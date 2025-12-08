10 самых крутых гаджетов Xiaomi с распродажи AliExpress, о которых вы даже не знали

Герман Вологжанин

На AliExpress всегда так: заканчивается одна распродажа — начинается следующая. Вот и сейчас после завершения 11.11 и Черной пятницы стартовали Дни выгоды. По сути, та же акция, но под другим имени, а внутри — все то же самое. Но мы постарались удивиться сами и удивить вас, выбрав необычные гаджеты Xiaomi. Оказывается, у этого производителя из Китая в послужном списке есть не только смартфоны, но и умная скакалка, а также многое другое.

10 самых крутых гаджетов Xiaomi с распродажи AliExpress, о которых вы даже не знали. Выбрали самые интересные гаджеты Xiaomi. Фото.

Выбрали самые интересные гаджеты Xiaomi

Детектор скрытых камер

Детектор скрытых камер. С этим детектором вы можете быть уверены, что никто не следит. Фото.

С этим детектором вы можете быть уверены, что никто не следит

Цена: от 479 ₽

В отелях и съемных квартирах всегда велик риск наткнуться на скрытые камеры, которые снимают происходящее внутри, а владельцы площади потом продают записи в даркнете. Выполнить проверку скрытых камер поможет специальный детектор Xiaomi, способный обнаружить оборудование для слежки за счет специального фильтра.

Купить детектор камер

10 полезных и просто интересных товаров из Китая

Тестер качества воды

Тестер качества воды. Тестер проверит качество воды и поставит ей оценку. Фото.

Тестер проверит качество воды и поставит ей оценку

Цена: от 689 ₽

О здоровье позаботится тестер воды Xiaomi. Он определяет ее качество измеряя показатель TDS, основанный на количестве содержащихся в жидкости примесей. Желательно, чтобы у вашей воды был результат в диапазоне 50-350. Осталось только приобрести тестер для проверки.

Купить тестер воды

Оригинальный фонарик Xiaomi

Оригинальный фонарик Xiaomi. Самый настоящий фонарик Xiaomi с топовыми характеристиками. Фото.

Самый настоящий фонарик Xiaomi с топовыми характеристиками

Цена: от 1 398 ₽

Также в линейке устройств китайского производителя есть фонарик Xiaomi. Он весит всего 125 граммов, но при этом выдает 1000 люмен света. А главное — ему не нужны батарейки. Встроенного аккумулятора хватает на 30 часов непрерывной работы, после чего гаджет нужно подключить к розетке или повербанку через универсальный порт USB-C и немного подождать.

Купить фонарик Xiaomi

Умная скакалка Xiaomi

Умная скакалка Xiaomi. Считает количество прыжков и не только. Фото.

Считает количество прыжков и не только

Цена: от 1 889 ₽

Заниматься спортом нужно по-умному. И в этом вам поможет скакалка Xiaomi. Она выполняет подсчет прыжков, отображая их количество на экране, а еще фиксирует кучу других показателей, с которыми вы можете ознакомиться в приложении. Так что заказываем и начинаем набирать форму к лету уже сейчас.

Купить умную скакалку

Хорошая электробритва Xiaomi

Хорошая электробритва Xiaomi. Культовая электробритва, которая нравится всем. Фото.

Культовая электробритва, которая нравится всем

Цена: от 2 004 ₽

Электробритва Xiaomi Mijia S500 не первый год продается на AliExpress и все это время пользуется большим спросом. Причина ее успеха — идеальное соотношение цены и возможностей. Бритва обладает плавающей головкой с острыми лезвиями и не нуждается в батарейках. Всего 1 час зарядки через USB-C — и она полностью восстанавливает энергию от 0 до 100%.

Купить электробритву Xiaomi

Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать

Умная зубная щетка

Умная зубная щетка. Зубная щетка, помогающая ухаживать за полостью рта с умом. Фото.

Зубная щетка, помогающая ухаживать за полостью рта с умом

Цена: от 2 635 ₽

Электрической зубной щеткой сегодня никого не удивишь, но у Xiaomi есть умная щетка. В процессе ухода за полостью рта она анализирует зоны чистки, давая вам советы. А еще гаджет сам подбирает оптимальный режим работы, исходя из вашего образа жизни.

Купить зубную щетку

Портативный термос с подогревом

Портативный термос с подогревом. Не простая термокружка, а портативный чайник. Фото.

Не простая термокружка, а портативный чайник

Цена: от 2 906 ₽

Внешне это обычная термокружка на 350 мл, но в действительности — самый настоящий электрический чайник. При желании вы сможете вскипятить воду, и розетка для подогрева вам не понадобится. У термокружки есть встроенный аккумулятор: он-то и выполнит всю работу при помощи нагревательного элемента.

Купить термос Xiaomi

Беспроводной фотопринтер Xiaomi

Беспроводной фотопринтер Xiaomi. Быстро печатает ваши фоточки с телефона. Фото.

Быстро печатает ваши фоточки с телефона

Цена: от 4 434 ₽

А этот гаджет Xiaomi поможет вам моментально распечатать фото со смартфона. Размер принтера сопоставим с габаритами повербанка, а печать осуществляется без использования краски. Все благодаря специальной бумаге, на которой устройство буквально гравирует изображение.

Купить фотопринтер Xiaomi

Портативный беспроводной пылесос

Портативный беспроводной пылесос. Лучший помощник для чистки мебели. Фото.

Лучший помощник для чистки мебели

Цена: от 4 677 ₽

Ручной пылесос Xiaomi идеально подходит для уборки домашней мебели и салона автомобиля. Несмотря на скромные размеры, он обладает высокой силой всасывания вплоть до 21 000 Па, чего хватит, чтобы выбить всю пыль. А добраться до труднодоступных мест вам помогут специальные насадки. И да: снова никаких проводов.

Купить портативный пылесос

Подборка самых интересных гаджетов из Китая

Уникальные наушники Xiaomi OpenWear

Уникальные наушники Xiaomi OpenWear. Классные наушники от Xiaomi. Фото.

Классные наушники от Xiaomi

Цена: от 7 089 ₽

Наушники — один из самых распространенных гаджетов. Но Xiaomi OpenWear — нечто уникальное. Они имеют открытую форму, обеспечивающую идеальную посадку. И, несмотря на все конструктивные сложности, их разработчикам удалось реализовать высокое качество звучания, которое соответствует требованиям Hi-Res Audio.

Купить Xiaomi OpenWear

