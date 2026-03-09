Android 16 научился делать покупки за вас. Как работает и опасно ли это

Артем Сутягин

Если вы когда-нибудь думали: «Вот бы смартфон сам разобрался с заказом пиццы, пока я занят чем-то важным» — кажется, этот момент наступил. Google выкатила мартовский Feature Drop для Android 16, и в этот раз обновление заметно выбивается из привычного ряда косметических правок. Функций много, они разные, и некоторые из них реально меняют то, как вы взаимодействуете с телефоном. Это даже круче, чем возможность бесплатно создать музыку на смартфоне с помощью Gemini. Давайте разберёмся, что именно появилось и кому всё это доступно.

Android 16 научился делать покупки за вас. Как работает и опасно ли это. Смартфоны стали не просто средством связи, а полноценным ИИ-инструментом. Фото.

Смартфоны стали не просто средством связи, а полноценным ИИ-инструментом.

Как работает автоматизация Gemini на Android

Главная новинка мартовского дропа — это то, что в Google называют Gemini Automation. Работает это так: вы нажимаете и удерживаете кнопку питания, говорите что-то вроде «закажи мне кофе как обычно» или «вызови такси до работы» — и Gemini берётся за дело. Никакого копирования ссылок, переключения между приложениями и ручного ввода адреса. Ассистент сам открывает нужное приложение в защищённом окне, листает экраны, нажимает кнопки и заполняет поля.

Самое интересное здесь вот что: вы можете наблюдать за этим в реальном времени или просто получить уведомление, когда всё будет готово. Бояться, что телефон сам психанет и спишет все деньги с карты не стоит. Контроль никуда не уходит — остановить процесс можно в любой момент, а финальное подтверждение покупки или бронирования всегда остаётся за вами. То есть Gemini не спишет деньги без вашего ведома, что вполне разумно.

Что происходит со смартфоном через 2 года обновлений Android. Не все знают ответ.

Пока в бете поддерживаются приложения из категорий доставки еды, продуктов и такси. Особенность в том, что функция работает только в США и доступна исключительно на Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Именно эти модели получили её первыми — ровно так же, как это было анонсировано на Samsung Galaxy S26 неделей ранее. В остальных регионах и на других смартфонах пока ждём расширения поддержки.

Туда же относится Magic Cue — штука, которая следит за вашими чатами. Это как Samsung, которая подглядывает pа вашими переписками. Если вы переписываетесь с другом и разговор заходит о кафе или ресторане, Pixel сам предложит подборку мест через Gemini — прямо внутри мессенджера, без необходимости переключаться в браузер. Удобно, пусть и немного напоминает ощущение, что телефон тебя подслушивает.

ИИ-иконки на Android, десктопный режим Pixel и Circle to Search

Помимо автоматизации, мартовский дроп принёс несколько примечательных вещей. Начнём с самого очевидного — ИИ-иконок. Теперь на всех Pixel начиная с шестого поколения можно полностью перерисовать оформление рабочего стола с помощью нейросети. Доступно пять стилей: Scribbles (что-то вроде набросков от руки), Cookies (округлые и мягкие), Easel (художественный мазок), Treasure (пиратско-сундучный мотив) и Stardust (космос и звёзды). Это не просто набор готовых иконок — система перегенерирует оформление каждого приложения в соответствии с выбранным стилем.

ИИ-иконки на Android, десктопный режим Pixel и Circle to Search. Хотите такие иконки? Теперь Gemini может их нарисовать. Фото.

Хотите такие иконки? Теперь Gemini может их нарисовать.

Владельцам Pixel 10-й линейки также достался режим Comfort View — специальный фильтр дисплея для тех, кто чувствителен к яркому или насыщенному цвету. Это не просто тёплый ночной режим: технология именно снижает визуальную нагрузку, притупляя особо агрессивные оттенки, не превращая экран в тыкву.

Обновился и Circle to Search с Gemini 3 на борту. Теперь он умеет распознавать несколько объектов на одном изображении одновременно. Обвели скриншот из видео с чьим-то образом — и сервис найдёт все элементы одежды разом: куртку, джинсы, кеды, сумку. Раньше приходилось обводить каждый предмет по отдельности.

Кроме этого на Pixel 8 и новее появился десктопный режим. Подключаете телефон по USB-C к монитору, добавляете клавиатуру и мышь — и получаете нечто похожее на Samsung DeX. Полноценный мультиоконный интерфейс, изменяемые размеры окон. Долгожданная функция, которую на Pixel почему-то откладывали очень долго.

Зачем Google сделала отдельное приложение Now Playing Android

Среди менее громких, но приятных изменений — Now Playing переехал в отдельное приложение. Раньше эта функция просто молча записывала распознанные треки куда-то в настройки, и добраться до истории прослушивания было не самым очевидным квестом. Теперь это самостоятельное приложение с историей, которую удобно листать и которая синхронизируется с тем, что вы слушали давно.

Виджет At a Glance тоже подрос. На Pixel 7 и новее он теперь показывает результаты матчей в реальном времени по командам, за которыми пользователь следит в поиске Google, обновления биржевых котировок из списка наблюдения в Google Finance и статус пробок на обычном маршруте. То есть он становится по-настоящему персонализированным информером, а не просто датой и погодой.

Вместе с этим расширилось обнаружение мошеннических звонков: теперь оно работает во Франции, Италии, Испании, Мексике, Германии и Японии. Для России поддержки пока нет, но движение в правильном направлении.

Как правильно настроить уведомления в MAX на Android.

Если смотреть на мартовский Feature Drop в целом — это один из самых насыщенных дропов за последнее время. Автоматизация через Gemini — штука, которая пока работает только в США и только на Pixel 10, но это лишь вопрос времени. Как только функция выйдет за пределы одного рынка и одной линейки, она изменит привычки очень многих пользователей. Остальные нововведения — не такие революционные, но каждое из них делает телефон чуть приятнее в ежедневном использовании, а именно этого от обновлений и ожидаешь.

