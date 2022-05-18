7 хороших товаров с AliExpress из разных категорий

Вот и пришло время еще одной подборки товаров с AliExpress. Мы ежедневно готовим для вас что-то интересное и необычное, что не так просто найти самому. Даже поиском такие вещи ищутся не так легко, как хотелось бы. По сложившейся традиции мы отбираем для вас товары исключительно с хорошими отзывами и высокими оценками, чтобы вы покупали только полезные и приятные товары и не жалели об этом. В этой подборке приведем товары, которые не объединены в одну конкретную категорию, но пригодятся в каждом доме. Будем рады, если угадали, что вам нужно. Если нет, пишите в комментариях, что бы вы хотели посоветовать нашим читателям.
Содержание
Динамическая подсветка телевизора
Светящийся задник телевизора, а не безжизненная серая стена, это красиво. Картинка становится более динамичной, а пространство — более объемным. Но готовые телевизоры с подсветкой стоят дорого, а тут мы видим простое и доступное решение.
Это RGB-лента с частотой светодиодов 30 на метр. При покупке надо выбрать длину от одного метра до пяти. Максимальный вариант подходит для телевизоров с диагональю до 75 дюймов. Лента покрывает все 4 стороны телевизора, а управляется или только с телефона, или с телефона и пульта (надо выбрать версию при покупке). Питание возможно от любого USB, даже встроенного в телевизор. Ленту можно подрезать по размеру, если нужно. А еще есть такая лента.
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Большой городской рюкзак
Еще один рюкзак, который никогда не будут лишним. Стильный внешний вид, защита от воды и большое количество карманов — есть все, что нужно. Размер рюкзака 32х15х50 см, а вес 1,3 кг.
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На выбор есть черный и белый цвета. Карман для ноутбука сделан отдельным, а для остальных вещей есть большой вместительный карман. Внутри тоже много отсеков, чтобы разложить всю мелочевку. Есть даже боковой отсек для обуви с плотной подкладкой. Такой рюкзак можно купить на каждый день или для занятий спортом.
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Набор крутящихся щеток
Эти щетки надеваются на шуруповерт или дрель. В результате они будут двигаться существенно быстрее, чем вы сможете сделать это руками. Такой сетап подойдет для очистки раковины, пола, колесных дисков автомобиля и других мест с сильными загрязнениями, которые надо долго тереть обычной щеткой.
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На выбор есть наборы из трех, четырех или шести насадок. Они отличаются по форме и назначению. Подумайте, что вам нужно, и смело выбирайте. Очень полезная штука. Особенно, если у вас есть шуруповерт.
Дозатор для мыла
В целом, это довольно простой гаджет. В него заправляется специальная мыльная смесь, вы подставляете руку и на нее выдавливается порция мыльной пены. Есть разные цвета корпуса. Можно поставить в ванной или на кухне.
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Работает прибор на батарейках, а мыло можно покупать или на AliExpress, предлагаемой продавцом дозатора, или на российских маркетплейсах. Во втором случае получится дешевле, а результат будет тот же.
Система поллива для растений
Простейший механизм, который будет по капельке выдавать в почву воду из бутылки. Если вылить ее сразу, она испарится за пару дней, а заодно зальет растения. Так полив будет равномерным и вам не надо будет делать это каждый день.
В землю втыкается штырь, на нем краник, а сверху устанавливается бутылка с водой. Все просто и незамысловато. Открываете краник и вода по капельке увлажняет землю. Предлагаются наборы из таких поливалок от шести до тридцати шести штук. Главное определиться, сколько вам нужно. Так же есть разные цвета.
Универсальный ИК-пульт для всего
Это просто шайба, которая подключается через USB к розетке или внешнему аккумулятору и по команде раздает ИК-сигнал во все стороны. Если установить его так, чтобы все приборы были видны, вы будете управлять ими через приложение или голосового ассистента.
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Приложение простое и удобное. Вам надо выбрать запрограммированные приборы из списка по модели или создать сигнал самому — направить пуль на этот передатчик и нажать нужные кнопки. Так только с одного прибора можно будет управлять всеми гаджетами в доме, которые управляются через ИК-пульт.
Электросамокат для города
Эта модель может ехать со скоростью до 25 километров в час и везти на себе 100 килограмм веса. При этом сам он весит всего 12 килограмм и имеет складную конструкцию. Мощность составляет 350 Вт, а емкость батареи 6000 мАч.
Смотреть статистику поездки можно через приложение. Для большей устойчивости подножка имеет резиновое основание. На руле есть экран для отображения скорости и настройки самоката. А еще у него есть рекуперативный тормоз на одном колесе и барабанный — на другом, фара, звуковой сигнал и стоп-сигнал. В общем, это отличный вариант для города. Есть самокаты мощнее и быстрее, но они опасны для всех, а такой удобен, комфортен и безопасен. Но все равно не забывайте следить за дорожной ситуацией.