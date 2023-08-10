Алиэкспресс, за который не стыдно. Подборка товаров на все случаи жизни

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Артем Сутягин

Если вы думаете, что на AliExpress можно купить только проводки для зарядки телефона, всякую мелочевку для дома и, может быть, что-то из одежды, то вы ошибаетесь. Это огромный супермаркет, где есть буквально все. Если вы знаете, что вам нужно, вы всегда это найдете, а если просто хочется купить что-то интересное, то тут появляемся мы с нашими еженедельными подборками топчика с этого маркетплейса, который мы и себе готовы купить, и вам посоветовать не постесняемся. На этот раз не будем ограничиваться темой и стоимостью, а просто поговорим об интересных товарах.

Алиэкспресс, за который не стыдно. Подборка товаров на все случаи жизни. Советуем товары, за которые не стыдно. Фото.

Советуем товары, за которые не стыдно.

Складной гамак для пикника

Складной гамак для пикника. В наборе есть все, что нужно. Фото.

В наборе есть все, что нужно

Складной гамак для пикника. Гамак выдержит большой вес. Фото.

Гамак выдержит большой вес

Складной гамак для пикника. Все в удобном чехле. Фото.

Все в удобном чехле

Обожаю пикники! Думаю, вы со мной согласитесь. Но ведь намного приятнее ходить на пикник не просто так, а со всеми удобствами. Такой гамак растягивается между двумя любыми деревьями, находящимися на более-менее разумном расстоянии друг от друга. Если что, длину креплений можно регулировать. Гамак крепкий и выдержит даже меня, а я большой. В отличии от других моделей, этот имеет в комплекте чехол для переноски и выпускается в большом количестве цветов. В общем, вам понравится.

Цена: 1 380 рублей

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Держатель для очков в машину

Держатель для очков в машину. Материалы качественные. Фото.

Материалы качественные

Держатель для очков в машину. Держатель почти не занимает места. Фото.

Держатель почти не занимает места.

Держатель для очков в машину. Так очки хранить удобнее, чем просто бросать куда-то. Фото.

Так очки хранить удобнее, чем просто бросать куда-то

ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые я до сих пор не купил и жалею.

Когда все валится из рук, и в машине некуда положить солнцезащитные очки, стоит воспользоваться таким держателем. Он крепится на откидной козырек, а в него вставляются очки. Можно крепить не только модели от солнца, но и обычные. Главное то, что с ним намного удобнее, чем без него. Стоит он не очень дешево, но это Baseus, а значит, он качественный.

Цена: 970 рублей

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Хорошие беспроводные наушники

Хорошие беспроводные наушники. Наушники небольшие. Фото.

Наушники небольшие

Хорошие беспроводные наушники. Зарядный кейс качественный с плотной крышкой. Фото.

Зарядный кейс качественный с плотной крышкой

Хорошие беспроводные наушники. Наушники стандартной формы с мягкими амбушюрами. Фото.

Наушники стандартной формы с мягкими амбушюрами

Наушники нужны всем, но не всем нужны дорогие модели. Хотя покупать откровенный ширпотреб не хочется. Эти наушники являются золотой серединой. Они сделаны именитым брендом, у них приятный внешний вид, есть активная система шумоподавления, низкая задержка на уровне 0,038 секунды и другие фишки. Среди моделей за эти деньги можно купить что-то хорошее разве только от JBL. И то, скорее всего, они будут дороже.

Цена: 5 100 рублей

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Смешные тапки в форме креветки или рыбы

Смешные тапки в форме креветки или рыбы. Материал качественный. Фото.

Материал качественный

Смешные тапки в форме креветки или рыбы. На ногах сидят удобно. Фото.

На ногах сидят удобно

Смешные тапки в форме креветки или рыбы. Есть много цветов. Фото.

Есть много цветов

Лучшие товары с Алиэкспресс, которые стоит взять с собой в поход.

Лично я, когда хочу купить тапки, сталкиваюсь с тем, что мне ничего не нравится. Хоть именитые бренды, хоть ноунэйм за несколько сотен рублей ничем не выделяются из общей массы. С этими тапками такого точно не будет. Они сделаны в виде краба/креветки и имеют разные цвета. Есть еще в форме рыбы, но они не такие интересные. На выбор есть любые размеры, а купить такие тапки можно для дома или для пляжа/бассейна.

Цена: 1 540 рублей

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Брелок в форме еды

Брелок в форме еды. Не отличить от настоящего. Фото.

Не отличить от настоящего

Брелок в форме еды. Смотрится стильно. Фото.

Смотрится стильно

Брелок в форме еды. Есть самые необычные варианты. Фото.

Есть самые необычные варианты

Это не какие-то поисковые метки или тому подобное, а просто брелоки для ключей. Так же их можно повесить на одежду или сумку/рюкзак. Они выполнены в виде разных продуктов, вроде чеснока, долька мандарина, орехов и тому подобного. Если бы в моем детстве были такие, я был бы рад пользоваться брелоком в виде чеснока. Хотя и сейчас задумываюсь о покупке.

Цена: 100 рублей

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Покрывало для пикника

Покрывало для пикника. Чехол совсем небольшой. Фото.

Чехол совсем небольшой

Покрывало для пикника. Места для крепления к земле или для растяжки. Фото.

Места для крепления к земле или для растяжки

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Это просто покрывало, которое можно расстелить на земле, чтобы сидеть на нем или класть вещи, которые останутся чистыми. Прелесть покрывала в том, что его можно убрать в чехол для переноски, а расстелив на земле, можно закрепить при помощи специальных проушин. Так же его можно растянуть, чтобы сделать крышу. Есть два варианта размера и три варианта цвета, чтобы у вас был выбор.

Цена: 1 250 рублей

Купить покрывало для пикника

Чехол-кобура для телефона

Чехол-кобура для телефона. Есть 4 размера под любой телефон. Фото.

Есть 4 размера под любой телефон

Чехол-кобура для телефона. Карабин позволит зацепить чехол за рюкзак. Фото.

Карабин позволит зацепить чехол за рюкзак

Чехол-кобура для телефона. Можно носить на поясе или в других местах. Фото.

Можно носить на поясе или в других местах

Этот чехол примечателен тем, что его можно очень удобно повесить на ремень, рюкзак, карман или тактическую разгрузку. В общем, это качественная кобура для любого телефона (есть разные размеры), с которой телефон можно будет носить не только в кармане. Особенно пригодится в походе, на пикнике, при катании на велосипеде, на рыбалке или в других подобных местах.

Цена: от 360-400 рублей (зависит от размера)

Купит кобуру для телефона

Одеяло для экстренных случаев

Одеяло для экстренных случаев. Одеяло совсем не занимает места. Фото.

Одеяло совсем не занимает места

Одеяло для экстренных случаев. Внутренний фольгированный слой. Фото.

Внутренний фольгированный слой

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Пусть вас не сбивает слово ”одеяло”. Для дома покупать его не стоит. Это экстренный вариант весом около 50 грамм, который можно взять с собой в поход или на природу. Оно позволит укрыться от холода, если вы задержались в пути, у вас промокли вещи или просто стало очень холодно. За тепло отвечает фольгированный слой, который почти не шуршит. В общем, как вариант на всякий случай — подойдет отлично.

Цена: 370 рублей

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Таймер для кухни и не только

Таймер для кухни и не только. С ним продукты не сгорят. Фото.

С ним продукты не сгорят

Таймер для кухни и не только. Можно пользоваться не только на кухне. Фото.

Можно пользоваться не только на кухне

Этот минималистичный таймер имеет магнитное крепление, но его можно просто положить на стол. Основная задача — засекать время. Крутите колесо (внешняя часть корпуса), цифры увеличиваются, и таймер запускается. Был бы у меня такой в прошлые выходные, я бы не спалил утку в духовке. Не повторяйте моих ошибок. Я себе уже заказал.

Цена: 1 100 рублей

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Откидной стул для дачи

Откидной стул для дачи. Откинулся и расслабляешься. Фото.

Откинулся и расслабляешься

Откидной стул для дачи. Место для стакана, бутылки и телефона. Фото.

Место для стакана, бутылки и телефона.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Прелесть этих стульев в их конструкции. Вы можете просто сидеть на нем, а потом в одно движение аккуратно откинуться назад, приняв полулежачее положение. Для этого не надо вставать и менять положение спинки вручную — легкое движение тела, и готово. Сбоку есть подставка для телефона и стакана, а ткань плотная и выдержит большой вес. При этом креслу не страшен дождь, но из-за того, что есть движущиеся части, лучше убирать его под крышу. Хотя, если забудете, ничего страшного не случится. В таком кресле отдых вам обеспечен.

Цена: 1 970 рублей

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