiaomi OpenWear — нечто уникальное. Они имеют открытую форму, обеспечивающую идеальную посадку. И, несмотря на все конструктивные сложности, их разработчикам удалось реализовать высокое качество звучания, которое соответствует требованиям Hi-Res Audio.

