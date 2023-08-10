5 причин, почему нужно купить робот-пылесос KaringBee S7 OMNI

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Герман Вологжанин

Каждый робот-пылесос позиционирует себя как прибор, способный навести порядок без участия владельца. Но на практике слова расходятся с делом. Во-первых, устройство нужно обслуживать, очищая пылесборник и промывая его щетку. Во-вторых, качество уборки зачастую не выдерживает никакой критики (особенно, когда дело доходит до ковров). Впрочем, из любых правил есть исключения, что доказывает робот-пылесос KaringBee S7 OMNI. И можно найти минимум 5 причин, почему каждому, кто хочет отдать уборку на откуп умному устройству, нельзя затягивать с его покупкой.

5 причин, почему нужно купить робот-пылесос KaringBee S7 OMNI. Таких навороченных роботов-пылесосов очень мало. Фото.

Таких навороченных роботов-пылесосов очень мало

Удобное управление роботом-пылесосом

Чтобы управлять роботом-пылесосом, можно использовать мобильное приложение, через которое прибор синхронизируется со смартфоном. С его помощью у вас получится настроить график уборки и указать зоны работы. Однако есть в послужном списке KaringBee S7 OMNI одна очень важная фишка, ставящая этот умный девайс выше конкурентов.

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KaringBee S7 OMNI поддерживает голосовое управление пылесосом, благодаря чему при потребности в уборке не нужно прикасаться ни к прибору, ни к смартфону. Алиса от Яндекса сможет включить или выключить прибор по запросу пользователя, а также изменить мощность всасывания.

Узнать цену KaringBee S7 OMNI

Мощный робот-пылесос KaringBee S7 OMNI

Мощный робот-пылесос KaringBee S7 OMNI. KaringBee S7 OMNI всасывает все, что попадается ему на пути. Фото.

KaringBee S7 OMNI всасывает все, что попадается ему на пути

Комфорт комфортом, но никто не отменял главный недостаток роботов-пылесосов — слабая сила всасывания. Да, обычно ее хватает для уборки гладких поверхностей. Но стоит прибору забраться на ковер, как устройство в буквальном смысле начинает задыхаться, не в состоянии собрать мусор из укромных мест.

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В случае с роботом-пылесосом KaringBee S7 OMNI это исключено, ведь его мотор обеспечивает силу всасывания на уровне 5000 Па. Такого показателя хватает как для уборки крупного мусора, так и для чистки ковров, на которых остались мелкие частички пыли и шерсть домашних животных.

Пылесос с влажной и сухой уборкой

Пылесос с влажной и сухой уборкой. Прибор решает несколько задач одновременно. Фото.

Прибор решает несколько задач одновременно

При этом KaringBee S7 OMNI является пылесосом с влажной уборкой. То есть он способен как собирать пыль за счет нехилой силы всасывания, так и промывать полы. Причем делает он это в одном из трех режимов:

  • только сухая уборка;
  • только влажная уборка;
  • комбинированная уборка.

Если с первыми двумя режимами все более-менее ясно, то на последнем стоит остановиться подробнее. Комбинированная уборка включает в себя всасывание пыли и моментальное промывание обработанного участка. За счет этого KaringBee S7 OMNI позволяет экономить время, решая 2 задачи сразу.

Все возможности KaringBee S7 OMNI

Робот-пылесос с многофункциональной станцией

Робот-пылесос с многофункциональной станцией. Станция решает несколько задач одновременно. Фото.

Станция решает несколько задач одновременно

Главное достоинство пылесоса KaringBee S7 OMNI — его док-станция. Она выполняет сразу 5 функций, помогающих полностью освободить руки и забыть о необходимости обслуживания робота:

  • автоматическая зарядка;
  • очистка пылесборника;
  • чистка моющих щеток;
  • сушка щеток после промывания;
  • электролиз воды для избавления от бактерий.

Единственное, что вам придется делать — периодически менять воду. А происходить это будет не часто, ведь емкость бака KaringBee S7 OMNI составляет 2,8 литра, а резервуара для отходов — 2,4 литра.

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Сколько стоит KaringBee S7 OMNI

Робот-пылесос с самоочисткой и массой полезных функций, которых нет в других моделях, по определению не может быть дешевым прибором. Но с промокодом TPSRSNG8FB10 на 3 тысячи рублей, купить KaringBee S7 OMNI получится примерно за 43 000 ₽, а с Ozon-картой еще дешевле.

Купить KaringBee S7 OMNI

Средняя цена KaringBee S7 OMNI составляет 53 990 ₽, а за его главного конкурента Roborock S7 MaxV Ultra просят 100 000 ₽ без учета больших скидок. Высокий уровень комфорта требует вложений, и с учетом ситуации с курсом доллара к осени хороший робот-пылесос может сильно подорожать, из-за чего стартовые 40 тысяч покажутся настоящим подарком.

ERID: Kra23X3fS
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