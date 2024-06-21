Чистота премиум-класса в твоем доме. Этот робот-пылесос с функцией влажной уборки умеет всё и даже больше

ERID: 2SDnjc5mNze

Гаджетами для уборки уже никого не удивить. Практически все, кто время от времени пользуется Интернетом и заглядывает на маркетплейсы, встречают в ассортименте роботы-пылесосы. Более того, они есть в каждом доме, причем функциональность не ограничивается сбором пыли — устройства давно научились мыть полы. Тем не менее, какими бы крутыми ни казались эти гаджеты для уборки, далеко не все из них могут похвастаться высоким качеством и надежностью. Есть самый проверенный вариант — DEEBOT T30 PRO OMNI. Эта модель вышла не так давно и идеально подходит тем, кто точно хочет потратить деньги с умом, не выкинув их на ветер.

Хороший робот-пылесос с функцией влажной уборки

DEEBOT T30 PRO OMNI — мощный робот-пылесос, способный упростить жизнь любому, кто привык к чистоте в доме. Он работает на основе мощного движка с силой всасывания в 11000 Па — очень высокого показателя, который редко встретишь на рынке. Это помогает ему лучше убирать мусор любого размера — сам производитель отмечает, что крупные частицы DEEBOT T30 PRO OMNI собирает с эффективностью в 98,8%! А чтобы максимально упростить жизнь пользователя, предусмотрена технология ZeroTangle, предотвращающая наматывание волос на щетку.

Кроме того, конструкция DEEBOT T30 PRO OMNI устроена таким образом, чтобы наиболее эффективно промывать промежуток вдоль стен, не оставляя зазора. Ну а главная фишка этого робота-пылесоса — мощная станция самоочистки, на которой происходит сброс пыли и грязной воды, а также антибактериальная обработка с последующей двухчасовой сушкой. Обратите внимание: у мини-станции OMNI компактные размеры, чем не могут похвастаться аналогичные устройства. Она не привлекает внимания и занимает минимум места, благодаря чему поместится даже в небольшой квартире.

Характеристики DEEBOT T30 PRO OMNI

Робот-пылесос с системой распознавания ковров

DEEBOT T30 PRO OMNI отличает от аналогов точная система распознавания покрытий. Он без труда поймет, что перед ним ковер, и поднимет швабру на 9 миллиметров над уровнем пола. Все это происходит благодаря ультразвуковому датчику, а также плавному переключению режима чистки — от мойки к всасыванию пыли. Удобно, как считаете?

Умная начинка робота-пылесоса DEEBOT T30 PRO OMNI также помогает бороться с въевшимися пятнами, о которых вы либо забыли, либо махнули на них рукой из-за невозможности удалить самостоятельно. Он обнаруживает и чистит сильно загрязненные участки до тех пор, пока они не исчезнут. При необходимости робот отправляется на станцию самоочистки для мытья салфеток, чтобы не оставлять на месте уборки пятен и разводов.

Купить DEEBOT T30 PRO OMNI

Стоит ли покупать робот-пылесос с Лидаром

Отдельного упоминания стоит система навигации в DEEBOT T30 PRO OMNI. Она обеспечивает быстрое и построение карты помещения площадью до 100 квадратных метров. На основе сканирования робот-пылесос выстраивает оптимальный маршрут уборки со сложными сценариями, например, при наличии большого количества мебели и препятствий. А еще у него есть система предотвращения падений, благодаря которой он случайно не перевернется и не разочарует своего владельца.

В DEEBOT T30 PRO OMNI встроен голосовой ассистент, который распознает команды при помощи трех микрофонов, расположенных в корпусе. За счет них управление голосом работает превосходно, даже если устройство находится далеко от вас. Пылесос поддерживает Алису и легко добавляется в Умный дом Яндекса.

Скидка на DEEBOT T30 PRO OMNI

Какой робот-пылесос купить в 2024

Пожалуй, нет сомнений в том, насколько хорош DEEBOT T30 PRO OMNI . Еще одно преимущество заключается в том, что вам не нужно его обслуживать — очистку пылесборника в станции самоочистки нужно проводить примерно раз в 150 дней! Только представьте — никаких мыслей об уборке в течение 5 месяцев! Именно таким практичным и должен быть хороший робот-пылесос в 2024 году.

Вишенка на торте — автономность DEEBOT T30 PRO OMNI. Робот-пылесос без труда работает до 180 минут от одного заряда, то есть, три часа. При необходимости он отправится на станцию самоочистки для восполнения энергии, а после — возвращается на то место, где уборка была приостановлена.

Если хотите управлять роботом-пылесосом со смартфона и навсегда забыть об уборке, то можете заказать его прямо сейчас на Ozon. Во время оформления обязательно используйте промокод TPSRS9F2F8E0 — он даст вам дополнительную скидку! Доставка займет считанные дни, так как осуществляется силами маркетплейса, а еще на робот-пылесос есть гарантия в один год. Как по мне, идеальный способ с пользой потратить деньги, ни на секунду не усомнившись в этом!

Купить DEEBOT T30 PRO OMNI

Реклама. Рекламодатель ООО «Топ Сорсинг» ИНН 5024181806