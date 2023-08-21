3 крутых гаджета с распродажи Xiaomi, которые можно купить с хорошей скидкой

Гаджеты Xiaomi любят по всему миру, но вопреки расхожему мнению они по карману далеко не всем: приобрести их может не каждый, из-за чего приходится откладывать покупку до лучших времен. И вот они настали! На АлиЭкспресс началась распродажа Xiaomi, на которой уже можно купить смартфоны и умные часы со скидкой. Мы нашли как минимум три отличных гаджета, которые неплохо подешевели: два смартфона Redmi Note 12, а также смарт-часы для фанатов спорта и всех тех, кто давно хотел начать вести здоровый образ жизни!

Весной был представлен новый смартфон Redmi Note 12, который моментально стал хитом продаж. Это устройство традиционно сочетает в себе характеристики флагманов, поэтому иметь такой хороший смартфон в 2023 году определенно не стыдно. Особенно, если пользоваться им в паре с умными часами.

Недорогой смартфон с большим экраном

Взять хотя бы то, что в Redmi Note 12 встроен AMOLED-экран на 120 Гц с диагональю 6,67 дюйма, поэтому он автоматически становится пригодным для игр и просмотра фильмов. Нет и пресловутой зернистости, от которой удалось избавиться благодаря высокому разрешению дисплея 2400*1800 пикселей. А с пиковой яркостью в 1200 нит вы можете смотреть шоу на Ютубе, находясь на пляже в эти последние летние деньки — так сказать, совмещать приятное с полезным.

У скептиков могут возникнуть вопросы по поводу производительности, но и здесь бы я поспорил: чипсет Snapdragon 695 выдает в бенчмарках свыше 300 000 очков, чего достаточно для любых повседневных задач и большинства игр. Он же помогает в постобработке фотографий, сделанных на 50-мегапиксельную основную камеру.

В целом, внешне Redmi Note 12 ничуть не похож на бюджетный смартфон: он заключен в стильный минималистичный корпус с плоскими гранями. Цвет классно переливается на солнце, поэтому вы явно захотите носить телефон без чехла!

Купить Redmi Note 12

Думаю, после такого нет сомнений, стоит ли покупать Redmi Note 12: самое сложное — это выбрать объём оперативки (4, 6 или 8 Гб), встроенной памяти и цвет. Действуйте прямо сейчас, так как акция ограничена по времени, и не забудьте использовать промокод QOU74X, чтобы сэкономить!

Какой смартфон с хорошей камерой купить в 2023

Если эти характеристики вас не впечатлили, но сам смартфон пришелся по вкусу, советую присмотреться к его продвинутой версии — Redmi Note 12 Pro 4G. Он оснащен точно таким же AMOLED-экраном с поддержкой 120 Гц, но работает на более производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 732G. Его преимущество еще и в сбалансированном энергопотреблении, поэтому недорогой смартфон Redmi с батареей на 5000 мА*ч без проблем проработает сутки под высокой нагрузкой приложениями. Вернуть его к жизни поможет быстрая зарядка на 67 Вт.

Но главная фишка Redmi Note 12 Pro 4G — в его камере. Здесь она рассчитана на 50 мегапикселей и имеет оптическую стабилизацию, что нехарактерно для устройств этого сегмента. Проще говоря, можете делать снимки в движении, не боясь, что они получатся размытыми! Традиционно вам остается лишь выбрать цвет корпуса, а также нужный объём оперативной и встроенной памяти. Купить Redmi Note 12 Pro по самой низкой цене можно на Али — всего за 18 430 рублей. Дешевле вы его не найдете ни в одном магазине электроники!

Redmi Note 12 Pro дешево

Какие смарт-часы лучше для тренировок

В преддверии осени многие наверняка задумались, что пора бы взять себя в руки и наконец заняться спортом. Что ж, помимо кроссовок и абонемента в фитнес-клуб вам наверняка понадобятся спортивные смарт-часы — прямо сейчас как раз можно купить Xiaomi Watch S1 Active. Они как раз созданы для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Вот характеристики.

AMOLED-экран на 1,43 дюйма с поддержкой Always On Display.

на 1,43 дюйма с поддержкой Always On Display. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.2 , встроенный GPS.

, встроенный GPS. Батарея на 470 мА*ч.

Защита от воды 5 АТМ.

Часы имеют все основные функции по наблюдению за здоровьем, включая уровень кислорода в крови, измерение пульса и сна. Мониторинг круглосуточный и работает в фоновом режиме, то есть, вы фактически делаете полный чекап организма, пока занимаетесь своими делами!

Самое главное — в Xiaomi Watch S1 Active по умолчанию встроено свыше 100 спортивных режимов, среди которых есть не только основные, но и достаточно экзотичные вроде йоги, рыбалки или гребли! При этом смарт-часы сами понимают, если вы закончили тренировку и предложат остановить ее — так показатели будут фиксироваться намного точнее.

Купить смарт-часы Xiaomi

Xiaomi Watch S1 Active — одни из немногих смарт-часов, которые хорошо работают с любыми смартфонами. Так что, на вашем месте, я бы не отказывался от возможности запастись наручным гаджетом менее чем за 74 доллара — ничего лучше все равно не найти!