Алиэкспресс, за который не стыдно. Подборка товаров на все случаи жизни

Если вы думаете, что на AliExpress можно купить только проводки для зарядки телефона, всякую мелочевку для дома и, может быть, что-то из одежды, то вы ошибаетесь. Это огромный супермаркет, где есть буквально все. Если вы знаете, что вам нужно, вы всегда это найдете, а если просто хочется купить что-то интересное, то тут появляемся мы с нашими еженедельными подборками топчика с этого маркетплейса, который мы и себе готовы купить, и вам посоветовать не постесняемся. На этот раз не будем ограничиваться темой и стоимостью, а просто поговорим об интересных товарах.
Содержание
Складной гамак для пикника
Обожаю пикники! Думаю, вы со мной согласитесь. Но ведь намного приятнее ходить на пикник не просто так, а со всеми удобствами. Такой гамак растягивается между двумя любыми деревьями, находящимися на более-менее разумном расстоянии друг от друга. Если что, длину креплений можно регулировать. Гамак крепкий и выдержит даже меня, а я большой. В отличии от других моделей, этот имеет в комплекте чехол для переноски и выпускается в большом количестве цветов. В общем, вам понравится.
Цена: 1 380 рублей
Держатель для очков в машину
ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые я до сих пор не купил и жалею.
Когда все валится из рук, и в машине некуда положить солнцезащитные очки, стоит воспользоваться таким держателем. Он крепится на откидной козырек, а в него вставляются очки. Можно крепить не только модели от солнца, но и обычные. Главное то, что с ним намного удобнее, чем без него. Стоит он не очень дешево, но это Baseus, а значит, он качественный.
Цена: 970 рублей
Хорошие беспроводные наушники
Наушники нужны всем, но не всем нужны дорогие модели. Хотя покупать откровенный ширпотреб не хочется. Эти наушники являются золотой серединой. Они сделаны именитым брендом, у них приятный внешний вид, есть активная система шумоподавления, низкая задержка на уровне 0,038 секунды и другие фишки. Среди моделей за эти деньги можно купить что-то хорошее разве только от JBL. И то, скорее всего, они будут дороже.
Цена: 5 100 рублей
Смешные тапки в форме креветки или рыбы
Лучшие товары с Алиэкспресс, которые стоит взять с собой в поход.
Лично я, когда хочу купить тапки, сталкиваюсь с тем, что мне ничего не нравится. Хоть именитые бренды, хоть ноунэйм за несколько сотен рублей ничем не выделяются из общей массы. С этими тапками такого точно не будет. Они сделаны в виде краба/креветки и имеют разные цвета. Есть еще в форме рыбы, но они не такие интересные. На выбор есть любые размеры, а купить такие тапки можно для дома или для пляжа/бассейна.
Цена: 1 540 рублей
Брелок в форме еды
Это не какие-то поисковые метки или тому подобное, а просто брелоки для ключей. Так же их можно повесить на одежду или сумку/рюкзак. Они выполнены в виде разных продуктов, вроде чеснока, долька мандарина, орехов и тому подобного. Если бы в моем детстве были такие, я был бы рад пользоваться брелоком в виде чеснока. Хотя и сейчас задумываюсь о покупке.
Цена: 100 рублей
Покрывало для пикника
Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.
Это просто покрывало, которое можно расстелить на земле, чтобы сидеть на нем или класть вещи, которые останутся чистыми. Прелесть покрывала в том, что его можно убрать в чехол для переноски, а расстелив на земле, можно закрепить при помощи специальных проушин. Так же его можно растянуть, чтобы сделать крышу. Есть два варианта размера и три варианта цвета, чтобы у вас был выбор.
Цена: 1 250 рублей
Чехол-кобура для телефона
Этот чехол примечателен тем, что его можно очень удобно повесить на ремень, рюкзак, карман или тактическую разгрузку. В общем, это качественная кобура для любого телефона (есть разные размеры), с которой телефон можно будет носить не только в кармане. Особенно пригодится в походе, на пикнике, при катании на велосипеде, на рыбалке или в других подобных местах.
Цена: от 360-400 рублей (зависит от размера)
Одеяло для экстренных случаев
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Пусть вас не сбивает слово ”одеяло”. Для дома покупать его не стоит. Это экстренный вариант весом около 50 грамм, который можно взять с собой в поход или на природу. Оно позволит укрыться от холода, если вы задержались в пути, у вас промокли вещи или просто стало очень холодно. За тепло отвечает фольгированный слой, который почти не шуршит. В общем, как вариант на всякий случай — подойдет отлично.
Цена: 370 рублей
Таймер для кухни и не только
Этот минималистичный таймер имеет магнитное крепление, но его можно просто положить на стол. Основная задача — засекать время. Крутите колесо (внешняя часть корпуса), цифры увеличиваются, и таймер запускается. Был бы у меня такой в прошлые выходные, я бы не спалил утку в духовке. Не повторяйте моих ошибок. Я себе уже заказал.
Цена: 1 100 рублей
Откидной стул для дачи
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Прелесть этих стульев в их конструкции. Вы можете просто сидеть на нем, а потом в одно движение аккуратно откинуться назад, приняв полулежачее положение. Для этого не надо вставать и менять положение спинки вручную — легкое движение тела, и готово. Сбоку есть подставка для телефона и стакана, а ткань плотная и выдержит большой вес. При этом креслу не страшен дождь, но из-за того, что есть движущиеся части, лучше убирать его под крышу. Хотя, если забудете, ничего страшного не случится. В таком кресле отдых вам обеспечен.
Цена: 1 970 рублей