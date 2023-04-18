Беспроводной моющий пылесос Redkey W12 SE отдают с огромной скидкой. Налетай, пока не разобрали!

Для многих людей порядок дома является одним из самых главных элементов душевного спокойствия. Ведь так приятно прийти домой когда там все чисто и прибрано. Многие пользуются для этого роботами-пылесосами. Но в каждом доме найдется такое место, куда ни один робот не сможет заехать и навести там чистоту. Поэтому стоит задуматься о покупке ручного беспроводного пылесоса. А если он еще и будет моющим, то это вообще круто.

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Как раз такую модель прямо сейчас вы можете урвать на распродаже по отличной цене. Redkey W12 SE объединяет в себе швабру и беспроводной пылесос. А самое крутое, что его даже не придется чистить руками. Автоматика все сделает за вас. В этом материале разбираемся, что умеет Redkey W12 SE и стоит ли покупать эту модель.

Мощный беспроводной пылесос

Что самое главное в любом пылесосе? Конечно же, его движок и мощность всасывания. Если эти параметры будут недостаточно высокими, то о качественной уборке можно особо и не мечтать. В этом плане у Redkey W12 SE все замечательно. Он оснащен двигателем на 150W. Для подобного устройства это довольно-таки серьезное значение. Благодаря такому движку получится без проблем собрать даже крупный мусор. Знаете, весной в прихожей всегда скапливается большое количество очень неприятной крошки, которая напоминает камешки. Не каждый проводной пылесос может ее нормально собрать. А вот для Redkey W12 SE она точно не станет проблемой.

Для многих мощный двигатель ассоциируется с высоким шумом. Над этим в Redkey W12 SE тоже как следует поработали. Здесь применили специальную конструкцию, которая позволяет подавлять лишние шумы. Благодаря этому максимальная громкость, которой достигает этот пылесос, равняется 80 дБ. Вполне можно убираться, даже если в соседней комнате кто-нибудь спит. Теперь вы точно не помешаете своей семье отдыхать.

Купить Redkey W12 SE

Ручной пылесос на аккумуляторе

Вы уже наверняка задумались о том, сколько Redkey W12 SE работает от одного заряда. Думаете, минут 15-20? Ничего подобного. Было бы странно дать покупателям отличную мощность с тихой работой и не позаботиться об автономности. Производитель установил в пылесос аккумулятор на 2600 мАч. На сколько этого хватит? На целых 120 квадратных метров площади. Или, проще говоря, на 45 минут непрерывной работы. Если вам кажется, что этого времени будет недостаточно, то просто подумайте о том, что вы вряд ли когда-нибудь пылесосили три четверти часа без остановки. Скорее, у вас на всю уборку уходит столько времени.

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Ну а теперь самое интересное. Смотрите: мощный движок, специальная конструкция с шумодавом и емкий аккумулятор. Сколько вся эта радость может весить? Вряд ли вы догадаетесь. Всего лишь 3,7 килограмма! То есть Redkey W12 SE можно спокойно пользоваться одной рукой. Это очень оценят родители, у кого дети просто отказываются слезать с рук. Одной рукой держишь ребенка, а второй наводишь порядок. Не сказать, что слишком удобно, но именно Redkey W12 SE даст вам такую возможность.

Моющий вертикальный беспроводной пылесос

Про конструктивные особенности мы все выяснили. Теперь давайте посмотрим, что же Redkey W12 SE умеет. Понятно, что раз это пылесос, то вы без проблем сможете собрать весь мусор с пола. Но многих наверняка интересуют его способности относительно влажной уборки. Для нее здесь предусмотрено две емкости для воды. Первая на 600 мл используется для чистой воды. Вторая на 550 мл — для грязной.

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Благодаря такой конструкции во время уборки щетка будет постоянно чистой, и вам не придется переживать о том, что необходимо снять ролик для его промывки. Пылесос все сделает самостоятельно. Производитель заявляет, что вы без всяких проблем сможете собрать: разбитые сырые яйца, разлитое молоко или кашу, капнувший на пол кетчуп, крем-суп и рассыпанный рис. Эти продукты руками-то собрать не так просто, а тут пылесос справится со всем сам. Достаточно просто его немного покатать по одному месту — и все.

Какой моющий пылесос лучше

Для очистки Redkey W12 SE вам тоже не придется прикладывать никаких усилий. Разместите его на специальной базе, которая идет в комплекте, и нажмите на кнопку. Движок начнет раскручивать ролик в разные стороны и постоянно изменяемой скоростью, а вода из чистой емкости начнет перетекать в грязную. Параллельно со щеткой очистится и труба. Наверняка вы оцените и то, что производитель оснастил Redkey W12 SE специальным модулем для получения электролитической воды. Такая вода стерилизует и дезинфицирует поверхности. Поэтому вам не придется тратиться на дополнительные средства и бытовую химию.

Купить Redkey W12 SE

Ну что, уже задумались о покупке? Давайте теперь про самое интересное — цену. С 17 по 22 апреля Redkey W12 SE можно заказать на AliExpress с огромной скидкой. Стандартная цена на пылесос составляет 36 752 рубля, а вот акционная — 14 844. А если вы еще возьмете купон на 800 рублей на странице с пылесосом, то цена станет еще ниже. Успевайте, пока акция на отличное устройство не закончится!