Чем отличаются смарт-часы HUAWEI, и какие из них стоит купить

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Хотя на рынке смартфонов продукция HUAWEI потеряла былую популярность, умные часы компании пользуются хорошим спросом. Оно и понятно: носимые устройства не требуют мощного железа, которого пока нет в Поднебесной, а сервисы Google воспринимаются лишь как небольшой бонус, но точно не как системообразующий компонент. Именно поэтому умные часы HUAWEI составляют серьезную конкуренцию Samsung, Xiaomi и даже Apple. Плюс ко всему китайцы выпускают очень много моделей на любой вкус, среди которых немудрено запутаться.

Чем отличаются смарт-часы HUAWEI, и какие из них стоит купить. Сравниваем смарт-часы HUAWEI. Изображение: WhatGear. Фото.

Сравниваем смарт-часы HUAWEI. Изображение: WhatGear

Фитнес-браслеты HUAWEI Band

HUAWEI Band — это линейка смарт-браслетов, которые по своей сути являются часами. Время показывают, уведомления со смартфона показывают. Единственное их отличие от прочих часов HUAWEI — форм-фактор, ведь браслеты вытянутые.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Функционально браслеты компании, включая HUAWEI Band 10, являются более простыми устройствами, чем часы. Они отлично подходят для мониторинга здоровья, однако «ума» в них минимум, да и материалы корпуса максимально бюджетные: пластик и только.

Фитнес-браслеты HUAWEI Band. Типичный фитнес-браслет из пластика. Изображение: HUAWEI. Фото.

Типичный фитнес-браслет из пластика. Изображение: HUAWEI

Купить HUAWEI Band 10

Зато цена HUAWEI Band составляет 1-3 тысячи рублей в зависимости от места покупки, а время работы на одном заряде составляет более 7 дней при активном использовании. Так что браслет HUAWEI — лучший выбор для тех, кто следит за здоровьем и ценит автономность.

Спортивные часы HUAWEI Watch Fit

HUAWEI Watch Fit — линейка бюджетных смарт-часов, которая выросла из продвинутых фитнес-браслетов. Ее представители визуально сильно напоминают Apple Watch:

В отличие от смарт-браслетов HUAWEI, они предлагают несколько дополнений:

  • магазин приложений AppGallery, пускай и урезанный;
  • Bluetooth-звонки;
  • встроенный GPS-модуль;
  • металлическая рама корпуса (алюминий).

Все это делает HUAWEI Watch Fit 4 и HUAWEI Watch Fit 4 Pro более дорогими устройствами, но все-таки не полноценными смарт-часами, к коим мы традиционно относим условные Apple Watch и Galaxy Watch.

Спортивные часы HUAWEI Watch Fit. Простенький аналог Apple Watch из Китая. Изображение: HUAWEI. Фото.

Простенький аналог Apple Watch из Китая. Изображение: HUAWEI

Набор приложений ограничен, нет встроенных модулей связи, будь то LTE или Wi-Fi. Зато цена — в районе 10 тысяч рублей, а время работы — честная неделя при активном юзе.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Отличия часов HUAWEI Watch от HUAWEI Watch GT

Сложнее всего разобраться в отличиях HUAWEI Watch и HUAWEI Watch GT. Многие люди путают эти линейки часов из-за их схожего названия, но между ними есть принципиальная разница:

  • HUAWEI Watch GT — это усовершенствованная версия HUAWEI Watch Fit в круглом корпусе, то есть по сути продвинутый фитнес-браслет;
  • HUAWEI Watch — полноценные смарт-часы со встроенными модулями связи LTE и Wi-Fi, а также расширенным магазином AppGallery.

Начнем с GT-шек. В настоящий момент они доступны в трех вариантах:

Их главным отличием от более простых HUAWEI Watch Fit является круглый форм-фактор и премиальные материалы корпуса (сталь/титан). А между собой они отличаются размерами и буквально парой фишек. К примеру, HUAWEI Watch GT 6 Pro являются более премиальными за счет титановой рамы и сапфирового стекла, защищающего экран. Цена в зависимости от модели и магазина находится в диапазоне от 10 до 25 тысяч рублей.

Отличия часов HUAWEI Watch от HUAWEI Watch GT. Как Watch Fit, только круглые. Изображение: HUAWEI. Фото.

Как Watch Fit, только круглые. Изображение: HUAWEI

HUAWEI Watch 5 — полноценные смарт-часы. Можно сказать, что это HUAWEI Watch GT 6 на максималках. Ведь тут не только премиальные материалы корпуса, но и продвинутые функции. Помимо модулей связи и широкого выбора приложений здесь есть технология X-TAP, позволяющая точно определить состояние здоровья по прикосновению пальца.

Отличия часов HUAWEI Watch от HUAWEI Watch GT. Полноценные смарт-часы. Изображение: HUAWEI. Фото.

Полноценные смарт-часы. Изображение: HUAWEI

Купить HUAWEI Watch 5

Круто? Не то слово. Но важно учесть еще одно ключевое отличие HUAWEI Watch и HUAWEI Watch GT. Более простые GT-шки работают дольше (неделя и больше), в то время как полноценные смарт-часы держатся на одном заряде 2-3 дня. И все это из-за модулей связи.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дорогие смарт-часы HUAWEI Watch Ultimate

Наконец, в линейке часов китайского производителя есть HUAWEI Watch Ultimate 2. Это полноценные смарт-часы, которые отличаются от обычных «вотчей» диким люксом. Проявляется он в материалах корпуса:

  • керамический безель;
  • корпус из сплава циркония;
  • сапфировое стекло.

Не хватает разве что позолоты, правда? Но все это выливается в высокий ценник HUAWEI Watch Ultimate 2. Данные часы дороже аналогов Samsung и порой даже Apple.

Дорогие смарт-часы HUAWEI Watch Ultimate. Часы для тех, кому нужен люкс. Изображение: HUAWEI. Фото.

Часы для тех, кому нужен люкс. Изображение: HUAWEI

Купить HUAWEI Watch Ultimate 2

А объясняется разница не функциональностью, а исключительно исполнением. HUAWEI Watch Ultimate очень прочные и предназначены для людей, которые воспринимают часы скорее как дорогой аксессуар.

Какие смарт-часы HUAWEI лучше купить

Таким образом, каждая линейка часов HUAWEI имеет свое позиционирование, которое легко закрепить:

  • HUAWEI Band — смарт-браслет для анализа здоровья по низкой цене;
  • HUAWEI Watch Fit — недорогие смарт-часы, похожие на Apple Watch, с хорошей автономностью;
  • HUAWEI Watch GT — круглые смарт-часы с отличной автономностью и хорошим подбором материалов;
  • HUAWEI Watch — полноценные смарт-часы в круглом форм-факторе;
  • HUAWEI Watch Ultimate — премиальные часы в сверхпрочном корпусе.

Ответить на вопрос, какие часы HUAWEI лучше купить, вы сможете сами, если внимательно оцените свои потребности. У каждой линейки есть свои особенности, которые одни люди посчитают принципиальными, а другие — бесполезным баловством.

Теги
Новости по теме
Новые умные часы HONOR за 100 долларов умеют предсказывать остановку сердца. Что они еще делают?
На Ozon залетели крутые моющие пылесосы для пола и мебели от UWANT. Почему их все покупают?
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
Классные гаджеты с AliExpress, на которые действует скидка

В конце октября на AliExpress проходит масштабная распродажа гаджетов, в которой участвуют десятки именитых брендов. Xiaomi, UGREEN, Dreame и другие компании продают товары с большими скидками, и на это накладывается относительно низкий курс доллара. Все говорит о том, что нет времени откладывать покупки и пора бы приобрести какое-нибудь полезное устройство для дома из нашей подборки гаджетов с AliExpress.

Читать далее
Стоит ли покупать HUAWEI Mate 70 Pro, если скоро выйдет Mate 80 Pro. Личный опыт

Компания HUAWEI продолжает опровергать мнение людей, которые считают её телефоны какими-то не такими. После ограничений и запрета устанавливать сервисы Google компания проделала огромную работу, выпуская с каждым годом всё более крутые смартфоны. Конечно, получалось не всегда, но каждый смартфон всё равно интересен. Скажу честно, я фанат HUAWEI. Можно сказать, что я довольно нетипичный персонаж, и мне действительно нравятся только iPhone и HUAWEI. Остальные устройства могут быть хорошими, но себе бы я их не взял (за исключением Google Pixel). И вот я уже полгода пользуюсь HUAWEI Mate 70 Pro, а меня до сих пор спрашивают, стоит ли его купить. И пусть скоро выйдет уже новое поколение, но у 70-го ещё есть свои плюсы. Вот и давайте ответим на этот вопрос.

Читать далее
Отличные товары с AliExpress, среди которых многие найдут что-то для себя

Очередная подборка с AliExpress доказывает: полезные мелочи могут стоить копейки, но серьезно облегчить жизнь. В этот раз собрали для вас несколько лотов от брутальных титановых колец для ключей до навороченных GPS-навигаторов для мотоциклов — все товары решают реальные проблемы. Не нужно тратить целое состояние на организацию пространства, зарядку гаджетов или автомобильные аксессуары. В этой подборке найдутся практичные вещи для дома, автомобиля, рыбалки и даже развлечений. Все позиции проверены по отзывам, а цены приятно удивят даже самых экономных покупателей.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин не подаёт сигналы о возможном достижении ценового дна. Что происходит с криптовалютой?
Биткоин не подаёт сигналы о возможном достижении ценового дна. Что происходит с криптовалютой?
Первые новинки в 2026 году: какие устройства представит Apple в течение ближайших недель
Первые новинки в 2026 году: какие устройства представит Apple в течение ближайших недель
Почему поднимается температура при болезни: простое объяснение
Почему поднимается температура при болезни: простое объяснение