11 лучших гаджетов для кухни на все случаи жизни

Мы уже много раз публиковали подборки товаров с AliExpress. Это такое место, где всегда есть, что выбрать. Будь то кабели, чехлы или товары для дома. На этот раз мы решили остановиться на товарах для кухни. В подборку войдут не только кухонные принадлежности, вроде удобного и быстрого ножа необычной формы, но и средства для уборки. Будет даже гаджет, который сделает приготовление блюд намного более безопасным и защитит вас от травм. За основу были взяты недорогие гаджеты, которые при необходимости сможет купить каждый. Мы специально отказались от дорогущих приспособлений, которые не всегда эффективны, и выбрали только топ за свои деньги.

Лента для ремонта труб

Такая лента удобная в применении и довольно эффективная. Не стоит рассчитывать на нее, как на решение всех проблем, но в некоторых она точно может оказаться очень кстати. Например, если надо временно подлатать протекшую трубу в раковине (не под давлением) или отремонтировать что-то из кухонной утвари.

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Перчатки с защитой от порезов

Каждый знает, что такое порезаться, когда что-то готовишь. Более того, каждый хоть раз попадал в такую ситуацию. Особенно, если в доме есть нормальные, хорошо наточенные ножи.

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Чтобы такого не случалось, можно воспользоваться перчатками с защитой от порезов. Они позволят быстро и безопасно нарезать продукты. Перчатки дышат и легко стираются, а защита обеспечивается за счет особой структуры нитей. Кроме работы на кухне, ими можно пользоваться при проведении других работ. Но помните, что они только защищают от порезов. Чудес ждать не стоит и удар топором они не выдержат. Так же они не защитят от протыканий. Поэтому, осторожнее!

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Щетка с насадкой для шуруповерта

На кухне часто надо что-то отчистить. Особенно это касается раковины, которая со временем покрывается налетом и ее надо хорошо промывать. Чтобы не тереть губкой до бесконечности и придумали такие щетки, как эта.

Она используется в качестве насадки на шуруповерт. Достаточно приложить ее и нажать кнопку. В итоге за 10-15 секунд вы справитесь эффективнее, чем за 10 минут работы руками.

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Вакуумная упаковка для дома

Знаете, как упаковывают товары под вакуумом? Откачивается воздух и запаиваются края упаковки. Дома можно сделать примерно то же самое.

Этот прибор позволит спаять между собой два слоя пакета. Надо будет только зажать им место спайки, как степлером, и провести. Главное — приноровиться и делать это с правильной скоростью. Если тянуть слишком быстро, то слои не прогреются, а если медленно, то они отгорят. Гаджет работает от двух обычных пальчиковых батареек.

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Автоматическая подсветка для шкафа

В кухонных шкафах всегда темно, если там не предусмотрена штатная подсветка. Такую опцию могут позволит себе не все, да и не в каждой мебели это вообще возможно.

Но и тут китайцы приходят на помощь. Компактный фонарь крепится на стенку шкафа так, чтобы дверка нажимала на кнопку. В итоге получается как с холодильником. Когда дверь открыта, свет горит, а когда закрыта — нет. Удобно! А еще мы рассказывали про такую умную подсветку.

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Распылитель для масла

Часто надо непросто налить масло на сковороду, а сбрызнуть им продукты. Например, для получения корочки при запекании или для обжарки в аэрогриле.

Можно воспользоваться кистью и помазать, например, курицу, но есть продукты, с которыми это не работает. Скажем, если вы готовите картошку фри, то смазать ее будет сложно, а сбрызнуть — самое то. В том числе с этой целью и нужен пульверизатор для масла. Когда он у вас будет, другие сценарии вы сможете придумать сами.

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Как достать мусор из раковины

Этот гаджет в основном позиционируется как средство извлечения мусора из раковины, но можно пользоваться им и в других целях.

Суть проста. На конце есть подпружиненные щипцы. Длина конструкции 62 см. Нажимая кнопку, вы их открываете, отпуская — закрываете. Проталкиваете трубку в труднодоступное место, отпускаете кнопку и небольшой мусор будет надежно заарканен. Вот так просто им пользоваться.

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Круглый нож для кухни

Это что-то вроде ножа для пиццы, но он острый. Благодаря этому он позволяет резать обычные продукты.

В отличии от обычного ножа, этот не будет портить структуру, а некоторые продукты будут резаться им намного быстрее. Вам надо будет просто катать его туда-сюда. Это позволит работать проще, а заодно не будет так повреждать доску, ведь нагрузка на нее будет ниже.

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Самоклеящаяся доска для рисования мелом

Эта ”доска” подается в рулонах. Она представляет из себя пленку, которую можно приклеить на стену, чтобы ребенок мог на ней рисовать и не портить другие стены.

Почему она попала в подборку товаров для кухни? Все просто — ее можно использовать для заметок, рецептов или других целей на кухне. Магнититься к ней ничего не будет, но вырезать кусок любой формы вы сможете.

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Форма для шашлыка

Если вы хотите приготовить что-то на шпажках, то часто это сопровождается долгим процессом нанизывания. С этим гаджетом все будет иначе.

Надо просто разложить то, что вы хотите пожарить, в специальные полости, закрыть и проткнуть шпажкой сбоку. Когда вы откроете форму, все будет надежно зафиксировано и можно будет приступать к готовке.

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Самый дешевый кондиционер

По правде говоря, это не совсем кондиционер в привычном понимании этого слова, но воздух охладить он сможет.

Для этого надо залить в прибор холодную воду, и он будет прогонять через нее воздух. На выходе он будет холоднее, чем на входе, и для этого не надо будет ничего сверлить и вешать на стену. А главное, цена вопроса чуть больше 1000 рублей. Почему этот гаджет для кухни? Им будет удобно пользоваться, когда вы что-то готовите и от плиты в помещении становится слишком жарко.

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