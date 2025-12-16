10 самых нужных товаров для дома с AliExpress

AliExpress — это не только склад китайского хлама, но и место, где можно по выгодным ценам приобрести много полезных товаров. Им вы точно найдете применение дома, ведь фантазия жителей Поднебесной настолько безгранична, что покрывает все бытовые потребности людей со всего света. Готовы присоединиться к ним? Тогда встречайте новую подборку товаров с AliExpress, где собраны только полезные вещи.
Содержание
- 1 Автоматический диспенсер мыла
- 2 Органайзер для всех видов батареек
- 3 Вакуумный упаковочный аппарат
- 4 Магнитная лампа с аккумулятором
- 5 Сушилка для обуви с ультрафиолетом
- 6 Настольная зарядка для техники
- 7 Увлажнитель воздуха Xiaomi
- 8 Робот для мытья окон
- 9 Электрический полотенцесушитель
- 10 Умное мусорное ведро
Автоматический диспенсер мыла
Рейтинг: 4.8
Цена: от 749 ₽
Надоело самостоятельно выдавливать жидкое мыло? Этот автоматический диспенсер выполнит работу за вас. Он сам вспенит и выдавит мыло, стоит вам поднести руку к его кранчику. Так что пользуйтесь, ощущая максимальный комфорт.
10 самых крутых гаджетов Xiaomi с распродажи AliExpress
Органайзер для всех видов батареек
Рейтинг: 4.8
Цена: от 860 ₽
Многие приборы в наших домах продолжают работать на батарейках: пульты, часы, весы и многое другое. Для каждого из них требуются разные форматы гальванических элементов. И вы сможете легко хранить их в специальном органайзере для батареек, который продается на AliExpress.
Вакуумный упаковочный аппарат
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 290 ₽
К быстрой порче продуктов приводит воздух, вступающий с ними в химическую реакцию. Чтобы этого не произошло, купите вакуумный упаковщик. Он поможет хранить продукты, избегая контакта с воздухом, благодаря чему вы увеличите срок годности.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Магнитная лампа с аккумулятором
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 728 ₽
На рабочем столе или над кроватью вам наверняка пригодится эта беспроводная лампа. Ей не нужны батарейки, ведь внутри нее скрыт аккумулятор, который заряжается через порт USB-C. Кроме того, лампа держится на магнитном креплении, позволяющем расположить ее в любом месте вашего дома.
Сушилка для обуви с ультрафиолетом
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 754 ₽
Вне зависимости от времени года после долгих прогулок обувь промокает. А эффективно высушить ее можно только при помощи специальной сушилки. Эта модель не только сделает вашу обувь сухой, но и избавит от вредных бактерий.
Товары с AliExpress по минимальной цене за все время
Настольная зарядка для техники
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 359 ₽
Полезная вещь для рабочего стола, которая выступает как альтернатива громоздкому сетевому фильтру. У нее есть сразу 3 розетки, а еще 4 порта USB для подключения зарядных устройств всех гаджетов от смартфонов и умных часов до планшетов и ноутбуков.
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 659 ₽
Зимой воздух в наших домах становится чрезвычайно сухим из-за работы отопления. Для хорошего самочувствия его нужно искусственно увлажнять, в чем каждому из вас поможет увлажнитель Xiaomi. Он вмещает сразу 4 литра воды и позволяет поддерживать оптимальный баланс влаги в воздухе на протяжении суток.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Робот для мытья окон
Рейтинг: 5.0
Цена: от 3 490 ₽
Зима когда-нибудь кончится, и вы заметите, какими грязными стали окна вашего дома. Чтобы не тратить время на ручную мойку стекол, можно приобрести специального робота. Тем более, что стоит он всего ничего и эффективно отмывает любую гладкую поверхность.
Электрический полотенцесушитель
Рейтинг: 5.0
Цена: от 3 718 ₽
А в ванной вы обязательно найдете применение электрическому полотенцесушителю. Он быстро нагревается, позволяя в кратчайшие сроки высушить все полотенца в доме. А для удобства здесь предусмотрен таймер автовыключения.
10 полезных и просто интересных товаров из Китая
Умное мусорное ведро
Рейтинг: 5.0
Цена: от 3 968 ₽
Умное мусорное ведро пригодится везде. Ведь оно действительно умное. Ведро не только автоматически поднимет крышку перед вами, но и запакует пакет после его заполнения. Останется только вытащить его и отнести на мусорку.