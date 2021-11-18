11 отличных товаров для дома с AliExpress

На AliExpress всегда есть, что купить для автомобиля, для смартфона, для занятий спортом, для животных и просто для души. Мы делимся этими подборками каждую неделю и встречаем массу положительных отзывов. Поэтому мы и продолжаем этим заниматься, подбирая все новые и новые тематические товары, которые мы заказывали сами, слышали о них или просто проверили комментариям покупателей (и все они оказались хорошими). На этот раз не будем ”выгонять” вас на пробежку, прогулку с животными или поездку на автомобиле, а наоборот, предложим вам остаться дома с этими полезными и удобными товарами, которые пригодятся каждому.

Стеллаж для ванной

В ванной комнате часто не хватает полочек или шкафчиков, куда можно убрать нужные в хозяйстве вещи, чистящие средства и всякую мелочевку.

Такие сборные стеллажи сделаны из металла, крепятся к стене и ставятся над стиральной машиной или унитазом. Они выпускаются в двух цветах и легко собираются. Многие покупатели получили посылку в течение двух дней с доставкой по России. За такие деньги едва ли получится найти что-то лучше.

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Цифровой будильник в скандинавском стиле

Часы должны быть в каждой комнате. Это просто удобно и всегда позволяет быть в курсе времени. На рынке много вариантов, но вот еще один, который выглядит довольно симпатично.

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Такие часы можно поставить или повесить на стену. В них есть функция будильника и батарейка для обеспечения памяти — если электричество на какое-то время отключится, часы не сбросятся. Есть несколько вариантов с разным цветом корпуса и цифр. Для себя я заказал те, что на картинке выше. Они будут контрастно смотреться на светлой стене.

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Большой набор ножей

Ножи дома порой бывают проблемой. Часто один ножи для сервировки, другие — для готовки, третьи — на всякий случай. Но есть большие наборы, в которых есть все для большой кухни, и сделаны они в едином стиле.

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Этот набор включает в себя 16 предметов, среди которых будут все основные кухонные ножи, включая нож для хлеба, для мяса и для фруктов. Есть даже ножницы и точилка. А еще есть 6 ножей для сервировки. Так будет проще избавиться от накопленного багажа разномастных ножей и перейти на один набор, который хранится в аккуратной подставке.

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Компактная вешалка

Часто, когда в шкафу висит много рубашек или футболок, они занимают много места. Чтобы уменьшить ширину съедаемого ими пространства, можно воспользоваться копеечным аксессуаром, который стоит как одна-две вешалки из IKEA.

Этот аксессуар, если говорить более точно, не сам является вешалкой. Это скорее адаптер для них и выпускается он в двух вариантах. Оба они занимают одно место на перекладине и держат на себе несколько предметов одежды. Не стоит думать, что повесив 9 рубашек на одну такую штуку, вы займете в шкафу в 9 раз меньше места, чем если они будут висеть по одной. Но примерно в три раза вы точно сэкономите пространство.

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Новогоднее украшение на окно

Новый год уже рядом и скоро пора будет ставить елку и украшать свой дом. Этот аксессуар доставляется примерно за 1 месяц, поэтому, если купите сейчас, еще можете успеть получить его за пару недель до конца года.

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Максимальная высота гирлянды три метра. Ширину можно выбрать из трех вариантов — 1, 2 или 3 метра. Есть три цвета — холодный белый, теплый желтый и цветной. Так же есть несколько режимов и пульт управления. Питание возможно от обычного адаптера через USB или даже от Power Bank. Я купил такую в прошлом году и подключал именно таким способом. На пару дней свечения заряда точно хватит.

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Кейс для хранения жесткого диска

Когда я перешел на iMac и MacBook, у меня осталось несколько жестких дисков от старого компьютера, которые сейчас выполняют роль резервного хранилища. Вот только всегда стоит вопрос, как их хранить, если это не внешний HDD, который уже упакован в корпус?

Такие кейсы просты, удобны, хорошо выглядят и защищают HDD как минимум от пыли, а этого уже достаточно, если он просто лежит дома. Но их можно использовать и для транспортировки. Есть несколько цветов. Но при заказе обратите внимание, что они есть как для 3,5, так и для 2,5-дюймового формата.

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Как вырезать что-то сложной формы

Этот прибор незамысловат по своей сути, но полезен в хозяйстве. Особенно, если вы делаете ремонт.

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В его конструкции множество независимо подвешенных элементов. Если приложить их к чему-либо, что они примут его форму. Так можно получить точную форму выреза под наличник двери, трубу или угол. Потом останется только приложить к нужной детали и вырезать ее по форме.

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Строительный мультитул

Наверное, это самый универсальный строительный инструмент. В нем есть все, что может понадобиться.

Линейка, рулетка, гидравлический уровень для трех положений и лазерный уровень. Все сошлось в одном устройстве. Для профессиональных строителей лучше купить что-то более серьезное, но дома иметь такой мультитул точно не будет лишним.

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Магнитный молоток

Если для вас забивание гвоздей стоит примерно одного отбитого пальца на 6-7 успешных ударов, лучше задуматься о таком приобретении.

Этот молоток имеет специальный отсек для установки гвоздя. Дальше надо будет один раз ударить и наживить его. После останется только дозабить его в доску. Говорить о высокой точности первого удара не приходится, но зато пальцы целее будут. А еще с обратной стороны есть гвоздодер. Молоток выпускается с квадратным и круглым бойком.

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Ножницы с лазерным прицелом

Звучит дико, но поговаривают, что такие ножницы действительно помогают отрезать что-либо более ровно.

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Все просто. В верхней части ножниц есть лазерный указатель, который показывает, по какой линии вы отрежете ткань или бумагу. Если вы часто делаете это не очень ровно — welcome!

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Ролики для перемещения мебели

Диван, шкаф, тяжелый стол, большие коробки… Все это можно перенести с места на место даже одному. Надо только воспользоваться такими роликами.

В комплекте 2 подъемника и 4 подставки на роликах. Поддеваете мебель, подставляете ролики, повторяете это с другой стороны и можно перемещать куда вам надо. Дальше снимать с колес в обратной последовательности. Через порог перевезти шкаф не получится, но переставить дома мебель без грузчиков можно с легкостью. Зачем спину-то напрягать?

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