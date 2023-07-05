10 вещей с Алиэкспресс, которые хочется посоветовать купить всем

Сейчас предложение продавцов во всех категориях такое мощное, что кажется, будто они смогли реализовать любую фантазию самого изощренного ума потенциального покупателя. Вот только не всегда получается найти такие необычные товары, ведь нас окружают предложения, построенные на основании того, что мы покупали ранее. Из-за этого мы становимся заложниками своих ежедневных покупок. Но это можно изменить! Для этого просто время от времени листайте наши подборки и мы раскроем для вас новый мир необычных и/или полезных гаджетов. Собственно, сейчас мы этим и займемся.

Складной рюкзак

Вы наверняка знаете складные сумки, которые занимают совсем мало места, но раскрываются в полноценную сумку для переноса вещей. Это то же самое, но в виде рюкзака. В сложенном состоянии это небольшая подушечка, которая уместится в кармане. Но когда разложите ее, получите рюкзак, с которым и за покупками можно сходить и в отпуск его взять, если на обратном пути накупите много сувениров.

Цена: 1 080 рублей

Купить складной рюкзак

Мягкие силиконовые наклейки

Есть ли гарантия на смартфоны Xiaomi с AliExpress в России и как ее проверить.

Эти наклейки правильнее называть бамперами. Они клеятся на места, где одна вещь может биться о другую. Например, это может быть дверка шкафа, которая сильно хлопает. Так же их можно использовать в качестве опоры, приклеив на предметы интерьера, которые своим основание могут царапать полку или стол. В общем, вариантов применения много — выбирать вам.

Цена: 120 рублей

Купить силиконовые наклейки

Отпугивающие шипы против птиц

Все знают, что бывает, когда на какой-то предмет постоянно садятся птицы. Многие даже постоянно отмывают неприятные белые подтеки со стен и крыш. Чтобы с этим бороться, правильнее всего не дать птице сесть в этом месте. Такие шипы помогут. Они безопасны для пернатых. Птицы просто не смогут найти себе место и отлетят в сторону. Это очень гуманный и эффективный способ бороться с птицами.

Цена: 120 рублей

Купить шипы против птиц

Мощная складная лампочка

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

С такой лампочкой в вашем доме точно станет намного светлее. Она вкручивается в обычный цоколь, но имеет раскладную конструкцию. На каждом ”крыле” есть дополнительные светодиоды. Потребление энергии будет не очень большим и за безопасность проводки можно не переживать. Отличный вариант для мест, где нужно много света, но изначально не предусмотрена мощная система освещения.

Цена: 1 310 рублей

Купить мощную складную лампочку

Флисовый спальный мешок для кемпинга

Может показаться, что это плед, но его создатели пошли дальше — это спальный мешок. Он тонкий и сделан из флиса. Этот материал хорошо держит тепло, но не имеет защиты от воды. Поэтому, пользоваться им стоит только в сухом помещении, в палатке или в гарантированно сухую погоду. Его уровень сохранения тепла, конечно, ниже обычного спального мешка, но для летних походов это отличный вариант, который не займет много места в рюкзаке.

Цена: 1 340 рублей

Купить флисовый спальный мешок

Модель корабля в шторм для автомобиля

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить!

Помните собачек, кивающих головой на передней панели автомобиля? Эта штука в некотором роде является чем-то подобным, но с кораблем. Жидкость внутри прозрачной колбы плещется, в на получившихся волнах качается небольшой макет Титаника. Смотрится интересно, а в пробке может стать антистресом.

Цена: 1 110 рублей

Купить модель корабля

Портативный отпариватель

Этот гаджет пригодится дома, если вам не хочется гладить одежду, или если она не очень подходит для этого. Наливаете воду в емкость, подключаете прибор к розетке, включаете его и можете пользоваться . Подойдет для отпаривания почти любой одежды и даже для штор.

Цена: 2 200 рублей

Купить портативный отпариватель

Гамак для ног

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот компактный гамак можно повесить под столом. Конструкция складная и повесить его можно не только в офисе, но даже в самолете. В общем, применений может быть масса, но основная задача — удержать ноги и дать им расслабиться.

Цена: 400 рублей

Купить гамак для ног

Шар-огнетушитель

Этот шар начинен средством для тушения пожаров. Ваша задача просто бросить его в огонь и все. От температуры он взорвется и распылит средство вокруг себя. Кроме этого его можно устанавливать в местах потенциального возгорания, чтобы он сам лопнул, как только появится огонь и тем самым предотвратил пожар.

Цена: 1 730 рублей

Купить шар-огнетушитель

Система контроля давления в шинах

Товары с AliExpress, которые так и просятся в корзину или список желаний.

Неправильное давления в шинах — одна из причин возникновения аварийности на дороге. Чтобы его контролировать можно установить такие датчики. Есть две версии. Одна устанавливается внутрь диска, а вторая накручивается на ниппель снаружи. В обоих случаях информация предается на компьютер с экраном. Сам он работает от солнечных батарей и не требует внешнего питания. Просто кладете его в машине и давление в шинах всегда будет под контролем.

Цена: 2 380 рублей

Купить систему контроля давления в шинах