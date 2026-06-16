Samsung уже выкатила флагманскую линейку Galaxy S26, но на этом год для компании далеко не закончен. До конца 2026 года нас ждёт целая россыпь новинок: от складных смартфонов и доступного флагмана до часов и нестандартных наушников. Мы собрали всё, что утекло в сеть, и насчитали восемь гаджетов плюс несколько менее вероятных. Если как раз выбираете флагман прямо сейчас, мы уже сравнивали Xiaomi 17T Pro и Samsung Galaxy S26. А ниже разберём, что Самсунг покажет в 2026.
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Galaxy Z Fold 8 — флагманский складной смартфон
Начнём с тяжёлой артиллерии. Именно складные смартфоны Samsung каждый год собирают больше всего внимания, и Galaxy Z Fold 8 здесь главная звезда. Что известно на данный момент.
|Характеристика
|Что ожидается
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|Память
|12–16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ хранилища
|Экраны
|8″ внутренний + 6.5″ внешний, 120 Гц
|Аккумулятор
|5000 мАч, зарядка 45 Вт
|Камеры
|200 + 50 + 10 Мп
|S Pen и выход
|под вопросом; ориентир — июль 2026
Главная книжка-раскладушка Samsung в этом году получит самое заметное обновление под капотом. По слухам, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 наконец доберётся до аккумулятора на 5000 мА·ч, чего у линейки Fold не было с 2021 года, и поддержки зарядки 45 Вт.
Внутри ожидается флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Камеры подтянут за счёт нового модуля на 50 Мп. Главная интрига — вернётся ли стилус S Pen, единого мнения у инсайдеров пока нет. Дизайн при этом почти не изменится, Samsung снова делает ставку на доработку, а не революцию.
Galaxy Z Fold 8 Wide — складной смартфон с широким экраном
А вот это та самая новинка, ради которой стоит следить за презентацией. Wide-версия Galaxy Fold впервые за пару лет меняет привычную геометрию книжки.
|Характеристика
|Что ожидается
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Память
|до 16 ГБ ОЗУ
|Экран
|~8″, соотношение 4:3 (формат планшета)
|Аккумулятор
|~4800 мАч
|Камеры
|2×50 Мп (ширик + ультраширик)
|S Pen и выход
|возможна поддержка; июль 2026
Это самое интересное среди новых устройств Samsung и потенциально первый по-настоящему свежий форм-фактор за пару лет. В отличие от обычного Fold 8, у версии Wide внутренний экран получит более широкое соотношение сторон около 4:3, ближе к планшету. Иными словами, в разложенном виде это почти 8-дюймовый Galaxy Tab в кармане.
Инсайдеры считают Wide первым складным смартфоном, который действительно можно было бы купить на каждый день. Начинка обещает быть как у стандартного Fold 8: тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ памяти, а вот именно эта версия может получить поддержку S Pen. В разных утечках устройство фигурирует и под именем Z Fold 8 Ultra.
Galaxy Z Flip 8 — самая компактная раскладушка Samsung
Раскладушки Samsung в этом году обновятся скромнее всего, но без сюрпризов не обойдётся. И один из них касается самого будущего формата.
|Характеристика
|Что ожидается
|Процессор
|Exynos 2600 (ЕС/Корея) или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (США)
|Экраны
|6.9″ внутренний + 4.1″ внешний
|Аккумулятор
|~4300 мАч
|Зарядка
|беспроводная Qi2 (магниты)
|Толщина
|на ~0.5 мм тоньше Flip 7
|ПО и выход
|One UI 9 (Android 17); июль 2026
Раскладушка-ракушка в 2026 году меняется меньше всех. Galaxy Z Flip 8 сохранит привычные экраны, 6.9 дюйма внутри и 4.1 дюйма снаружи, и станет примерно на 0.5 мм тоньше Flip 7, что в кармане ощущается приятнее любых цифр в характеристиках. Батарея, увы, прежняя, около 4300 мАч. Зато появится беспроводная зарядка Qi2 с магнитами в духе MagSafe, чего у складных Samsung ещё не было.
В Европе и Корее Flip 8 получит фирменный 2-нанометровый Exynos 2600, а в США, по слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Любопытно, что будущее самого формата при этом под вопросом: ходят разговоры, что Samsung может вообще прекратить выпуск раскладушек после Galaxy Z Flip 8.
Galaxy S26 FE — недорогая версия Galaxy S26
Не всем нужен флагман за шестизначную сумму, и тут на сцену выходит Galaxy S26 Fan Edition. В 2026 году он подобрался к старшим моделям ближе обычного.
|Характеристика
|Что ожидается
|Процессор
|Exynos 2500
|Память
|8 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ
|Экран
|6.7″ AMOLED, 120 Гц, до ~1900 нит
|Аккумулятор
|~4900–5000 мАч, 45 Вт
|Камера
|50 Мп с оптической стабилизацией
|ПО и выход
|One UI 9 (Android 17); осень 2026
Доступный флагман для тех, кому не нужна переплата за полноценную S-серию. Главное в новом смартфоне Samsung Galaxy S26 FE то, что разрыв с обычным флагманом наконец сократится: внутри ожидается тот же Exynos 2500, что и в базовом Galaxy S26, вместо заметно более слабого чипа прошлого FE. Экран на 120 Гц диагональю 6.7 дюйма обещают AMOLED с яркостью около 1900 нит, аккумулятор на 4900–5000 мАч с зарядкой 45 Вт и основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией.
Из коробки, разумеется, Android 17 и One UI 9. А если выбираете из текущих доступных моделей и не готовы ждать осени, мы недавно разбирали, что лучше взять — Samsung Galaxy S25 FE или A57.
Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 — новые часы Samsung
Носимые гаджеты Samsung приедут не поодиночке, а сразу тройкой. Правда, по одной из моделей у инсайдеров до сих пор нет единого мнения.
|Модель
|Чип
|Аккумулятор
|Связь
|Galaxy Watch 9
|новый Exynos W / Wear-платформа
|382–435 мА·ч
|Bluetooth / LTE
|Watch 9 Classic
|по слухам, как у Watch 9
|не раскрыт
|под вопросом
|Watch Ultra 2
|Snapdragon Wear Elite
|~784 мА·ч
|5G (США/Корея), 4G (ЕС)
Новые часы Samsung в этом году приедут целым выводком. Базовый Galaxy Watch 9 ждут в размерах 40 и 44 мм со свежим чипом и привычной автономностью. А более классическую версию Watch 9 Classic пока окружает туман: в недавней сертификации она не засветилась, и часть инсайдеров считает, что в 2026 году её можно не ждать.
Самое интересное приберегли для Galaxy Watch Ultra 2, они могут стать первыми часами Samsung с поддержкой 5G, правда, только в США и Корее, тогда как в Европе достанется версия с 4G. Ещё Samsung уже подогрел интерес новыми функциями здоровья в Samsung Health.
Galaxy Buds Able — необычные наушники-клипсы
Galaxy Buds 4 Pro дело в этом году может не ограничиться. Samsung готовит кое-что куда более непривычное по форме — открытые наушники-клипсы.
|Характеристика
|Что ожидается
|Тип
|клипсовые открытые наушники (open-ear)
|Посадка
|не затыкают слуховой канал
|Особенность
|слышно окружение, держатся при движении
|Конкуренты
|Shokz, Bose, Huawei и другие
|Характеристики
|пока не раскрыты
|Выход
|середина 2026
Новые наушники Samsung в этом году могут оказаться самыми необычными за всю историю бренда. Galaxy Buds Able, судя по утечкам дизайна из прошивки One UI, получат клипсовый форм-фактор: они не затыкают слуховой канал, а цепляются за ухо снаружи. Такой открытый тип посадки позволяет слышать всё вокруг и при этом надёжно держится во время пробежки или поездки на велосипеде.
Подобные клипсы уже есть многих брендов, а Samsung до сих пор обходила этот формат стороной, так что здесь компания скорее догоняет конкурентов. Пока ждём новинку к середине 2026 года, можно присмотреться и к конкурентам: например, OnePlus Buds 4 приятно удивили, и теперь их хочется не снимать сутками.
Что ещё может показать Samsung до конца года
Помимо восьми гаджетов выше, Samsung может показать и кое-что ещё, но уже с меньшей уверенностью инсайдеров. Возможны новые бюджетные смартфоны A-серии, например Galaxy A27 и A07 в дополнение к уже вышедшим A17, A37 и A57. Если присматриваете доступный смартфон уже сейчас, а не ждёте осени, стоит глянуть и на конкурентов: например, Pixel 10a — тот, который я бы оставил себе.
Умное кольцо Galaxy Ring 2, по слухам, перенесли на начало 2027 года, а долгожданные планшеты Galaxy Tab S12 пока подозрительно остаются в тени, так что их тоже могут придержать. Так что главный выход новинок Самсунг приходится на лето, а основным событием станет Samsung Galaxy Unpacked 2026, который ждут 22 июля в Лондоне.