5 лучших увлажнителей воздуха, которые избавят вас от духоты в квартире

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Герман Вологжанин

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Благодаря системе центрального отопления мы не мерзнем в квартирах зимой, но вместе с тем в холодное время года возникает другая проблема. Из-за горячих труб воздух сушится, поэтому нам становится трудно дышать. Да, можно временно открыть окно, однако через несколько минут эффект свежести пропадет, а еще повысится риск возникновения простуды. Спасение только одно — увлажнитель воздуха для квартиры. И сегодня мы подскажем, какую модель лучше купить.

5 лучших увлажнителей воздуха, которые избавят вас от духоты в квартире. Собрали лучшие увлажнители Deerma в одном месте. Фото.

Собрали лучшие увлажнители Deerma в одном месте

Большой увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950

Увлажнители воздуха Deerma славятся своей производительностью и функциональностью, что наглядно доказывает модель DEM-F950. Это по-настоящему умное устройство, которым можно управлять при помощи приложения или голосового помощника Алиса на своем телефоне или смарт-колонке.

Большой увлажнитель воздуха Deerma DEM-F950. Этим увлажнителем воздуха можно управлять со смартфона. Фото: Топ сорсинг. Фото.

Этим увлажнителем воздуха можно управлять со смартфона. Фото: Топ сорсинг

Купить Deerma DEM-F950

Кроме того, Deerma DEM-F950 умеет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении и работать на протяжении 24 часов без дозаправки, ведь его резервуар вмещает в себя 8 литров. При этом можно вручную регулировать мощность увлажнения вплоть до 390 мл/ч.

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Умный увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951

Еще один умный увлажнитель воздухаDeerma DEM-F951. Как и предыдущая модель, он управляется голосом, а также через фирменное приложение. Преимуществом Deerma DEM-F951 является наличие отсека для ароматизатора воздуха, но по остальным параметрам этот ультразвуковой увлажнитель уступает Deerma DEM-F950, что, впрочем, положительно сказывается на цене.

Умный увлажнитель воздуха Deerma DEM-F951. Классный увлажнитель с отсеком для ароматизаторов воздуха. Фото.

Классный увлажнитель с отсеком для ароматизаторов воздуха

Купить Deerma DEM-F951

Недорогой увлажнитель воздуха лишен датчиков определения уровня влажности помещения, но 4 доступных уровня помогут вам подобрать оптимальный режим работы устройства. Вместимость резервуара для воды составляет 4.8 литра, а максимальная производительность — 300 мл/ч.

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Недорогой увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600

Если вы ставите перед собой цель купить увлажнитель воздуха недорого, потратив менее двух тысяч рублей, присмотритесь к Deerma DEM-F600. Это доступная модель с сенсорным дисплеем, которая, несмотря на свою стоимость, обеспечивает достойную производительность на уровне 310 мл/ч, что позволяет быстро освежить комнату.

Недорогой увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600. Недорогой и очень популярный увлажнитель. Фото.

Недорогой и очень популярный увлажнитель

Купить Deerma DEM-F600

Помимо прочего увлажнитель Deerma DEM-F600 показывает температуру воздуха в помещении, благодаря чему вы можете контролировать микроклимат в квартире. А резервуар вмещает в себя солидные 5 литров воды для непрерывной работы в течение 15 часов.

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Популярный увлажнитель воздуха Deerma DEM-LD220

Большой популярностью у покупателей пользуется еще один сравнительно недорогой увлажнитель Deerma DEM-LD220. Во-первых, он привлекает внимание своим вытянутым корпусом, дополняющим любой интерьер. Во-вторых, мощность увлажнителя воздуха составляет 350 мл/ч. Наконец, управление осуществляется при помощи удобного пульта, который можно закрепить на корпусе устройства.

Популярный увлажнитель воздуха Deerma DEM-LD220. Стильная модель с пультом дистанционного управления. Фото.

Стильная модель с пультом дистанционного управления

Купить Deerma DEM-LD220

Вместимость резервуара для воды составляет 4 литра. Это не очень много, но вполне достаточно, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности все время, пока вы находитесь дома в течение дня.

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Deerma DEM-F630 — увлажнитель воздуха для квартиры

Завершает подборку увлажнитель Deerma DEM-F630, представляющий собой улучшенную версию DEM-F600. В отличие от младшей модели, он обладает всеми необходимыми датчиками для автоматического поддержания оптимального уровня влажности в помещении. То есть вам не обязательно выбирать определенный режим работы.

Deerma DEM-F630 — увлажнитель воздуха для квартиры. Доступная модель, умеющая самостоятельно поддерживать оптимальный уровень влажности. Фото: SvaLka. Фото.

Доступная модель, умеющая самостоятельно поддерживать оптимальный уровень влажности. Фото: SvaLka

Купить Deerma DEM-F630

Еще одно достоинство увлажнителя — угольный фильтр. Вода в устройстве проходит 3-ступенчатую фильтрацию, за счет чего происходит очищение воздуха в помещении. Емкость резервуара составляет 5 литров, а максимальная производительность увлажнителя — 340 мл/ч.

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