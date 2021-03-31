5 вещей, которые я жду от Samsung Galaxy S21 FE

В 2020 году Samsung Galaxy S20 FE (что означает ”Fan Edition”) удивил всех тем, насколько он хорош. Пусть многие и говорили о том, что он стоит дорого и при этом предлагает не самую хорошую камеру. Но после ряда обновлений фотовозможности этого смартфона перестали уступать оригинальным представителям семейства Galaxy S20. Интересно то, что в прошлом году представители Samsung открытым текстом сказали, что у них есть планы на линейку FE. Стало быть, нам прямо намекнули, что ждать новые смартфоны с припиской этих двух букв мы имеем полное право. Поэтому давайте обсудим, что нас ждет в Galaxy S21 FE, чем он должен быть интересен и стоит ли вообще ждать этот смартфон или проще уже сейчас купить что-то другое.

Что должно быть в Samsung Galaxy S21 FE

Проблема, которую сама себе устроила Samsung в 2021 году, — это наличие обычного Galaxy S21. Он стоит всего на 100 долларов дороже, чем Galaxy S20 FE, и предлагает множество очень похожих характеристик. Возможно, Samsung загнала себя в угол, и Galaxy S21 FE может оказаться просто перевыпуском Galaxy S21 с очень незначительными изменениями и минимальным снижением стоимости, но пока он не вышел, смартфон все равно вызывает немало интереса.

Мой опыт использования Galaxy S20 FE:

Поразмышляв над смартфоном, который должен появиться чуть позже в этом году, многие из вас придут примерно к тому же, что написано ниже. Если нет, то расскажите об этом в комментариях. Только давайте придерживаться главного принципа этой статьи — реалистичности. Можно сколько угодно фантазировать, но есть то, чего мы точно не увидим в S21 FE. Например, камеру лучше, чем у S21, разъем для наушников, съемную батарея и другие, противоречащие здравому смыслу вещи. Поэтому пройдемся по реальным улучшениям.

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Смартфон с тройной камерой

Действительно полезной сейчас можно считать только один тип камеры. В нем должен быть высококачественный основной модуль, на который делаются почти все снимки, и достаточно качественные ширик и зум-модули. Остальное является тратой ресурсов. Это позволяет сказать на презентации, что в смартфоне четыре, пять и более камер, но их качество, не говоря уже о смысловой нагрузке, оставляют желать лучшего.

Galaxy S20 FE сохранил такую концепцию и хотелось бы, чтобы S21 пошел тем же путем, который часто выбирают производители для недорогих смартфонов. Конечно, Samsung, вероятно, придется снизить качество датчиков, чтобы снизить расходы. На это согласиться можно, но получать никому ненужный макромодуль вместо сверхширика или в ущерб его характеристикам никто не захочет. Три камеры — то, что надо. Больше — баловство, меньше — лишняя экономия.

Смартфон с хорошим процессором

Galaxy S20 FE поставляется с тем же процессором, что и его более дорогие собратья. Samsung не стала экономить, как в версии для американского, так и в версии для европейского (и других) рынков.

Наверное, это было лучшее, что компания сделала для Samsung Galaxy S20 FE. Такого же подхода хотелось бы ждать и от модели этого года. Даже если этого не получится, у нее в наличии будет один очень интересный процессор этого года — Snapdragon 870. Пусть он, скорее всего, и будет встречаться только в моделях для американского рынка, но сам чип хорош по характеристикам и достоен S21 FE. С другой стороны, к моменту выхода и 888-й будет уже не таким новым, а значит, более дешевым чипсетом. Так что надежда на него тоже сохраняется.

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Возвращаясь к тому, о чем я говорил в начале статьи, — о сложности сделать что-то более дешевое. Согласитесь, одним из неплохих вариантов был бы шаг назад по процессору (до Snapdragon 870) с сохранением остальных характеристики. Я бы купил за 500-550 долларов Galaxy S21 FЕ на Snapdragon 870. А вы?

Цвета смартфонов

В прошлом году Galaxy S20 FE был представлен в шести интересных цветах по всему миру. Между тем, даже в линейке Galaxy S21 определенные расцветки доступны только в определенных регионах. Это неизбежно заставляет слишком много покупателей выбирать что-то обычное — черный, белый или серый смартфон.

Хочется верить, что Samsung снова предложит широкий выбор цветовых решений с Samsung Galaxy S21 FE. Пусть их и не будет шесть, достаточно три или четыре. Главное, чтобы в их число не входили черный, белый и серый. Пользователи Samsung очень охотно покупают смартфоны необычных цветов, и их появление отнюдь не будет лишним.

Экран Samsung Galaxy S21

Одной из самых крутых характеристик прошлогоднего Galaxy S20 FE был дисплей. Он предлагал частоту обновления 120 Гц на OLED-панели 1080p. И пусть экран оригинального S20 и поддерживал 1440 пикселей, но FE все равно получил отличный компонент.

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Я уже сказал, что характеристики S21 FE должны быть снижены относительно S21 в угоду доступности. Но на экране лучше не экономить. В противном случае это будет существенный просчет, который заставит многих отказаться от покупки. В конце концов именно экран является тем, что наравне с камерой важно для большинства пользователей.

Если уж и говорить об экономии, то можно, например, прикрыть экран менее современным стеклом. То есть отказаться от Gorilla Glass Victus в пользу Gorilla Glass шестого или даже пятого поколений. Просто не надо заострять на этом внимание на презентации, и многие пропустят этого даже не заметят. Тем более, что Gorilla Glass Victus тоже царапается. И разбивается при определенном стечении обстоятельств.

Дешевый Samsung S21 FE

Ну, и наконец самое главное, что должно привлекать покупателя — цена. Samsung должна найти способ сделать S21 FE более слабым по характеристикам, но при этом не завести его не территорию серии A. Это касается и ценообразования.

Galaxy S21 в России стоит чуть меньше 67 990 рублей на сайте Samsung, а Galaxy S20 FE стартует от 49 990 рублей. В 2021 году разница в цене должна оставаться не менее внушительной. Если она составит 10 000 рублей, то характеристики должны быть не просто схожими, а одинаковыми, за исключением какой-нибудь незначительной мелочи. Иначе просто нет смысла покупать FE-версию и проще доплатить за флагман. При такой цене 10 000 уже не так критичны, как при выборе бюджетника.

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Samsung находится в сложном положении. Можно отказываться от беспроводной зарядки, быстрой зарядки, защиты от воды и тому подобных вещей, но достойно ли такое устройство будет флагманской серии ”S”? Я бы не был так уверен. Значит, надо настолько грамотно ”ослабить” модель и сделать ее дешевле, чтобы покупатели захотели ее купить, а Samsung не проиграла на ней. От этого наблюдать за ситуацией становится только интереснее.