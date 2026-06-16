Samsung уже выкатила флагманскую линейку Galaxy S26, но на этом год для компании далеко не закончен. До конца 2026 года нас ждёт целая россыпь новинок: от складных смартфонов и доступного флагмана до часов и нестандартных наушников. Мы собрали всё, что утекло в сеть, и насчитали восемь гаджетов плюс несколько менее вероятных. Если как раз выбираете флагман прямо сейчас, мы уже сравнивали Xiaomi 17T Pro и Samsung Galaxy S26. А ниже разберём, что Самсунг покажет в 2026.

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Galaxy Z Fold 8 — флагманский складной смартфон

Начнём с тяжёлой артиллерии. Именно складные смартфоны Samsung каждый год собирают больше всего внимания, и Galaxy Z Fold 8 здесь главная звезда. Что известно на данный момент.

Характеристика Что ожидается Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Память 12–16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ хранилища Экраны 8″ внутренний + 6.5″ внешний, 120 Гц Аккумулятор 5000 мАч, зарядка 45 Вт Камеры 200 + 50 + 10 Мп S Pen и выход под вопросом; ориентир — июль 2026

Главная книжка-раскладушка Samsung в этом году получит самое заметное обновление под капотом. По слухам, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 наконец доберётся до аккумулятора на 5000 мА·ч, чего у линейки Fold не было с 2021 года, и поддержки зарядки 45 Вт.

Внутри ожидается флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, от 12 до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Камеры подтянут за счёт нового модуля на 50 Мп. Главная интрига — вернётся ли стилус S Pen, единого мнения у инсайдеров пока нет. Дизайн при этом почти не изменится, Samsung снова делает ставку на доработку, а не революцию.

Galaxy Z Fold 8 Wide — складной смартфон с широким экраном

А вот это та самая новинка, ради которой стоит следить за презентацией. Wide-версия Galaxy Fold впервые за пару лет меняет привычную геометрию книжки.

Характеристика Что ожидается Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память до 16 ГБ ОЗУ Экран ~8″, соотношение 4:3 (формат планшета) Аккумулятор ~4800 мАч Камеры 2×50 Мп (ширик + ультраширик) S Pen и выход возможна поддержка; июль 2026

Это самое интересное среди новых устройств Samsung и потенциально первый по-настоящему свежий форм-фактор за пару лет. В отличие от обычного Fold 8, у версии Wide внутренний экран получит более широкое соотношение сторон около 4:3, ближе к планшету. Иными словами, в разложенном виде это почти 8-дюймовый Galaxy Tab в кармане.

Инсайдеры считают Wide первым складным смартфоном, который действительно можно было бы купить на каждый день. Начинка обещает быть как у стандартного Fold 8: тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ памяти, а вот именно эта версия может получить поддержку S Pen. В разных утечках устройство фигурирует и под именем Z Fold 8 Ultra.

Galaxy Z Flip 8 — самая компактная раскладушка Samsung

Раскладушки Samsung в этом году обновятся скромнее всего, но без сюрпризов не обойдётся. И один из них касается самого будущего формата.

Характеристика Что ожидается Процессор Exynos 2600 (ЕС/Корея) или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (США) Экраны 6.9″ внутренний + 4.1″ внешний Аккумулятор ~4300 мАч Зарядка беспроводная Qi2 (магниты) Толщина на ~0.5 мм тоньше Flip 7 ПО и выход One UI 9 (Android 17); июль 2026

Раскладушка-ракушка в 2026 году меняется меньше всех. Galaxy Z Flip 8 сохранит привычные экраны, 6.9 дюйма внутри и 4.1 дюйма снаружи, и станет примерно на 0.5 мм тоньше Flip 7, что в кармане ощущается приятнее любых цифр в характеристиках. Батарея, увы, прежняя, около 4300 мАч. Зато появится беспроводная зарядка Qi2 с магнитами в духе MagSafe, чего у складных Samsung ещё не было.

В Европе и Корее Flip 8 получит фирменный 2-нанометровый Exynos 2600, а в США, по слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Любопытно, что будущее самого формата при этом под вопросом: ходят разговоры, что Samsung может вообще прекратить выпуск раскладушек после Galaxy Z Flip 8.

Galaxy S26 FE — недорогая версия Galaxy S26

Не всем нужен флагман за шестизначную сумму, и тут на сцену выходит Galaxy S26 Fan Edition. В 2026 году он подобрался к старшим моделям ближе обычного.

Характеристика Что ожидается Процессор Exynos 2500 Память 8 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ Экран 6.7″ AMOLED, 120 Гц, до ~1900 нит Аккумулятор ~4900–5000 мАч, 45 Вт Камера 50 Мп с оптической стабилизацией ПО и выход One UI 9 (Android 17); осень 2026

Доступный флагман для тех, кому не нужна переплата за полноценную S-серию. Главное в новом смартфоне Samsung Galaxy S26 FE то, что разрыв с обычным флагманом наконец сократится: внутри ожидается тот же Exynos 2500, что и в базовом Galaxy S26, вместо заметно более слабого чипа прошлого FE. Экран на 120 Гц диагональю 6.7 дюйма обещают AMOLED с яркостью около 1900 нит, аккумулятор на 4900–5000 мАч с зарядкой 45 Вт и основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией.

Из коробки, разумеется, Android 17 и One UI 9. А если выбираете из текущих доступных моделей и не готовы ждать осени, мы недавно разбирали, что лучше взять — Samsung Galaxy S25 FE или A57.

Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 — новые часы Samsung

Носимые гаджеты Samsung приедут не поодиночке, а сразу тройкой. Правда, по одной из моделей у инсайдеров до сих пор нет единого мнения.

Модель Чип Аккумулятор Связь Galaxy Watch 9 новый Exynos W / Wear-платформа 382–435 мА·ч Bluetooth / LTE Watch 9 Classic по слухам, как у Watch 9 не раскрыт под вопросом Watch Ultra 2 Snapdragon Wear Elite ~784 мА·ч 5G (США/Корея), 4G (ЕС)

Новые часы Samsung в этом году приедут целым выводком. Базовый Galaxy Watch 9 ждут в размерах 40 и 44 мм со свежим чипом и привычной автономностью. А более классическую версию Watch 9 Classic пока окружает туман: в недавней сертификации она не засветилась, и часть инсайдеров считает, что в 2026 году её можно не ждать.

Самое интересное приберегли для Galaxy Watch Ultra 2, они могут стать первыми часами Samsung с поддержкой 5G, правда, только в США и Корее, тогда как в Европе достанется версия с 4G. Ещё Samsung уже подогрел интерес новыми функциями здоровья в Samsung Health.

Galaxy Buds Able — необычные наушники-клипсы

Galaxy Buds 4 Pro дело в этом году может не ограничиться. Samsung готовит кое-что куда более непривычное по форме — открытые наушники-клипсы.

Характеристика Что ожидается Тип клипсовые открытые наушники (open-ear) Посадка не затыкают слуховой канал Особенность слышно окружение, держатся при движении Конкуренты Shokz, Bose, Huawei и другие Характеристики пока не раскрыты Выход середина 2026

Новые наушники Samsung в этом году могут оказаться самыми необычными за всю историю бренда. Galaxy Buds Able, судя по утечкам дизайна из прошивки One UI, получат клипсовый форм-фактор: они не затыкают слуховой канал, а цепляются за ухо снаружи. Такой открытый тип посадки позволяет слышать всё вокруг и при этом надёжно держится во время пробежки или поездки на велосипеде.

Подобные клипсы уже есть многих брендов, а Samsung до сих пор обходила этот формат стороной, так что здесь компания скорее догоняет конкурентов. Пока ждём новинку к середине 2026 года, можно присмотреться и к конкурентам: например, OnePlus Buds 4 приятно удивили, и теперь их хочется не снимать сутками.

Что ещё может показать Samsung до конца года

Помимо восьми гаджетов выше, Samsung может показать и кое-что ещё, но уже с меньшей уверенностью инсайдеров. Возможны новые бюджетные смартфоны A-серии, например Galaxy A27 и A07 в дополнение к уже вышедшим A17, A37 и A57. Если присматриваете доступный смартфон уже сейчас, а не ждёте осени, стоит глянуть и на конкурентов: например, Pixel 10a — тот, который я бы оставил себе.

Умное кольцо Galaxy Ring 2, по слухам, перенесли на начало 2027 года, а долгожданные планшеты Galaxy Tab S12 пока подозрительно остаются в тени, так что их тоже могут придержать. Так что главный выход новинок Самсунг приходится на лето, а основным событием станет Samsung Galaxy Unpacked 2026, который ждут 22 июля в Лондоне.