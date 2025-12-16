10 самых нужных товаров для дома с AliExpress

Герман Вологжанин

AliExpress — это не только склад китайского хлама, но и место, где можно по выгодным ценам приобрести много полезных товаров. Им вы точно найдете применение дома, ведь фантазия жителей Поднебесной настолько безгранична, что покрывает все бытовые потребности людей со всего света. Готовы присоединиться к ним? Тогда встречайте новую подборку товаров с AliExpress, где собраны только полезные вещи.

10 самых нужных товаров для дома с AliExpress. Только полезные товары для вашего дома. Фото.

Только полезные товары для вашего дома

Автоматический диспенсер мыла

Автоматический диспенсер мыла. Сам вспенит и выдавит мыло на руку. Фото.

Сам вспенит и выдавит мыло на руку

Рейтинг: 4.8

Цена: от 749 ₽

Надоело самостоятельно выдавливать жидкое мыло? Этот автоматический диспенсер выполнит работу за вас. Он сам вспенит и выдавит мыло, стоит вам поднести руку к его кранчику. Так что пользуйтесь, ощущая максимальный комфорт.

Органайзер для всех видов батареек

Органайзер для всех видов батареек. Тут можно хранить любые батарейки. Фото.

Тут можно хранить любые батарейки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 860 ₽

Многие приборы в наших домах продолжают работать на батарейках: пульты, часы, весы и многое другое. Для каждого из них требуются разные форматы гальванических элементов. И вы сможете легко хранить их в специальном органайзере для батареек, который продается на AliExpress.

Вакуумный упаковочный аппарат

Вакуумный упаковочный аппарат. Продлеваем срок годности продуктов с помощью упаковщика. Фото.

Продлеваем срок годности продуктов с помощью упаковщика

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 290 ₽

К быстрой порче продуктов приводит воздух, вступающий с ними в химическую реакцию. Чтобы этого не произошло, купите вакуумный упаковщик. Он поможет хранить продукты, избегая контакта с воздухом, благодаря чему вы увеличите срок годности.

Магнитная лампа с аккумулятором

Магнитная лампа с аккумулятором. Эту лампу можно расположить в любом уголке вашего дома. Фото.

Эту лампу можно расположить в любом уголке вашего дома

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 728 ₽

На рабочем столе или над кроватью вам наверняка пригодится эта беспроводная лампа. Ей не нужны батарейки, ведь внутри нее скрыт аккумулятор, который заряжается через порт USB-C. Кроме того, лампа держится на магнитном креплении, позволяющем расположить ее в любом месте вашего дома.

Сушилка для обуви с ультрафиолетом

Сушилка для обуви с ультрафиолетом. Зимой без сушилки для обуви вам точно не обойтись. Фото.

Зимой без сушилки для обуви вам точно не обойтись

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 754 ₽

Вне зависимости от времени года после долгих прогулок обувь промокает. А эффективно высушить ее можно только при помощи специальной сушилки. Эта модель не только сделает вашу обувь сухой, но и избавит от вредных бактерий.

Настольная зарядка для техники

Настольная зарядка для техники. Компактнее и круче обычных сетевых фильтров. Фото.

Компактнее и круче обычных сетевых фильтров

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 359 ₽

Полезная вещь для рабочего стола, которая выступает как альтернатива громоздкому сетевому фильтру. У нее есть сразу 3 розетки, а еще 4 порта USB для подключения зарядных устройств всех гаджетов от смартфонов и умных часов до планшетов и ноутбуков.

Увлажнитель воздуха Xiaomi

Увлажнитель воздуха Xiaomi. Гаджет, увлажняющий воздух в любое время года. Фото.

Гаджет, увлажняющий воздух в любое время года

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 659 ₽

Зимой воздух в наших домах становится чрезвычайно сухим из-за работы отопления. Для хорошего самочувствия его нужно искусственно увлажнять, в чем каждому из вас поможет увлажнитель Xiaomi. Он вмещает сразу 4 литра воды и позволяет поддерживать оптимальный баланс влаги в воздухе на протяжении суток.

Робот для мытья окон

Робот для мытья окон. Отмоет окна дома вместо вас. Фото.

Отмоет окна дома вместо вас

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 490 ₽

Зима когда-нибудь кончится, и вы заметите, какими грязными стали окна вашего дома. Чтобы не тратить время на ручную мойку стекол, можно приобрести специального робота. Тем более, что стоит он всего ничего и эффективно отмывает любую гладкую поверхность.

Электрический полотенцесушитель

Электрический полотенцесушитель. Эффективная сушилка, работающая от сети. Фото.

Эффективная сушилка, работающая от сети

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 718 ₽

А в ванной вы обязательно найдете применение электрическому полотенцесушителю. Он быстро нагревается, позволяя в кратчайшие сроки высушить все полотенца в доме. А для удобства здесь предусмотрен таймер автовыключения.

Умное мусорное ведро

Умное мусорное ведро. Мусорка, которая все делает за вас. Фото.

Мусорка, которая все делает за вас

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 968 ₽

Умное мусорное ведро пригодится везде. Ведь оно действительно умное. Ведро не только автоматически поднимет крышку перед вами, но и запакует пакет после его заполнения. Останется только вытащить его и отнести на мусорку.

