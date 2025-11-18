Чем Яндекс Станция 3 отличается от Яндекс Станции 2

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Под конец 2025 года российская компания Яндекс решила порадовать нас своей самой главной новинкой последнего времени — Станцией 3. С момента выхода умной колонки предыдущего поколения прошло уже более трех лет, и это — серьезный срок, требующий от производителя демонстрации прогресса. Апгрейд получился серьезным как с точки зрения характеристик, так и в плане цены. Об этих и других отличиях Яндекс Станции 3 от Станции 2 рассказываем в нашем материале.

Чем Яндекс Станция 3 отличается от Яндекс Станции 2. Яндекс выпустил очередное поколение своей умной колонки. Изображение: Яндекс. Фото.

Яндекс выпустил очередное поколение своей умной колонки. Изображение: Яндекс

Дизайн Яндекс Станции 3

Яндекс Станция 3 претерпела серьезные визуальные изменения. С одной стороны, ее верхнюю часть лишили большой LED-площадки с подсветкой, с другой — добавили сразу несколько новшеств:

  • эмбиент-подсветку сзади;
  • круговую LED-подсветку;
  • дисплей с часами и анимациями.

LED-панель Яндекс Станции 2 хоть и смотрелась эффектно, но толку от нее было мало: все-таки свет от нее был направлен вверх. Теперь эмбиент-подсветка проецируется на стену, создавая уникальную атмосферу, а LED-кольцо, которое будет видно под любым углом, отлично справляется с функцией индикатора.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разумеется, главное нововведение Яндекс Станции 3 — это дисплей, которого так не хватало колонке предыдущего поколения. Его можно использовать для отображения часов и различных анимаций, включая визуализацию музыки.

Дизайн Яндекс Станции 3. Эмбиент-подсветка создает особую атмосферу в комнате. Изображение: Яндекс. Фото.

Эмбиент-подсветка создает особую атмосферу в комнате. Изображение: Яндекс

Корпус колонки стал чуточку больше и тяжелее, но в то же время «коробка» стала округлой, благодаря чему Яндекс Станция 3 выглядит современнее, и многим ее дизайн придется по душе.

Звук в Яндекс Станции 3

Помимо визуальной составляющей в новой колонке сильно прокачали звук. Если Яндекс Станция 2 выдавала 30 Вт, то свежая модель — сразу 50 Вт. Таким образом, по уровню громкости она максимально близко подошла к Яндекс Станции Макс с ее 65 Вт.

Звук в Яндекс Станции 3. Яндекс Станция 3 звучит намного круче. Изображение: Яндекс. Фото.

Яндекс Станция 3 звучит намного круче. Изображение: Яндекс

Звук стал не только громче, но и насыщеннее. У колонки предыдущего поколения было всего 2 динамика. Они создавали достойный стереоэффект, но такой системе не хватало басов, которых в Яндекс Станции 3 стало более чем достаточно за счет:

  • 3-х разнонаправленных широкополосных динамиков;
  • 2-х оппозитных низкочастотных динамиков;
  • 2-х пассивных излучателей;
  • 3-х независимых усилителей с цифровой обработкой звука.

То есть звук стал глубже и насыщеннее, благодаря чему от Яндекс Станции Макс базовую колонку теперь отличает лишь меньший запас громкости при том, что объем находится на сопоставимом уровне. Кроме того, в умной колонке третьего поколения дебютирует технология Room Correction 2.0, которая адаптирует звучание под особенности помещения.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит Яндекс Станция 3

Камень преткновения — это цена Яндекс Станции 3. Официально за колонку просят 27 990 ₽. И это при том, что за плюс-минус те же деньги можно постараться найти Яндекс Станцию Макс.

Купить Яндекс Станцию 3

От Яндекс Станции 2 в плане цены новая колонка ушла совсем далеко. До недавнего времени предшествующую модель продавали за 14 990 ₽, то есть цена увеличилась почти в 2 раза.

Что лучше: Яндекс Станция 2 или Станция 3

Разумеется, Яндекс Станция 3 лучше Яндекс Станции 2. С точки зрения визуализации она превзойдет и Яндекс Станцию Макс, не уступив ей в глубине звука. Но при этом новая колонка все равно не дотягивает до самой продвинутой модели: громкость ниже, а функции ТВ-приставки нет.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Да, за счет своих визуальных эффектов Яндекс Станция 3самая красивая колонка компании на сегодняшний день. Однако ее текущая цена заставляет ждать, когда устройство подешевеет примерно до 20 тысяч рублей, чтобы ее уже с чистой совестью можно было рекомендовать к покупке.

Теги
Новости по теме
Как найти песню по словам. Полная инструкция
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Anker продолжает отзывать аккумуляторы из-за риска возгорания. Несколько владельцев уже пострадали
Лонгриды для вас
Сколько раз повербанк заряжает смартфон: результаты тестов и объяснение

Из-за того, что современные смартфоны оснащены большими и яркими экранами, а их процессоры обладают консольным уровнем производительности, повербанки продолжают оставаться незаменимыми устройствами. Они позволяют подзарядиться даже вдали от розетки, но есть нюанс. Если вы купите повербанк на 10000 мАч, он не сможет дважды восстановить энергию смартфона с батареей на 5000 мАч. Знаете, почему?

Читать далее
Фото необычных наушников Nothing слили до релиза. У них дерзкий дизайн, мощный звук и цена ниже, чем у AirPods Max

Nothing - одна из немногих компаний, которая продолжает радовать пользователей поистине необычными устройствами. Про смартфоны и наушники бренда, включая CMF, так вообще знают все, так как они одновременно и стоят недорого, и имеют неплохие характеристики, и выглядят стильно. На фоне успеха гарнитуры Nothing Ear и CMF Buds Pro компания решила зайти в сегмент полноразмерных наушников и выпустить Nothing Headphone (1). Они получат очень странный дизайн.

Читать далее
iFixit разобрали Nintendo Switch 2. Ее будет очень сложно ремонтировать

Эксперты iFixit провели полный разбор новой портативной консоли Nintendo Switch 2 и пришли к выводу, что ремонтировать обновлённую модель станет ещё труднее, чем оригинальную версию. Если первая Switch некоторое время назад получила пониженный балл за ремонтопригодность (с 8 до 4 из 10 по современным стандартам 2025 года), то Switch 2 удостоилась ещё более низкой оценки — всего 3 балла из 10. Главные причины — намертво приклеенный аккумулятор, а также припаянные к материнской плате флеш-память и разъёмы USB Type-C. Но проблема не только в этом

Читать далее
Новости партнеров
Какой город имеет самое длинное название из 111 букв
Какой город имеет самое длинное название из 111 букв
Топовые роботы-пылесосы для дома и не только. Лучшие устройства для тех, кто не привык экономить на удобстве
Топовые роботы-пылесосы для дома и не только. Лучшие устройства для тех, кто не привык экономить на удобстве
КРИПТОЖМЫХ / Обвал Биткоина и возможное начало медвежьего тренда в крипте
КРИПТОЖМЫХ / Обвал Биткоина и возможное начало медвежьего тренда в крипте