10 товаров с Алиэкспресс, которые влюбят в себя каждого покупателя

Представьте ситуацию: вы зашли на AliExpress, чтобы что-то заказать, и буквально через 5 минут не помните, что же именно вам было нужно. Знакомо? Это как с YouTube, где от предложения буквально разбегаются глаза. Но, что на этом маркетплейсе, что на самом популярном видеохостинге, часто вторичные предложения имеют довольно низкое качество, не говоря уже о ценности. И вот вы получили много предложений, но так и не знаете, что купить на. AliExpress. Чтобы вам было проще принять решение и выбрать что-то хорошее, мы еженедельно готовим для вас крутые подборки. И вот еще одна из них.

Как подключить наушники к телефону без гнезда

Современные телефоны все чаще следуют заданной когда-то Apple дурацкой традиции — убирать с корпуса телефона разъем для наушников. Из-за этого мы не можем подключить любимые наушники и приходится покупать беспроводные. Но лично я давно купил такой переходник на всякий случай. Он выпускается Ugreen, имеет премиальный дизайн с металлическими коннекторами и тканевой оплеткой и подходит для телефонов с USB Type-C. Да, он не самый дешевый, но качество того стоит. Иначе зачем вообще пользоваться проводными наушниками?

Цена: 105 рублей

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Как завести машину, если сел аккумулятор

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Если машина вдруг не заводится, обычно проблема в аккумуляторе, который пора менять. Но вряд ли вы захотите искать его, когда надо будет срочно ехать на работу. Для этого есть такое пуско-зарядное устройство. Просто подключаете его к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, ждете несколько секунд и заводите машину. После этого убираете в бардачок и едете по своим делам. А как бонус вы получите два USB для зарядки гаджетов и встроенный фонарик, если придется работать в темное время суток.

Цена: 3 130 рублей

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Переходник для USB

Вы знали, что к большинству смартфонов можно подключить не только устройства с USB Type-C, но и обычные Type-A? Правда, тут возникает вопрос совместимости. Просто купите этот переходник за несколько десятков рублей и подключайте флешки, жесткие диски или что вам там нужно. А еще переходник можно использовать с ноутбуком. Он совсем не занимает места и поместится в любом кармане.

Цена: 60 рублей

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Зарядка для многих гаджетов сразу

10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие.

Такая зарядка позволит одновременно заряжать до 5 гаджетов. Разъемов 8, но они разбиты на 4 сектора, каждый из которых принимает только по одному устройству. Кроме этого, есть беспроводная зарядка QI сверху, которую можно отключить или включить нажатием кнопки. Основные разъемы выдают не более 27 Вт каждый, а вся зарядка в сумме обеспечивает 100 Вт. Есть поддержка QC 3.0 и PD 3.0.

Цена: 2 930 рублей

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Удлинитель с розетками и USB

Этот удлинитель лучше любого, который можно купить в магазине. По крайней мере он намного более функциональный. На корпусе, кроме шести обычных розеток, есть еще пять USB Type-A и один USB Type-C. Все это может выдавать до 3000 Вт. Хотя на USB мощности будет приходиться меньше, этого все равно хватит для зарядки смартфона, планшета и других мелких гаджетов. Длина провода 2 метра, на выбор есть черный и белый цвет, а для удобства предусмотрена кнопка отключения.

Цена: 1 400 рублей

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Складная подставка для телефона или планшета

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Эта подставка занимает места немногим больше пластиковой карты, но в разложенном состоянии она может выдержать смартфон или даже некоторые планшеты. Есть два размера прорезей, чтобы можно было устанавливать телефон даже в толстом чехле. Такая подставка пригодится не только дома или на рабочем месте в офисе, но и в дороге, ведь она почти не будет занимать места в рюкзаке или даже в кармане.

Цена: 510 рублей

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Дешевая замена стилуса Apple

Этот аксессуар пригодится тем, кто выбрал для себя iPad в качестве планшета на каждый день. Это почти полный аналог Apple Pencil, которые сложно отличить от него нвешне, если не смотреть, что сверху написано Baseus, а не Apple. Стилус на магнитах крепится к корпусу планшета. А в одной из комплектаций предлагается с зарядным кейсом, в котором можно хранить его так, чтобы заряд всегда был 100%. Это как TWS-наушники, которые заряжаются, пока просто лежат в кейсе.

Цена: от 2 230 рублей

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Саундбар для компьютера Baseus

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания.

Этот саундбар в компактном корпусе должен заменить колонки. И с этим он успешно справляется. Просто поставьте его под монитор, подключите источник и наслаждайтесь. Есть возможность коннекта через mini jack 3.5 мм, USB Type-C или по Bluetooth. Кроме этого, можно выбрать версию без встроенного аккумулятора или с ним. А как бонус, вы получите 7-цветную подсветку, которая сделает аксессуар игровым. Но использовать такой саундбар можно даже с телевизором.

Цена: от 4 250 рублей

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Кошелек для телефона

Надо признать, что такой аксессуар больше пригодится пользователям iPhone, которых лишили возможности пользоваться Apple Pay, но и владельцам Android он тоже может прийтись по душе. Например, для того, чтобы носить с собой проездной или пропуск на работу. Практика показывает, что забыть дома можно все, что угодно, кроме смартфона. Поэтому нужная карточка всегда будет с вами.

Цена: 660 рублей

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Кольцо-держатель для смартфона

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Если у вас большой телефон, держать его расслабленно одной рукой довольно сложно. С таким кольцом сделать это будет намного проще. Оно откидное и почти не прибавляет толщины смартфону. Зато когда понадобится полистать ленту, валяясь на диване, равных по удобству ему не будет.

Цена: 580 рублей

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