Samsung уже выкатила флагманскую линейку Galaxy S26, но на этом год для компании далеко не закончен. До конца 2026 года нас ждёт целая россыпь новинок: от складных смартфонов и доступного флагмана до часов и нестандартных наушников. Мы собрали всё, что утекло в сеть, и насчитали восемь гаджетов плюс несколько менее вероятных. Если как раз выбираете флагман прямо сейчас, мы уже сравнивали Xiaomi 17T Pro и Samsung Galaxy S26. А ниже разберём, что Самсунг покажет в 2026.

Рассказываем, что готовит Samsung до конца 2026 года. Фото.

Рассказываем, что готовит Samsung до конца 2026 года

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Galaxy Z Fold 8 — флагманский складной смартфон

Куда же без складного Galaxy. Фото.

Куда же без складного Galaxy

Начнём с тяжёлой артиллерии. Именно складные смартфоны Samsung каждый год собирают больше всего внимания, и Galaxy Z Fold 8 здесь главная звезда. Что известно на данный момент.

ХарактеристикаЧто ожидается
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Память12–16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ хранилища
Экраны8″ внутренний + 6.5″ внешний, 120 Гц
Аккумулятор5000 мАч, зарядка 45 Вт
Камеры200 + 50 + 10 Мп
S Pen и выходпод вопросом; ориентир — июль 2026

Главная книжка-раскладушка Samsung в этом году получит самое заметное обновление под капотом. По слухам, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 наконец доберётся до аккумулятора на 5000 мА·ч, чего у линейки Fold не было с 2021 года, и поддержки зарядки 45 Вт.

Внутри ожидается флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Камеры подтянут за счёт нового модуля на 50 Мп. Главная интрига — вернётся ли стилус S Pen, единого мнения у инсайдеров пока нет. Дизайн при этом почти не изменится, Samsung снова делает ставку на доработку, а не революцию.

Galaxy Z Fold 8 Wide — складной смартфон с широким экраном

Новая широкоформатная версия Galaxy Fold тоже должна выйти в этом году. Фото.

Новая широкоформатная версия Galaxy Fold тоже должна выйти в этом году

А вот это та самая новинка, ради которой стоит следить за презентацией. Wide-версия Galaxy Fold впервые за пару лет меняет привычную геометрию книжки.

ХарактеристикаЧто ожидается
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Памятьдо 16 ГБ ОЗУ
Экран~8″, соотношение 4:3 (формат планшета)
Аккумулятор~4800 мАч
Камеры2×50 Мп (ширик + ультраширик)
S Pen и выходвозможна поддержка; июль 2026

Это самое интересное среди новых устройств Samsung и потенциально первый по-настоящему свежий форм-фактор за пару лет. В отличие от обычного Fold 8, у версии Wide внутренний экран получит более широкое соотношение сторон около 4:3, ближе к планшету. Иными словами, в разложенном виде это почти 8-дюймовый Galaxy Tab в кармане.

Инсайдеры считают Wide первым складным смартфоном, который действительно можно было бы купить на каждый день. Начинка обещает быть как у стандартного Fold 8: тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ памяти, а вот именно эта версия может получить поддержку S Pen. В разных утечках устройство фигурирует и под именем Z Fold 8 Ultra.

Galaxy Z Flip 8 — самая компактная раскладушка Samsung

Компактная раскладушка была под вопросом, но судя по последним слухам — все ОК. Фото.

Компактная раскладушка была под вопросом, но судя по последним слухам — все ОК

Раскладушки Samsung в этом году обновятся скромнее всего, но без сюрпризов не обойдётся. И один из них касается самого будущего формата.

ХарактеристикаЧто ожидается
ПроцессорExynos 2600 (ЕС/Корея) или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (США)
Экраны6.9″ внутренний + 4.1″ внешний
Аккумулятор~4300 мАч
Зарядкабеспроводная Qi2 (магниты)
Толщинана ~0.5 мм тоньше Flip 7
ПО и выходOne UI 9 (Android 17); июль 2026

Раскладушка-ракушка в 2026 году меняется меньше всех. Galaxy Z Flip 8 сохранит привычные экраны, 6.9 дюйма внутри и 4.1 дюйма снаружи, и станет примерно на 0.5 мм тоньше Flip 7, что в кармане ощущается приятнее любых цифр в характеристиках. Батарея, увы, прежняя, около 4300 мАч. Зато появится беспроводная зарядка Qi2 с магнитами в духе MagSafe, чего у складных Samsung ещё не было.

В Европе и Корее Flip 8 получит фирменный 2-нанометровый Exynos 2600, а в США, по слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Любопытно, что будущее самого формата при этом под вопросом: ходят разговоры, что Samsung может вообще прекратить выпуск раскладушек после Galaxy Z Flip 8.

Galaxy S26 FE — недорогая версия Galaxy S26

Недорогой субфлагман для тех, кто не хочет брать основной Galaxy. Фото.

Недорогой субфлагман для тех, кто не хочет брать основной Galaxy

Не всем нужен флагман за шестизначную сумму, и тут на сцену выходит Galaxy S26 Fan Edition. В 2026 году он подобрался к старшим моделям ближе обычного.

ХарактеристикаЧто ожидается
ПроцессорExynos 2500
Память8 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ
Экран6.7″ AMOLED, 120 Гц, до ~1900 нит
Аккумулятор~4900–5000 мАч, 45 Вт
Камера50 Мп с оптической стабилизацией
ПО и выходOne UI 9 (Android 17); осень 2026

Доступный флагман для тех, кому не нужна переплата за полноценную S-серию. Главное в новом смартфоне Samsung Galaxy S26 FE то, что разрыв с обычным флагманом наконец сократится: внутри ожидается тот же Exynos 2500, что и в базовом Galaxy S26, вместо заметно более слабого чипа прошлого FE. Экран на 120 Гц диагональю 6.7 дюйма обещают AMOLED с яркостью около 1900 нит, аккумулятор на 4900–5000 мАч с зарядкой 45 Вт и основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией.

Из коробки, разумеется, Android 17 и One UI 9. А если выбираете из текущих доступных моделей и не готовы ждать осени, мы недавно разбирали, что лучше взять — Samsung Galaxy S25 FE или A57.

Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 — новые часы Samsung

В прошлом году часы Samsung неплохо проапгрейдили. Фото.

В прошлом году часы Samsung неплохо проапгрейдили

Носимые гаджеты Samsung приедут не поодиночке, а сразу тройкой. Правда, по одной из моделей у инсайдеров до сих пор нет единого мнения.

МодельЧипАккумуляторСвязь
Galaxy Watch 9новый Exynos W / Wear-платформа382–435 мА·чBluetooth / LTE
Watch 9 Classicпо слухам, как у Watch 9не раскрытпод вопросом
Watch Ultra 2Snapdragon Wear Elite~784 мА·ч5G (США/Корея), 4G (ЕС)

Новые часы Samsung в этом году приедут целым выводком. Базовый Galaxy Watch 9 ждут в размерах 40 и 44 мм со свежим чипом и привычной автономностью. А более классическую версию Watch 9 Classic пока окружает туман: в недавней сертификации она не засветилась, и часть инсайдеров считает, что в 2026 году её можно не ждать.

Самое интересное приберегли для Galaxy Watch Ultra 2, они могут стать первыми часами Samsung с поддержкой 5G, правда, только в США и Корее, тогда как в Европе достанется версия с 4G. Ещё Samsung уже подогрел интерес новыми функциями здоровья в Samsung Health.

Galaxy Buds Able — необычные наушники-клипсы

Есть в планах Samsung и наушники-клипсы. Фото.

Есть в планах Samsung и наушники-клипсы

Galaxy Buds 4 Pro дело в этом году может не ограничиться. Samsung готовит кое-что куда более непривычное по форме — открытые наушники-клипсы.

ХарактеристикаЧто ожидается
Типклипсовые открытые наушники (open-ear)
Посадкане затыкают слуховой канал
Особенностьслышно окружение, держатся при движении
КонкурентыShokz, Bose, Huawei и другие
Характеристикипока не раскрыты
Выходсередина 2026

Новые наушники Samsung в этом году могут оказаться самыми необычными за всю историю бренда. Galaxy Buds Able, судя по утечкам дизайна из прошивки One UI, получат клипсовый форм-фактор: они не затыкают слуховой канал, а цепляются за ухо снаружи. Такой открытый тип посадки позволяет слышать всё вокруг и при этом надёжно держится во время пробежки или поездки на велосипеде.

Подобные клипсы уже есть многих брендов, а Samsung до сих пор обходила этот формат стороной, так что здесь компания скорее догоняет конкурентов. Пока ждём новинку к середине 2026 года, можно присмотреться и к конкурентам: например, OnePlus Buds 4 приятно удивили, и теперь их хочется не снимать сутками.

Что ещё может показать Samsung до конца года

Помимо восьми гаджетов выше, Samsung может показать и кое-что ещё, но уже с меньшей уверенностью инсайдеров. Возможны новые бюджетные смартфоны A-серии, например Galaxy A27 и A07 в дополнение к уже вышедшим A17, A37 и A57. Если присматриваете доступный смартфон уже сейчас, а не ждёте осени, стоит глянуть и на конкурентов: например, Pixel 10a — тот, который я бы оставил себе.

Остальные гаджеты, вроде Galaxy Ring 2, пока под вопросом. Фото.

Остальные гаджеты, вроде Galaxy Ring 2, пока под вопросом

Умное кольцо Galaxy Ring 2, по слухам, перенесли на начало 2027 года, а долгожданные планшеты Galaxy Tab S12 пока подозрительно остаются в тени, так что их тоже могут придержать. Так что главный выход новинок Самсунг приходится на лето, а основным событием станет Samsung Galaxy Unpacked 2026, который ждут 22 июля в Лондоне.