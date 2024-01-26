10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие

Порой покупка на AliExpress превращается в лотерею. Ведь вы покупаете что-то, что стоит относительно недорого, а потом еще и едет к вам через половину мира. Отсюда увеличение рисков. Но если правильно анализировать предложение перед покупкой товара, риски можно свести к минимуму. Чтобы обезопасить вас от нехороших предложений, мы регулярно изучаем огромное количество товаров на этом популярном маркетплейсе и делимся своими находками с вами, а часто и сами заказываем что-то из списка. Вот очередной десяток товаров, на которые стоит обратить внимание.

Крутой картридер на каждый день

Если вы часто что-то скидываете с карт памяти на компьютер, например, с камеры или видеорегистратора, то без такого прибора не обойтись, ведь современные компьютеры все реже комплектуются слотами для чтения карт памяти. Поддерживается скорость на уровне USB 3.0, а еще есть версия с двумя разъемам. С обратной стороны может быть USB Type-C для подключения к смартфону.

Цена: 560 рублей

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Защита кухонной плиты от грязи

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс по выгодной цене, которых ты не встретишь в обычных магазинах.

Помните, как после приготовления еды на плите, даже если ничего не убежало или не выкипело, остается огромное количество грязи? Один только летящий жир чего стоит. Такие защитные накладки позволят сэкономить немало сил на уборке. Их даже можно мыть, но можно и просто выбрасывать, скажем, раз в неделю. Главное, вырезать по форме плиты перед использованием и иметь в виду, что подходит защита только для газовых плит.

Цена: 250 рублей

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Большие и маленькие биты для шуруповерта

Стандартные биты для шуруповерта, которые можно купить в строительном магазине, редко отличаются друг от друга. Эти предлагают удобную форму с выемкой для пальцев и разную длину в зависимости от того, что вам нужно. Есть варианты от 25 до 150 мм. Длинная насадка в хозяйстве всегда пригодится. Поэтому лучше купить ее, если у вас есть шуруповерт, — пригодится.

Цена: от 50 рублей

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Насадки на ножки стула

Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать.

Каждый стул царапает поверхность, на которой стоит. С такими насадками проблема может быть решена быстро и просто. Есть несколько размеров и форм, а вам надо только выбрать правильную и надеть на ножки. Стул, стол или табурет не только перестанут царапать пол, но и обеспечат большую устойчивость.

Цена: от 70 рублей

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Карманная рация

Рация может пригодиться даже для ежедневного использования. Например, переговариваться с друзьями в походе, во время катания в горах или просто за городом, если вы поехали на пикник или у вас большой участок. Есть возможность настройки, работы в двух диапазонах и экран для отображения информации. Есть разные комплекты поставки, включая вариант с проводной частью, чтобы было как у полицейских в кино.

Цена: от 1 310 рублей

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Аккумуляторный насос для колес

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот карманный компрессор пригодится не только автомобилистам, но многим другим людям. С его помощью можно накачать колеса велосипеда, мяч, аксессуары для бассейна, колесо тачки и многие другие вещи — выбирать вам. Просто выставляете на экране нужное давление, нажимаете на кнопку и ждете.

Цена: 2 570 рублей

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Цифровой мультиметр для дома

Если вы хоть немного разбираетесь в том, откуда в розетке берется электричество и занимаетесь этим, вам необходим мултиметр. Рассказывать, какие у него есть возможности можно долго, но если сказать просто, то он позволяет тестировать сеть, целостность проводов, правильность подключения и многие другие вещи.

Цена: 1 650 рублей

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Короткий кабель для зарядки

Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас.

Наконец-то производители начали понимать, что людям нужны не только трехметровые кабели со всеми на свете разъемами. Иногда надо иметь именно короткий кабель, чтобы можно было положить в сумку или карман телефон, подключенный к пауэрбанку. На выбор есть USB Type-C на USB Type-C и USB Type-C на Lighthing, что перекрывает львиную долю всех современных смартфонов.

Цена: от 170 рублей

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Качественный провод для телефона

Ну, а если вам наоборот нужен кабель для зарядки телефона дома или в офисе, выбирайте хороший и качественный, например, такой от Baseus. Есть три варианта длины от 0,5 до 2 метров и разная поддерживаемая мощность. Самая топовая версия выдерживает до 100 Вт. Кабель качественный и, кроме надежных коннекторов, предлагают тканевую оплетку.

Цена: от 380 рублей

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Подставки для стиральной машины

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Стиральная машина склонна к вибрациям из-за неравномерного расположения веса внутри. Чтобы она не скакала и не скользила по полу, стоит купить такие силиконовые подставки. Кладете их под ножки, и конструкция будет намного более устойчивой. Размер подкладок составляет 4 на 4 см, а сами они прозрачные, чтобы хорошо смотрелись на любом полу.

Цена: 130 рублей

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