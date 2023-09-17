5 причин не покупать Яндекс Станцию Мини 2, даже если очень хочется

Если считать количество запросов в поисковике главным показателем спроса на тот или иной продукт, окажется, что Яндекс Станция Мини — самая популярная умная колонка в России. Чем же это обусловлено? В первую очередь активной рекламной кампанией, а во вторую — отсутствием негативных отзывов. Но уж простите, не могу я назвать свою Яндекс Станцию Мини 2 лучшей умной колонкой за свои деньги, и это еще мягко сказано. Сейчас объясню, что с ней не так.

Есть ли аккумулятор в Яндекс Станции

Яндекс Станция Мини 2 работает только от розетки. У нее нет встроенного аккумулятора. И хотя данная проблема свойственна большинству конкурентов, всякий раз одолевает досада, что ты не можешь взять с собой колонку на природу и пользоваться ею в отсутствие источника питания.

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До сих пор не могу понять, почему так происходит. Либо Яндекс считает, будто умная колонка — исключительно стационарное устройство, либо выдерживает паузу, чтобы через год-другой представить «инновационную» фишку с выходом следующего поколения Станции Мини.

Какой звук у Яндекс Станции Мини

Станция Мини второго поколения позиционируется Яндексом не просто как компактная умная колонка, а как аудиоустройство с хорошим звуком. Шутка ли: первая модель была оснащена динамиком на 3 Вт, а мощность новой версии достигает 10 Вт!

Но в итоге для музыки Яндекс Станция Мини 2 совершенно не подходит. Нет, она способна заполнить звуком даже большую гостиную площадью 25 квадратов, однако качество звучания не создаст концертную атмосферу ни при каких условиях. Станции Мини критически не хватает низких частот, и в итоге кажется, будто ты слушаешь музыку на дешевой китайской колонке за 400 рублей.

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Это очень странно, ведь мощность Станции Мини не такая уж низкая. Аналогичные характеристики заявлены для моей старенькой Bluetooth-колонки Mifa A10, купленной несколько лет назад менее чем за 1 500 рублей. Но если Mifa действительно раскачивает помещение, то Станция Мини своим плоским звуком отбивает всякое желание слушать любимые треки, под которые ты еще пару дней назад прыгал на танцполе.

Разъемы Яндекс Станции Мини

Проблема плоского звука решается подключением внешней акустики, благо сзади есть AUX. При этом нельзя сказать, что с разъемами Яндекс Станции Мини 2 все хорошо. В колонке второго поколения AUX соседствует с допотопным DC jack, который используется для питания.

В случае с компактной колонкой без аккумулятора этот момент играет принципиальную роль. И вот несколько доказательств:

если кабель порвется, вам придется менять зарядку целиком, а ее цена на Яндекс Маркете составляет примерно 1 000 рублей;

с DC jack вам не удастся запитать колонку от повербанка, так что без розетки Яндекс Станция Мини 2 превратится в тыкву, хотя для питания колонке нужно всего 18 Вт;

превратится в тыкву, хотя для питания колонке нужно всего 18 Вт; наконец, DC jack — это просто экономия на спичках, ведь даже более дешевая Яндекс Станция Лайт заряжается через USB-C, как и первое поколение Станции Мини.

В этой ситуации забавно читать оправдания представителей Яндекса. Говорят, якобы USB-C сделал бы колонку слишком дорогой (куда еще-то). Но самый прикольный аргумент — качество звука. Как сообщают маркетологи Яндекса, DC jack использует напряжение 15 Вольт, обеспечивающее работу мощного усилителя. Ага, это тот самый усилитель, который вчистую сливает китайской колонке за полторы тысячи.

Управление на Яндекс Станции Мини 2

Как бы мы ни хвалили Алису, она частенько допускает ошибки, из-за чего то и дело хочется вручную переключить трек или настроить громкость. Но проблема заключается в том, что крышка Яндекс Станции Мини 2 сенсорная, и такой тип управления очень неудобный.

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Хочешь просто убавить громкость, а в итоге ставишь музыку на паузу или переключаешь трек. Намного более удобным вариантом управления стали бы физические кнопки. Но решили обойтись без них. Видимо, была веская причина, как и в случае отказа от USB Type-C.

Сколько стоит Яндекс Станция Мини

Все, о чем я говорил ранее, можно было бы списать на дешевизну устройства, но цена Яндекс Станции Мини 2 стартует с отметки 6 990 ₽, а версия с часами обойдется в 7 990 ₽. И, знаете, все это похоже на издевательство.

Купить Яндекс Станцию Мини 2

Доплатив всего тысячу рублей, можно купить SberBoom — большую умную колонку с объемным 40-ваттным звуком. А ведь Сберу даже не пришлось отказываться от USB-C, чтобы предложить устройство по адекватной цене. Особенно возмутительно стоимость Яндекс Станции Мини 2 выглядит на фоне компактных моделей от конкурентов:

SberBoom Mini продается за 2 990 ₽;

VK Капсула Нео с часами стоит 3 990 ₽.

Если Яндекс Станция Мини 2 совсем не заточена под музыку, а при ее разработке производитель экономил буквально на всем, то почему она стоит 8 тысяч рублей? Да, есть смысл доплатить за Алису, чтобы не слушать роботов Сбера и VK, но в таком случае возьмите Яндекс Станцию Лайт и не повторяйте чужих ошибок.