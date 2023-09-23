5 крутых гаджетов Xiaomi, которые ты можешь купить со скидкой прямо сейчас

Мы уже привыкли к тому, что Xiaomi часто устраивает распродажи своих топовых устройств, которые уже пользуются спросом среди покупателей. Внимательные пользователи наверняка заметили, что купить новейшие гаджеты компании таким же образом нельзя, в результате чего приходится ждать не один месяц скидки на смартфон или планшет. Похоже, бренд решил исправить ситуацию и предложил фанатам купить актуальные новинки, которые только-только вышли или еще выйдут. Новая модель Xiaomi 13, обновленный Mi Band, крутой планшет на каждый день — все гаджеты Xiaomi доступны со скидкой. Смотрите, что можно купить и моментально поднять себе настроение.

Компания вот-вот представит новейшие Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro — идеальный вариант для тех, кто давно хотел мощный смартфон на Андроид с камерой Leica! Это сбалансированная линейка с топовыми характеристиками, начиная с внешнего вида и заканчивая особенностями железа. Не нужен смартфон — тогда присмотритесь к новому планшету или знаменитым фитнес-браслетам Xiaomi, среди которых также есть новая модель!

Какой мощный смартфон купить вместо Айфона

В первую очередь, уже известно, что гаджет будет выглядит круто за счет стильной кожаной крышки, что сейчас является признаком премиальности смартфона в 2023 году. Она выполнена из эко-кожи, а значит, ни одно животное точно не пострадало! Вдобавок благодаря такому долговечному покрытию новый смартфон Xiaomi можно носить без чехла, так как он устойчив к пятнам и царапинам.

Что уже точно известно о смартфонах Xiaomi 13T — наличие легендарной камеры Leica, которой новинка может похвастаться на фоне смартфонов других брендов. Она здесь, кстати, в полном порядке и поможет делать шикарные снимки при помощи фирменных настроек, в частности, фотографических стилей — как Xiaomi 13 Ultra. Также вам в помощь аккуратно спрятанная вверху дисплея фронтальная камера, на которую наверняка можно будет делать памятные фотографии с друзьями в отличном качестве.

По слухам, разработчики оснастят новые смартфоны Xiaomi 13T актуальным железом: старшая версия получит процессор MediaTek Dimensity 9200+, тогда как младшая — не менее производительный MediaTek Dimensity 8200. Оба чипа выдают какие-то бешеные показатели в бенчмарках, поэтому вам придется решить, какой смартфон Xiaomi выбрать — мощный или очень мощный.

Производительности Xiaomi 13T Pro или его младшей версии Xiaomi 13T вкупе с оперативной памятью (скорее всего, от 8 до 16 Гб в зависимости от модели) вам хватит на ближайшие несколько лет, не говоря уже о встроенном хранилище на 256 или 512 Гб, благодаря которому можно не вспоминать о свободном пространстве на телефоне. Вишенка на торте — быстрая зарядка на 120 Вт, которая вернет смартфон к жизни за считанные минуты!

Купить Xiaomi 13T Pro

Купить Xiaomi 13T

Купить Xiaomi 13T со скидкой можно прямо на старте продаж. На выбор доступны разные комплектации с любым объемом памяти и цветом корпуса — нужно лишь определиться с этим перед заказом! Не хватает денег? Добавьте товар в корзину и в Избранное, чтобы испытать удачу и попытаться выиграть Xiaomi 13T!

Недорогой планшет на Андроид

Если искали хороший планшет на каждый день, то присмотритесь к Redmi Pad SE — то, что нужно. Новинка была представлена недавно: за свою сравнительно невысокую стоимость он предлагает вполне неплохие характеристики. Взгляните.

Экран на 11 дюймов с разрешением 1920*1080 пикселей с поддержкой 90 Гц и яркостью 400 нит.

с разрешением 1920*1080 пикселей с поддержкой 90 Гц и яркостью 400 нит. 6 или 8 Гб оперативной памяти по стандарту LPDDR4X, а также 128 или 256 Гб встроенного хранилища.

Аккумулятор на 8000 мА*ч с быстрой зарядкой на 18 Вт.

с быстрой зарядкой на 18 Вт. Предустановленная «из коробки» MIUI 14 на базе Android 13 , которая является самой актуальной на данный момент.

, которая является самой актуальной на данный момент. Стильный корпус с четырьмя динамиками толщиной 7,36 мм и вес — всего 478 г.

Вопросы вызывает разве что процессор в планшете — Snapdragon 680, но как показывает практика, производительности чипа более чем достаточно для любых программ и даже игр. По совокупности характеристик, недорогой планшет Redmi выглядит предпочтительнее аналогов за те же деньги.

Купить Redmi Pad SE

Скорее добавляйте его в корзину по более адекватной цене, чем на полках магазинов. И не забудьте использовать купоны продавца, чтобы покупка оказалась еще выгоднее!

Лучший фитнес-браслет 2023

Скоро в Европе представят новый Xiaomi Smart Band 8, который в народе по-прежнему именуют Mi Band 8. Фитнес-браслет определенно — лучший на рынке: помимо бешеной автономности и быстрой зарядки, обновленный гаджет еще точнее подсчитывает данные во время тренировки и справедливо является лидером в своем сегменте!

А еще на фитнес-браслете можно играть: довольно странно, учитывая компактные размеры, но попробовать стоит, особенно, если разрядился смартфон! Xiaomi решила, что у лучшего гаджета должна быть и лучшая цена: скорее забирайте Smart Band 8 дешево, нажав кнопку ниже!

Купить Mi Band 8

К сожалению, если основная версия вам не по душе, но это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от покупки фитнес-браслета. Совсем скоро будет представлена специальная версия Xiaomi Smart Band 8 Active! Мониторинг сна, измерение пульса, кислорода в крови и множество режимов тренировок — в нем будет все как вы любите. Да и цена реально привлекательная — узнать ее можно, нажав на кнопку ниже.

Новый Mi Band 8 Active

Xiaomi 13T и 13T Pro компания покажет уже 26 сентября на своей презентации в Берлине, которая пройдет под слоганом «Masterpiece in sight», что переводится как «Шедевр в поле зрения». Пожалуй, для таких флагманов лучшего описания и не найти!