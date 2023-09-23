5 крутых гаджетов Xiaomi, которые ты можешь купить со скидкой прямо сейчас

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Иван Герасимов

Мы уже привыкли к тому, что Xiaomi часто устраивает распродажи своих топовых устройств, которые уже пользуются спросом среди покупателей. Внимательные пользователи наверняка заметили, что купить новейшие гаджеты компании таким же образом нельзя, в результате чего приходится ждать не один месяц скидки на смартфон или планшет. Похоже, бренд решил исправить ситуацию и предложил фанатам купить актуальные новинки, которые только-только вышли или еще выйдут. Новая модель Xiaomi 13, обновленный Mi Band, крутой планшет на каждый день — все гаджеты Xiaomi доступны со скидкой. Смотрите, что можно купить и моментально поднять себе настроение.

5 крутых гаджетов Xiaomi, которые ты можешь купить со скидкой прямо сейчас. Новый смартфон Xiaomi уже можно купить. Фото.

Новый смартфон Xiaomi уже можно купить

Компания вот-вот представит новейшие Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro — идеальный вариант для тех, кто давно хотел мощный смартфон на Андроид с камерой Leica! Это сбалансированная линейка с топовыми характеристиками, начиная с внешнего вида и заканчивая особенностями железа. Не нужен смартфон — тогда присмотритесь к новому планшету или знаменитым фитнес-браслетам Xiaomi, среди которых также есть новая модель!

Какой мощный смартфон купить вместо Айфона

В первую очередь, уже известно, что гаджет будет выглядит круто за счет стильной кожаной крышки, что сейчас является признаком премиальности смартфона в 2023 году. Она выполнена из эко-кожи, а значит, ни одно животное точно не пострадало! Вдобавок благодаря такому долговечному покрытию новый смартфон Xiaomi можно носить без чехла, так как он устойчив к пятнам и царапинам.

Какой мощный смартфон купить вместо Айфона. У Xiaomi 13T будет потрясная задняя крышка из эко-кожи. Фото.

У Xiaomi 13T будет потрясная задняя крышка из эко-кожи

Что уже точно известно о смартфонах Xiaomi 13T — наличие легендарной камеры Leica, которой новинка может похвастаться на фоне смартфонов других брендов. Она здесь, кстати, в полном порядке и поможет делать шикарные снимки при помощи фирменных настроек, в частности, фотографических стилей — как Xiaomi 13 Ultra. Также вам в помощь аккуратно спрятанная вверху дисплея фронтальная камера, на которую наверняка можно будет делать памятные фотографии с друзьями в отличном качестве.

Какой мощный смартфон купить вместо Айфона. Xiaomi 13T будет делать просто потрясные фотографии. Фото.

Xiaomi 13T будет делать просто потрясные фотографии

По слухам, разработчики оснастят новые смартфоны Xiaomi 13T актуальным железом: старшая версия получит процессор MediaTek Dimensity 9200+, тогда как младшая — не менее производительный MediaTek Dimensity 8200. Оба чипа выдают какие-то бешеные показатели в бенчмарках, поэтому вам придется решить, какой смартфон Xiaomi выбрать — мощный или очень мощный.

Производительности Xiaomi 13T Pro или его младшей версии Xiaomi 13T вкупе с оперативной памятью (скорее всего, от 8 до 16 Гб в зависимости от модели) вам хватит на ближайшие несколько лет, не говоря уже о встроенном хранилище на 256 или 512 Гб, благодаря которому можно не вспоминать о свободном пространстве на телефоне. Вишенка на торте — быстрая зарядка на 120 Вт, которая вернет смартфон к жизни за считанные минуты!

Купить Xiaomi 13T Pro

Купить Xiaomi 13T

Купить Xiaomi 13T со скидкой можно прямо на старте продаж. На выбор доступны разные комплектации с любым объемом памяти и цветом корпуса — нужно лишь определиться с этим перед заказом! Не хватает денег? Добавьте товар в корзину и в Избранное, чтобы испытать удачу и попытаться выиграть Xiaomi 13T!

Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Новый планшет Redmi Pad SE уже можно купить официально! Фото.

Новый планшет Redmi Pad SE уже можно купить официально!

Если искали хороший планшет на каждый день, то присмотритесь к Redmi Pad SE — то, что нужно. Новинка была представлена недавно: за свою сравнительно невысокую стоимость он предлагает вполне неплохие характеристики. Взгляните.

  • Экран на 11 дюймов с разрешением 1920*1080 пикселей с поддержкой 90 Гц и яркостью 400 нит.
  • 6 или 8 Гб оперативной памяти по стандарту LPDDR4X, а также 128 или 256 Гб встроенного хранилища.
  • Аккумулятор на 8000 мА*ч с быстрой зарядкой на 18 Вт.
  • Предустановленная «из коробки» MIUI 14 на базе Android 13, которая является самой актуальной на данный момент.
  • Стильный корпус с четырьмя динамиками толщиной 7,36 мм и вес — всего 478 г.

Вопросы вызывает разве что процессор в планшете — Snapdragon 680, но как показывает практика, производительности чипа более чем достаточно для любых программ и даже игр. По совокупности характеристик, недорогой планшет Redmi выглядит предпочтительнее аналогов за те же деньги.

Купить Redmi Pad SE

Скорее добавляйте его в корзину по более адекватной цене, чем на полках магазинов. И не забудьте использовать купоны продавца, чтобы покупка оказалась еще выгоднее!

Лучший фитнес-браслет 2023

Скоро в Европе представят новый Xiaomi Smart Band 8, который в народе по-прежнему именуют Mi Band 8. Фитнес-браслет определенно — лучший на рынке: помимо бешеной автономности и быстрой зарядки, обновленный гаджет еще точнее подсчитывает данные во время тренировки и справедливо является лидером в своем сегменте!

Лучший фитнес-браслет 2023. Mi Band 8 — это универсальный гаджет, который пригодится даже тем, кто не занимается спортом. Фото.

Mi Band 8 — это универсальный гаджет, который пригодится даже тем, кто не занимается спортом

А еще на фитнес-браслете можно играть: довольно странно, учитывая компактные размеры, но попробовать стоит, особенно, если разрядился смартфон! Xiaomi решила, что у лучшего гаджета должна быть и лучшая цена: скорее забирайте Smart Band 8 дешево, нажав кнопку ниже!

Купить Mi Band 8

К сожалению, если основная версия вам не по душе, но это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от покупки фитнес-браслета. Совсем скоро будет представлена специальная версия Xiaomi Smart Band 8 Active! Мониторинг сна, измерение пульса, кислорода в крови и множество режимов тренировок — в нем будет все как вы любите. Да и цена реально привлекательная — узнать ее можно, нажав на кнопку ниже.

Новый Mi Band 8 Active

Xiaomi 13T и 13T Pro компания покажет уже 26 сентября на своей презентации в Берлине, которая пройдет под слоганом «Masterpiece in sight», что переводится как «Шедевр в поле зрения». Пожалуй, для таких флагманов лучшего описания и не найти!

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