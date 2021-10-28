9 отличных гаджетов для спорта и здоровья

Товары для спорта и здоровья бывают разными. При всем моем уважении к AliExpress, покупать там что-то серьезное я бы не стал и вам не посоветовал. Есть специализированные магазины и некоторые вещи лучше покупать там. Получится дороже, но рисков будет существенно меньше. Зато есть такие аксессуары, которые конструктивно не представляют из себя чего-то очень сложного. Вот именно эти вещи можно и нужно покупать на ”Алике”. Так получится купить вещь существенно дешевле, а качество будет тем же самым. Думаю, что не раскрою секрета, если скажу, что некоторые вещи в магазинах штампуют на китайских заводах и просто брендируют по-разному. Этим и объясняется то, что в одном магазине продается такой же точно эспандер, но другого бренда. В этой подборке я приведу несколько примеров, как сэкономить на таких товарах для спорта.

Чехол для телефона на руку

Наверное, пробежка — самое популярное занятие спортом. Действительно, что может быть проще. Нужны только кроссовки и сила воли, чтобы заставить себя выйти из дома и заняться этим делом.

Обычно большой проблемой является нехватка мест, куда убрать телефон. С чехлом для телефона на руку поиск кармана перестанет быть проблемой. Аксессуаром можно пользоваться не только на улице, но и в тренажерном зале. Есть даже отсек для ключа. Можно положить туда ключи от дома или ключ от шкафчика в раздевалке. В общем, функциональный аксессуар.

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Светящиеся шнурки для кроссовок

На самом деле шнурки светятся не сами по себе, но они действительно могут излучать свет. Правда, свет этот отраженный. В основе их структуры есть специальные элементы, которые и отвечают за отражение света.

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Такие шнурки пригодятся, как элемент пассивной безопасности бегунам или велосипедистам. Да и просто не будут лишними для тех, кто предпочитает спортивный стиль одежды. Тем более, за такие небольшие деньги. Есть несколько цветов, но длина только одна — 100 см.

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Прибор для измерения кислорода

В наше непростое время, когда измерение кислорода в крови обрело новый смысл, такой гаджет будет полезен не только спортсменам, но и простым людям. Даже если у вас есть часы с подобным датчиком, напалечный сканер считается более точным и надежным.

Он небольшой, автономный и недорогой. Кроме кислорода в крови, он может измерять пульс и некоторые другие показатели. Если вы следите за своим здоровьем, купить такой гаджет точно не будет лишним. Главное, иметь в виду, что кратковременное отклонение параметров от нормы не всегда является чем-то плохим. Да и прибор может иметь погрешность. А значит, не надо сильно на него полагаться и переживать, если что-то не так. Это не повод сеять панику, а скорее сигнал проверить показатели более точно, возможно, на приеме у врача.

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Электрический тренажер для пресса

Добиться фантастических результатов, как на первой картинке товара, у вас точно не получится, но электростимулирование мышц точно не будет лишним. Конечно, если у вас нет противопоказаний. Это надо обязательно учесть перед покупкой.

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Суть работы прибора проста. Он испускает небольшие токи и заставляет мышцы сокращаться. Вот и все. Поговаривают, то такие даже применяют при реабилитации космонавтов, которые много времени провели на орбите и потеряли мышечную массу. Это не волшебное средство, а скорее часть процесса восстановления. Поэтому переоценивать такой прибор точно не стоит, но и проходить мимо нежелательно.

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Массажер для шеи

Такой прибор пригодится тем, кто хочет расслабиться после трудового дня. Это точно не медицинское оборудование, но определенный приятный эффект от мягкого разминания шеи он даст. Но опять же, имейте в виду, что к его использованию надо подходить ответственно.

Применение простое. Кладете на шею, выбираете один из шести режимов работы и наслаждаетесь процессом. Вот и все.

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Коврик с шипами

Кто постарше, помнит такие коврики, которые в свое время были довольно популярными. На самом деле в них действительно есть смысл и они помогают в решение (но не решают единолично) многих проблем со здоровьем.

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Суть коврика в том, что шипы стимулируют кровообращение и воздействуют на нервные окончания в зоне соприкосновения. Само по себе это не может решить всех проблем, но позволяет усилить эффект некоторых типов терапии или тренировок. А еще иногда просто доставляет приятные ощущения. Например, легкость. Есть классический коврик и подушка.

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Жилет с подогревом

Такой жилет пригодится в холодное время не только спортсменам, но и туристам, и даже простым людям, которые в -30 ждут автобус. В нем есть нагревательные элементы, чтобы повышать температуру, три режима работы и кнопка отключения.

Питается жилет от внешнего аккумулятора, для которого есть специальный карман с проводом. Без куртки его использовать в морозы нельзя, но под ней он сможет создать микроклимат для того, чтобы вы не замерзли. Есть размеры от S до 4XL.

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Перчатки для смартфона

На самом деле это не перчатки именно для телефона. Просто они позволяют взаимодействовать с сенсорными экранами без необходимости их снимать.

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Материал прочный, а сами перчатки подойдут для катания на лыжах, велосипеде и просто для ношения по городу. Правда, для последнего они многим могут показаться слишком спортивными.

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Скакалка для прыжков

Скакалка многими признается довольно эффективным способом быстро нагрузить организм. Да и заниматься можно хоть в квартире. Даже если места совсем мало, всегда можно выйти в общий коридор и провести там несколько минут.

Гаджет имеет в основе две ручки и натянутый между ними трос длиной три метра. Прелесть в том, что его можно укоротить, чтобы он соответствовал вашему росту. В общем, ничего особенного, просто приятный и недорогой тренажер.

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