Чем отличаются смарт-часы HUAWEI, и какие из них стоит купить

Хотя на рынке смартфонов продукция HUAWEI потеряла былую популярность, умные часы компании пользуются хорошим спросом. Оно и понятно: носимые устройства не требуют мощного железа, которого пока нет в Поднебесной, а сервисы Google воспринимаются лишь как небольшой бонус, но точно не как системообразующий компонент. Именно поэтому умные часы HUAWEI составляют серьезную конкуренцию Samsung, Xiaomi и даже Apple. Плюс ко всему китайцы выпускают очень много моделей на любой вкус, среди которых немудрено запутаться.

Фитнес-браслеты HUAWEI Band

HUAWEI Band — это линейка смарт-браслетов, которые по своей сути являются часами. Время показывают, уведомления со смартфона показывают. Единственное их отличие от прочих часов HUAWEI — форм-фактор, ведь браслеты вытянутые.

Функционально браслеты компании, включая HUAWEI Band 10, являются более простыми устройствами, чем часы. Они отлично подходят для мониторинга здоровья, однако «ума» в них минимум, да и материалы корпуса максимально бюджетные: пластик и только.

Зато цена HUAWEI Band составляет 1-3 тысячи рублей в зависимости от места покупки, а время работы на одном заряде составляет более 7 дней при активном использовании. Так что браслет HUAWEI — лучший выбор для тех, кто следит за здоровьем и ценит автономность.

Спортивные часы HUAWEI Watch Fit

HUAWEI Watch Fit — линейка бюджетных смарт-часов, которая выросла из продвинутых фитнес-браслетов. Ее представители визуально сильно напоминают Apple Watch:

В отличие от смарт-браслетов HUAWEI, они предлагают несколько дополнений:

магазин приложений AppGallery, пускай и урезанный;

Bluetooth-звонки;

встроенный GPS-модуль;

металлическая рама корпуса (алюминий).

Все это делает HUAWEI Watch Fit 4 и HUAWEI Watch Fit 4 Pro более дорогими устройствами, но все-таки не полноценными смарт-часами, к коим мы традиционно относим условные Apple Watch и Galaxy Watch.

Набор приложений ограничен, нет встроенных модулей связи, будь то LTE или Wi-Fi. Зато цена — в районе 10 тысяч рублей, а время работы — честная неделя при активном юзе.

Отличия часов HUAWEI Watch от HUAWEI Watch GT

Сложнее всего разобраться в отличиях HUAWEI Watch и HUAWEI Watch GT. Многие люди путают эти линейки часов из-за их схожего названия, но между ними есть принципиальная разница:

HUAWEI Watch GT — это усовершенствованная версия HUAWEI Watch Fit в круглом корпусе, то есть по сути продвинутый фитнес-браслет;

— это усовершенствованная версия HUAWEI Watch Fit в круглом корпусе, то есть по сути продвинутый фитнес-браслет; HUAWEI Watch — полноценные смарт-часы со встроенными модулями связи LTE и Wi-Fi, а также расширенным магазином AppGallery.

Начнем с GT-шек. В настоящий момент они доступны в трех вариантах:

Их главным отличием от более простых HUAWEI Watch Fit является круглый форм-фактор и премиальные материалы корпуса (сталь/титан). А между собой они отличаются размерами и буквально парой фишек. К примеру, HUAWEI Watch GT 6 Pro являются более премиальными за счет титановой рамы и сапфирового стекла, защищающего экран. Цена в зависимости от модели и магазина находится в диапазоне от 10 до 25 тысяч рублей.

HUAWEI Watch 5 — полноценные смарт-часы. Можно сказать, что это HUAWEI Watch GT 6 на максималках. Ведь тут не только премиальные материалы корпуса, но и продвинутые функции. Помимо модулей связи и широкого выбора приложений здесь есть технология X-TAP, позволяющая точно определить состояние здоровья по прикосновению пальца.

Круто? Не то слово. Но важно учесть еще одно ключевое отличие HUAWEI Watch и HUAWEI Watch GT. Более простые GT-шки работают дольше (неделя и больше), в то время как полноценные смарт-часы держатся на одном заряде 2-3 дня. И все это из-за модулей связи.

Дорогие смарт-часы HUAWEI Watch Ultimate

Наконец, в линейке часов китайского производителя есть HUAWEI Watch Ultimate 2. Это полноценные смарт-часы, которые отличаются от обычных «вотчей» диким люксом. Проявляется он в материалах корпуса:

керамический безель;

корпус из сплава циркония;

сапфировое стекло.

Не хватает разве что позолоты, правда? Но все это выливается в высокий ценник HUAWEI Watch Ultimate 2. Данные часы дороже аналогов Samsung и порой даже Apple.

А объясняется разница не функциональностью, а исключительно исполнением. HUAWEI Watch Ultimate очень прочные и предназначены для людей, которые воспринимают часы скорее как дорогой аксессуар.

Какие смарт-часы HUAWEI лучше купить

Таким образом, каждая линейка часов HUAWEI имеет свое позиционирование, которое легко закрепить:

HUAWEI Band — смарт-браслет для анализа здоровья по низкой цене;

— смарт-браслет для анализа здоровья по низкой цене; HUAWEI Watch Fit — недорогие смарт-часы, похожие на Apple Watch, с хорошей автономностью;

— недорогие смарт-часы, похожие на Apple Watch, с хорошей автономностью; HUAWEI Watch GT — круглые смарт-часы с отличной автономностью и хорошим подбором материалов;

— круглые смарт-часы с отличной автономностью и хорошим подбором материалов; HUAWEI Watch — полноценные смарт-часы в круглом форм-факторе;

— полноценные смарт-часы в круглом форм-факторе; HUAWEI Watch Ultimate — премиальные часы в сверхпрочном корпусе.

Ответить на вопрос, какие часы HUAWEI лучше купить, вы сможете сами, если внимательно оцените свои потребности. У каждой линейки есть свои особенности, которые одни люди посчитают принципиальными, а другие — бесполезным баловством.