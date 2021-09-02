11 лучших гаджетов для кухни на все случаи жизни

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Мы уже много раз публиковали подборки товаров с AliExpress. Это такое место, где всегда есть, что выбрать. Будь то кабели, чехлы или товары для дома. На этот раз мы решили остановиться на товарах для кухни. В подборку войдут не только кухонные принадлежности, вроде удобного и быстрого ножа необычной формы, но и средства для уборки. Будет даже гаджет, который сделает приготовление блюд намного более безопасным и защитит вас от травм. За основу были взяты недорогие гаджеты, которые при необходимости сможет купить каждый. Мы специально отказались от дорогущих приспособлений, которые не всегда эффективны, и выбрали только топ за свои деньги.

На кухне все должно быть удобно.

Лента для ремонта труб

Такая лента удобная в применении и довольно эффективная. Не стоит рассчитывать на нее, как на решение всех проблем, но в некоторых она точно может оказаться очень кстати. Например, если надо временно подлатать протекшую трубу в раковине (не под давлением) или отремонтировать что-то из кухонной утвари.

ремонт

Отличное решение для временного ремонта трубы.

Купить ленту для ремонта труб

Перчатки с защитой от порезов

Каждый знает, что такое порезаться, когда что-то готовишь. Более того, каждый хоть раз попадал в такую ситуацию. Особенно, если в доме есть нормальные, хорошо наточенные ножи.

Берегите руки

Еще больше крутых гаджетов с AliExpress в этом Telegram-канале.

Чтобы такого не случалось, можно воспользоваться перчатками с защитой от порезов. Они позволят быстро и безопасно нарезать продукты. Перчатки дышат и легко стираются, а защита обеспечивается за счет особой структуры нитей. Кроме работы на кухне, ими можно пользоваться при проведении других работ. Но помните, что они только защищают от порезов. Чудес ждать не стоит и удар топором они не выдержат. Так же они не защитят от протыканий. Поэтому, осторожнее!

Купить защитные перчатки

Щетка с насадкой для шуруповерта

На кухне часто надо что-то отчистить. Особенно это касается раковины, которая со временем покрывается налетом и ее надо хорошо промывать. Чтобы не тереть губкой до бесконечности и придумали такие щетки, как эта.

Так вы быстрее очистите поверхности.

Она используется в качестве насадки на шуруповерт. Достаточно приложить ее и нажать кнопку. В итоге за 10-15 секунд вы справитесь эффективнее, чем за 10 минут работы руками.

Купить щетку для шуруповерта

Вакуумная упаковка для дома

Знаете, как упаковывают товары под вакуумом? Откачивается воздух и запаиваются края упаковки. Дома можно сделать примерно то же самое.

Так продукты будут храниться дольше.

Этот прибор позволит спаять между собой два слоя пакета. Надо будет только зажать им место спайки, как степлером, и провести. Главное — приноровиться и делать это с правильной скоростью. Если тянуть слишком быстро, то слои не прогреются, а если медленно, то они отгорят. Гаджет работает от двух обычных пальчиковых батареек.

Купить вакуумный упаковщик

Автоматическая подсветка для шкафа

В кухонных шкафах всегда темно, если там не предусмотрена штатная подсветка. Такую опцию могут позволит себе не все, да и не в каждой мебели это вообще возможно.

С подсветкой найти что-то в шкафу будет проще.

Но и тут китайцы приходят на помощь. Компактный фонарь крепится на стенку шкафа так, чтобы дверка нажимала на кнопку. В итоге получается как с холодильником. Когда дверь открыта, свет горит, а когда закрыта — нет. Удобно! А еще мы рассказывали про такую умную подсветку.

Купить подсветку для шкафа

Распылитель для масла

Часто надо непросто налить масло на сковороду, а сбрызнуть им продукты. Например, для получения корочки при запекании или для обжарки в аэрогриле.

Иногда масло надо не лить, а распылять.

Можно воспользоваться кистью и помазать, например, курицу, но есть продукты, с которыми это не работает. Скажем, если вы готовите картошку фри, то смазать ее будет сложно, а сбрызнуть — самое то. В том числе с этой целью и нужен пульверизатор для масла. Когда он у вас будет, другие сценарии вы сможете придумать сами.

Купить распылитель для масла

Как достать мусор из раковины

Этот гаджет в основном позиционируется как средство извлечения мусора из раковины, но можно пользоваться им и в других целях.

Не самое эстетичное, но недорогое и практичное решение.

Суть проста. На конце есть подпружиненные щипцы. Длина конструкции 62 см. Нажимая кнопку, вы их открываете, отпуская — закрываете. Проталкиваете трубку в труднодоступное место, отпускаете кнопку и небольшой мусор будет надежно заарканен. Вот так просто им пользоваться.

Купить инструмент для чистки раковины

Круглый нож для кухни

Это что-то вроде ножа для пиццы, но он острый. Благодаря этому он позволяет резать обычные продукты.

Интересное переосмысление идеи привычного ножа.

В отличии от обычного ножа, этот не будет портить структуру, а некоторые продукты будут резаться им намного быстрее. Вам надо будет просто катать его туда-сюда. Это позволит работать проще, а заодно не будет так повреждать доску, ведь нагрузка на нее будет ниже.

Купить круглый нож

Самоклеящаяся доска для рисования мелом

Эта ”доска” подается в рулонах. Она представляет из себя пленку, которую можно приклеить на стену, чтобы ребенок мог на ней рисовать и не портить другие стены.

Можно рисовать и делать пометки.

Почему она попала в подборку товаров для кухни? Все просто — ее можно использовать для заметок, рецептов или других целей на кухне. Магнититься к ней ничего не будет, но вырезать кусок любой формы вы сможете.

Купит пленку длая рисования

Форма для шашлыка

Если вы хотите приготовить что-то на шпажках, то часто это сопровождается долгим процессом нанизывания. С этим гаджетом все будет иначе.

Раз, два и блюдо для гриля готово.

Надо просто разложить то, что вы хотите пожарить, в специальные полости, закрыть и проткнуть шпажкой сбоку. Когда вы откроете форму, все будет надежно зафиксировано и можно будет приступать к готовке.

Купить форму для шашлыка

Самый дешевый кондиционер

По правде говоря, это не совсем кондиционер в привычном понимании этого слова, но воздух охладить он сможет.

Наливаешь холодную воду и прибор раздумает прохладу внутри помещения.

Для этого надо залить в прибор холодную воду, и он будет прогонять через нее воздух. На выходе он будет холоднее, чем на входе, и для этого не надо будет ничего сверлить и вешать на стену. А главное, цена вопроса чуть больше 1000 рублей. Почему этот гаджет для кухни? Им будет удобно пользоваться, когда вы что-то готовите и от плиты в помещении становится слишком жарко.

Купить дешевый кондиционер

Теги
Лонгриды для вас
ПРиложения
Google решила сделать приложения в Google Play более удобными для всех

С тех пор, как в смартфонах начали появляться сторонние приложения, они вышли на новый уровень и перестали быть готовым продуктом, который мы покупали раньше. Теперь это просто средство для того, чтобы пользоваться приложениями, которые загружаются из фирменных магазинов или сторонних источников. Разработчики постоянно стараются делать свои приложения более удобными и ”юзабельными”, так как им надо выдерживать конкуренцию. Но не отстают и представители платформ, для которых пишутся эти приложения. Они едва ли не больше разработчиков заинтересованы в том, чтобы пользователи были довольны. Вот и очередная инициатива Google в этом направлении подоспела.

Читать далее
Сообщения
Google обновила приложение «Сообщения» для Android. Что нового

Приложения и сервисы Google являются такой же неотъемлемой частью Android, как системные обновления. Не будь их, и операционка не была бы и вполовину такой удобной и функциональной. Ведь большая часть всех нововведений, которые появляются в Android, добираются до неё не с системными обновлениями, а в составе апдейтов сервисов Google. Они даже необязательно должны быть большими. Иногда мелкий и невзрачный на первый взгляд патч несёт в себе знаковые нововведения, облегчающие использование смартфона. Совсем как в случае с приложением «Сообщения».

Читать далее
Умные часы или фитнес-браслет: что выбрать?

Сложно сказать, что обычные часы совсем вышли из моды. Но зачем приобретать, например, обычные наручные часы за 10-15 тысяч рублей, если можно прикупить условный Mi Band за 2-3 тысячи, который ничем не хуже как аксессуар? Или вместо фитнес-браслета или наручных присмотреться к многофункциональному аксессуару от Samsung? Это отличная покупка, отличающаяся практичностью. Носимые на руке устройства давно перестали быть зависимыми от смартфона - они отлично работают автономно. Возможно, без коннекта со смартфоном функциональности им чуть не хватает, но большая часть фишек всё же остается при вас. Кстати, чем отличаются умные часы от фитнес-браслета? Предлагаю разобраться в этом раз и навсегда!

Читать далее
Новый комментарий