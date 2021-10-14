10 самых полезных товаров для автомобиля с AliExpress

Кажется, мы начали забывать, сколько удобных дополнений можно купить для своего автомобиля. Они часто продаются в магазинах автозапчастей, но свое начало берут в Китае. Это означает, что на AliExpress можно найти существенно более широкий выбор и более низкие цены. Мы собрали несколько таких товаров, которые могут пригодиться в автомобиле, сделав его более функциональным и удобным. Какие-то из них подойдут не всем, но некоторые просто должны найти место в любом салоне или багажнике. Они уже доказали свою полезность, и если еще не стали, то скоро обязательно станут мейнстримом.

Автомобильная полироль для кузова

Кузов автомобиля постоянно подвержен повышенной нагрузке. Перепады температур, солнце, экскременты птиц, летящие с дороги камни и просто грязь. Чтобы грязь не задерживалась на поверхности, применяются специальные средства — восковые полироли.

Они выпускаются разными брендами, но их состав редко сильно меняется. Поэтому пользоваться можно практически любыми. На AliExpress они тоже продаются. Ими надо уметь пользоваться, но в инструкции все подробно рассказано. В результате обработки на автомобиле не будет так сильно задерживаться вода, а значит, он не будет так сильно пачкаться.

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Как пристегнуть собаку в машине

Собака в машине всегда была проблемой. Часто животное просто не может усидеть на месте и бегает по всему салону. Если собака большая, то это является серьезной проблемой.

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Чтобы решить ее, придумали поводок с креплением для ремня безопасности. Один конец вставляется в защелку ремня, а второй цепляется к ошейнику собаки. О безопасности в случае ДТП говорить не приходится, но если собака просто сидит на сиденье, это тоже не самый безопасный вариант. Крепление есть разного типа и цвета.

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Чем накрыть машину

Если вы не пользуетесь автомобилем долгое время, есть смысл защитить его от пыли и грязи. Даже если он стоит в гараже, там все равно достаточно грязно для того, чтобы оставлять его просто так.

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На этот случай выпускаются автомобильные чехлы. На AliExpress тоже такие есть. Они предлагаются разного размера, а качественный материал позволит пользоваться ими даже на улице.

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Чехлы для сидений в машину

Еще одна защита, которая может понадобиться автомобилю, это чехлы. Если вы часто едите в салоне, возите детей или животных, а также кладете в салон грязные вещи, то чехлы для вас просто мастхэв.

Они выпускаются в разных цветах, есть как для передних, так и для задних сидений, но надо иметь в виду, что они универсальные. Правда, если автомобиль оборудован боковыми подушками безопасности, стоит учесть, что в них нет прорезей для раскрытия подушки. В этом случае покупать их не стоит.

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Мячик торчит в стекле машины

Этот тип наклеек на стекло смотрится довольно интересно. Началось все с шайб, но теперь появились мячики. Они как будто пробили стекло и застряли в нем. Выглядит довольно реалистично.

Сама наклейка прозрачная и на ней нарисованы трещины, а в центре половина мячика. Конечно, в реальности он так застрять не мог, но так ли это важно, ведь смотрится интересно.

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Мусорка в автомобиль

Часто в дороге надо что-то выбросить, но штатная пепельница довольно маленькая или ее нет вообще, как это часто бывает в новых автомобилях. В этом случае на помощь придет компактное ведро.

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Оно ставится в подстаканник или в дверь, если там есть место под бутылку, имеет объем около полулитра и автоматическую крышку, чтобы все выглядело более эстетично.

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Как измерить толщину краски

Этот прибор поможет вам, если вы покупаете автомобиль с рук. С его помощью можно легко узнать, правду ли говорит продавец, когда уверяет, что автомобиль ”не бит, не крашен”.

Суть работы прибора проста. При помощи ультразвука он измеряет расстояние от поверхности краски до металла. Если оно по всей машине примерно одинаково, значит продавец не обманывает. Если где-то краска в несколько раз толще, значит, эта деталь ремонтировалась и это повод попросить скидку.

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Органайзер на сиденье

В машине часто не хватает мест для хранения. Особенно, если на заднем сиденье сидит ребенок и ему всегда что-то надо иметь рядом.

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Такой органайзер вешается на спинку впереди стоящего кресла и имеет несколько карманов. Снизу можно положить салфетки, бутылку с водой или другие предметы, а сверху есть прозрачный карман для планшета, чтобы в дороге можно было включить видео.

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Удобные цепи для колес

Лично я пару раз попадал в ситуацию, когда зимой за городом сложно было выбраться из снега. Хорошо, что у меня есть цепи для колес, но иногда надевать их довольно сложно. Особенно, если машина уже увязла в снегу.

Это не совсем привычные цепи, которые надо надевать вокруг колеса. Их можно продеть в спицы и затянуть на колесе, даже если оно на половину зарыто в снег. А еще они не будут занимать много места в багажнике. Ездить на них постоянно нельзя, но быстро надеть в сложном месте, потом снять и поехать дальше — самое то.

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Как навести порядок в багажнике

Свалка всего подряд в багажнике — вечная проблема автомобилистов. Организовать внутреннее пространство довольно сложно, так как карманов и ящиков там мало, если они вообще есть.

На помощь приходит органайзер. В него можно сложить все, что нужно. Он тоже будет занимать место, но хотя бы мелочевка, сумочки и пакеты не будут разбросаны по всему полу. Все будет аккуратно лежать в одном ящике.

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