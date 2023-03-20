5 крутых пылесосов Dreame, которые освободят вас от уборки навсегда

Последнее время разные роботы и ручные беспроводные пылесосы выпускают уже все, кому не лень. Поэтому во всем многообразии выбора очень сложно найти действительно стоящие варианты, которые мало того что будут качественно поддерживать чистоту в доме, так еще и не разорят вас при покупке. Одним из производителей таких устройств является компания Dreame. Их решения обладают отличным соотношением цены и качества и позволят покупателям действительно забыть о том, что уборка может стать рутиной.

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Но в арсенале Dreame есть не только роботы, но и классные ручные беспроводные пылесосы, которые отлично подойдут тем, кто хочет навести порядок дома самостоятельно, но при этом не потратить много времени. Тем более что с 20 по 26 марта компания проводит распродажу и снижает цены на свои устройства. В этом материале рассказываем про четыре крутых робота-пылесоса Dreame и показываем ручной беспроводной пылесос, который вы точно захотите купить.

Робот-пылесос со станцией самоочистки

Наверняка вам, как и мне, жутко лень заниматься уборкой. Сначала вытираешь пыль, потом пылесосишь, моешь полы, а потом чистишь пылесос и стираешь тряпку. Нудно и долго. А можно просто купить Dreame L10 Ultra — топовый робот-пылесос компании, которые поддерживает до 60 дней автоматизированной уборки. Устройство полностью автоматически очищается и самостоятельно промывает губки для влажной уборки. Но самое крутое то, что он не только их стирает, но и сушит. Это позволяет избежать неприятного запаха и постоянно мыть полы действительно чистыми губками. Вам остается только периодически доливать воду в док-станцию и менять мусорный мешок.

Отдельно следует и упомянуть мощность всасывания в 5300 Па. Это флагманская мощность, которая без проблем засосет весь мусор. И, конечно же, здесь на борту навигация с помощью лидара, построение карт помещений, уборка по расписанию и голосовое управление. Поэтому если вы хотите забыть про очистку пылесоса на целых два месяца, то заказывайте Dreame L10 Ultra и наслаждайтесь покоем. Потом останется только поменять воду, мешок для мусора и снова расслабиться.

Цена по акции: 60 074 рубля.

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Мощный робот-пылесос

Если же вы готовы регулярно вытряхивать контейнер мусоросборника и менять воду в пылесосе, то можно немного сэкономить и купить робот-пылесос без отдельной док-станции, которая будет убирать мусор и стирать губку. Dreame Bot L10s Pro Mops имеет такую же мощность всасывания, как и топовый Dreame L10 Ultra — 5300 Па. А чтобы наиболее качественно оттирать стойкие пятна с пола, две жесткие губки вращаются с высокой скоростью. Поэтому после Dreame Bot L10s Pro Mops не придется перемывать пол руками.

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Кому-то может показаться, что емкости под воду в 190 мл будет мало, но это не так. Вот если бы была обычная тряпка, то этого бы могло не хватить. А так как вода подается на специальные губки дозированно, то в эффективности можно не сомневаться даже при минимальных затратах воды. По сути, если вы хотите сэкономить и готовы сами чистить робот-пылесос, то Dreame Bot L10s Pro Mops — отличный вариант специально для вас.

Цена по акции: 33 643 рубля.

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Какой хороший робот-пылесос с влажной уборкой

Для тех, кому навороты предыдущих моделей совершенно не нужны, в линейке Dreame есть отличная модель, которая, как мне кажется, является золотой серединой. Dreame Bot D10s имеет мощность всасывания 5000 Па, что очень близко к значениям топовых моделей. Поэтому в качестве сбора мусора он им практически не уступает. И кстати, Dreame оснащает все свои роботы отличными аккумуляторами. Например, эта модель может проработать до 280 минут на одном заряде! Вы только вдумайтесь в эти цифры. Больше 4 часов!

В Dreame Bot D10s производитель предусмотрел и большую емкость резервуара для воды. Салфетка для мытья пола находится в статичном положении, поэтому ее надо смачивать чаще для более качественной уборки. Здесь, как и в предыдущих двух моделях, поддерживается построение карт помещений, LDS-навигация и голосовое управление. В общем, отличное решение для тех, кто не готов переплачивать, но хочет получить качественное устройство.

Цена по акции: 21 878 рублей.

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Хороший недорогой робот-пылесос

Некоторые покупатели роботов-пылесосов до сих пор сомневаются в целесообразности приобретения такого устройства. Чтобы эти сомнения преодолеть, можно присмотреться к недорогой, но при этом очень функциональной модели Dreame Bot D9. Здесь все немного попроще, чем в предыдущих версиях: мощность всасывания 3000 Па и аккумулятор на 150 минут непрерывной работы. Именно такая модель позволит вам убедиться, что подобные устройства необходимы в каждом доме.

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Dreame Bot D9 умеет строить карты помещений и через смартфон вы без проблем сможете ограничить площадь уборки. Также вы гарантированно оцените и влажную уборку. Особенно если у вас в доме есть какие-нибудь животные. В такой ситуации робот-пылесос просто незаменим. Ежедневная уборка по расписанию позволит легко избавиться от всей шерсти на полу. Поэтому если вы давно планировали покупку робота-пылесоса, то самое время решиться на нее.

Цена по акции: 18 547 рублей.

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Мощный беспроводной пылесос для дома

А для любителей все делать самостоятельно в линейке пылесосов Dreame тоже есть отличное устройство — Dreame T30. Это вертикальный беспроводной пылесос, который позволит с комфортом сделать качественную уборку в любом доме. Благодаря мощности всасывания 27000 Па получится запылесосить мусор даже из самых труднодоступных мест. И даже с таким мощным движком пылесос может проработать до 90 минут без перерыва.

Причем Dreame T30 не просто постоянно работает на одной мощности. Он ее регулирует в зависимости от загрязнения пола. Специальные сенсоры оценивают этот показатель и меняют мощность всасывания без вашего участия. И кстати, на небольшой экранчик можно даже вывести график уборки, который будет показывать, действительно ли вы очистили все или необходимо еще немного попылесосить.

Цена по акции: 25 122 рубля.

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