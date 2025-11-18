Чем Яндекс Станция 3 отличается от Яндекс Станции 2

Под конец 2025 года российская компания Яндекс решила порадовать нас своей самой главной новинкой последнего времени — Станцией 3. С момента выхода умной колонки предыдущего поколения прошло уже более трех лет, и это — серьезный срок, требующий от производителя демонстрации прогресса. Апгрейд получился серьезным как с точки зрения характеристик, так и в плане цены. Об этих и других отличиях Яндекс Станции 3 от Станции 2 рассказываем в нашем материале.

Дизайн Яндекс Станции 3

Яндекс Станция 3 претерпела серьезные визуальные изменения. С одной стороны, ее верхнюю часть лишили большой LED-площадки с подсветкой, с другой — добавили сразу несколько новшеств:

эмбиент-подсветку сзади;

круговую LED-подсветку;

дисплей с часами и анимациями.

LED-панель Яндекс Станции 2 хоть и смотрелась эффектно, но толку от нее было мало: все-таки свет от нее был направлен вверх. Теперь эмбиент-подсветка проецируется на стену, создавая уникальную атмосферу, а LED-кольцо, которое будет видно под любым углом, отлично справляется с функцией индикатора.

Разумеется, главное нововведение Яндекс Станции 3 — это дисплей, которого так не хватало колонке предыдущего поколения. Его можно использовать для отображения часов и различных анимаций, включая визуализацию музыки.

Корпус колонки стал чуточку больше и тяжелее, но в то же время «коробка» стала округлой, благодаря чему Яндекс Станция 3 выглядит современнее, и многим ее дизайн придется по душе.

Звук в Яндекс Станции 3

Помимо визуальной составляющей в новой колонке сильно прокачали звук. Если Яндекс Станция 2 выдавала 30 Вт, то свежая модель — сразу 50 Вт. Таким образом, по уровню громкости она максимально близко подошла к Яндекс Станции Макс с ее 65 Вт.

Звук стал не только громче, но и насыщеннее. У колонки предыдущего поколения было всего 2 динамика. Они создавали достойный стереоэффект, но такой системе не хватало басов, которых в Яндекс Станции 3 стало более чем достаточно за счет:

3-х разнонаправленных широкополосных динамиков;

2-х оппозитных низкочастотных динамиков;

2-х пассивных излучателей;

3-х независимых усилителей с цифровой обработкой звука.

То есть звук стал глубже и насыщеннее, благодаря чему от Яндекс Станции Макс базовую колонку теперь отличает лишь меньший запас громкости при том, что объем находится на сопоставимом уровне. Кроме того, в умной колонке третьего поколения дебютирует технология Room Correction 2.0, которая адаптирует звучание под особенности помещения.

Сколько стоит Яндекс Станция 3

Камень преткновения — это цена Яндекс Станции 3. Официально за колонку просят 27 990 ₽. И это при том, что за плюс-минус те же деньги можно постараться найти Яндекс Станцию Макс.

Купить Яндекс Станцию 3

От Яндекс Станции 2 в плане цены новая колонка ушла совсем далеко. До недавнего времени предшествующую модель продавали за 14 990 ₽, то есть цена увеличилась почти в 2 раза.

Что лучше: Яндекс Станция 2 или Станция 3

Разумеется, Яндекс Станция 3 лучше Яндекс Станции 2. С точки зрения визуализации она превзойдет и Яндекс Станцию Макс, не уступив ей в глубине звука. Но при этом новая колонка все равно не дотягивает до самой продвинутой модели: громкость ниже, а функции ТВ-приставки нет.

Да, за счет своих визуальных эффектов Яндекс Станция 3 — самая красивая колонка компании на сегодняшний день. Однако ее текущая цена заставляет ждать, когда устройство подешевеет примерно до 20 тысяч рублей, чтобы ее уже с чистой совестью можно было рекомендовать к покупке.