5 причин, почему нужно купить робот-пылесос KaringBee S7 OMNI

Каждый робот-пылесос позиционирует себя как прибор, способный навести порядок без участия владельца. Но на практике слова расходятся с делом. Во-первых, устройство нужно обслуживать, очищая пылесборник и промывая его щетку. Во-вторых, качество уборки зачастую не выдерживает никакой критики (особенно, когда дело доходит до ковров). Впрочем, из любых правил есть исключения, что доказывает робот-пылесос KaringBee S7 OMNI. И можно найти минимум 5 причин, почему каждому, кто хочет отдать уборку на откуп умному устройству, нельзя затягивать с его покупкой.

Удобное управление роботом-пылесосом

Чтобы управлять роботом-пылесосом, можно использовать мобильное приложение, через которое прибор синхронизируется со смартфоном. С его помощью у вас получится настроить график уборки и указать зоны работы. Однако есть в послужном списке KaringBee S7 OMNI одна очень важная фишка, ставящая этот умный девайс выше конкурентов.

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KaringBee S7 OMNI поддерживает голосовое управление пылесосом, благодаря чему при потребности в уборке не нужно прикасаться ни к прибору, ни к смартфону. Алиса от Яндекса сможет включить или выключить прибор по запросу пользователя, а также изменить мощность всасывания.

Узнать цену KaringBee S7 OMNI

Мощный робот-пылесос KaringBee S7 OMNI

Комфорт комфортом, но никто не отменял главный недостаток роботов-пылесосов — слабая сила всасывания. Да, обычно ее хватает для уборки гладких поверхностей. Но стоит прибору забраться на ковер, как устройство в буквальном смысле начинает задыхаться, не в состоянии собрать мусор из укромных мест.

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В случае с роботом-пылесосом KaringBee S7 OMNI это исключено, ведь его мотор обеспечивает силу всасывания на уровне 5000 Па. Такого показателя хватает как для уборки крупного мусора, так и для чистки ковров, на которых остались мелкие частички пыли и шерсть домашних животных.

Пылесос с влажной и сухой уборкой

При этом KaringBee S7 OMNI является пылесосом с влажной уборкой. То есть он способен как собирать пыль за счет нехилой силы всасывания, так и промывать полы. Причем делает он это в одном из трех режимов:

только сухая уборка;

только влажная уборка;

комбинированная уборка.

Если с первыми двумя режимами все более-менее ясно, то на последнем стоит остановиться подробнее. Комбинированная уборка включает в себя всасывание пыли и моментальное промывание обработанного участка. За счет этого KaringBee S7 OMNI позволяет экономить время, решая 2 задачи сразу.

Все возможности KaringBee S7 OMNI

Робот-пылесос с многофункциональной станцией

Главное достоинство пылесоса KaringBee S7 OMNI — его док-станция. Она выполняет сразу 5 функций, помогающих полностью освободить руки и забыть о необходимости обслуживания робота:

автоматическая зарядка;

очистка пылесборника;

чистка моющих щеток;

сушка щеток после промывания;

электролиз воды для избавления от бактерий.

Единственное, что вам придется делать — периодически менять воду. А происходить это будет не часто, ведь емкость бака KaringBee S7 OMNI составляет 2,8 литра, а резервуара для отходов — 2,4 литра.

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Сколько стоит KaringBee S7 OMNI

Робот-пылесос с самоочисткой и массой полезных функций, которых нет в других моделях, по определению не может быть дешевым прибором. Но с промокодом TPSRSNG8FB10 на 3 тысячи рублей, купить KaringBee S7 OMNI получится примерно за 43 000 ₽, а с Ozon-картой еще дешевле.

Купить KaringBee S7 OMNI

Средняя цена KaringBee S7 OMNI составляет 53 990 ₽, а за его главного конкурента Roborock S7 MaxV Ultra просят 100 000 ₽ без учета больших скидок. Высокий уровень комфорта требует вложений, и с учетом ситуации с курсом доллара к осени хороший робот-пылесос может сильно подорожать, из-за чего стартовые 40 тысяч покажутся настоящим подарком.

ERID: Kra23X3fS

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