Чистота премиум-класса в твоем доме. Этот робот-пылесос с функцией влажной уборки умеет всё и даже больше

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Иван Герасимов

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Гаджетами для уборки уже никого не удивить. Практически все, кто время от времени пользуется Интернетом и заглядывает на маркетплейсы, встречают в ассортименте роботы-пылесосы. Более того, они есть в каждом доме, причем функциональность не ограничивается сбором пыли — устройства давно научились мыть полы. Тем не менее, какими бы крутыми ни казались эти гаджеты для уборки, далеко не все из них могут похвастаться высоким качеством и надежностью. Есть самый проверенный вариант — DEEBOT T30 PRO OMNI. Эта модель вышла не так давно и идеально подходит тем, кто точно хочет потратить деньги с умом, не выкинув их на ветер.

Чистота премиум-класса в твоем доме. Этот робот-пылесос с функцией влажной уборки умеет всё и даже больше. Нашли шикарный робот-пылесос, который всё делает сам. Фото.

Нашли шикарный робот-пылесос, который всё делает сам

Хороший робот-пылесос с функцией влажной уборки

DEEBOT T30 PRO OMNIмощный робот-пылесос, способный упростить жизнь любому, кто привык к чистоте в доме. Он работает на основе мощного движка с силой всасывания в 11000 Па — очень высокого показателя, который редко встретишь на рынке. Это помогает ему лучше убирать мусор любого размера — сам производитель отмечает, что крупные частицы DEEBOT T30 PRO OMNI собирает с эффективностью в 98,8%! А чтобы максимально упростить жизнь пользователя, предусмотрена технология ZeroTangle, предотвращающая наматывание волос на щетку.

Хороший робот-пылесос с функцией влажной уборки. Станция самоочистки у этого робота занимает меньше места, чем у аналогов. Фото.

Станция самоочистки у этого робота занимает меньше места, чем у аналогов

Кроме того, конструкция DEEBOT T30 PRO OMNI устроена таким образом, чтобы наиболее эффективно промывать промежуток вдоль стен, не оставляя зазора. Ну а главная фишка этого робота-пылесоса — мощная станция самоочистки, на которой происходит сброс пыли и грязной воды, а также антибактериальная обработка с последующей двухчасовой сушкой. Обратите внимание: у мини-станции OMNI компактные размеры, чем не могут похвастаться аналогичные устройства. Она не привлекает внимания и занимает минимум места, благодаря чему поместится даже в небольшой квартире.

Характеристики DEEBOT T30 PRO OMNI

Робот-пылесос с системой распознавания ковров

DEEBOT T30 PRO OMNI отличает от аналогов точная система распознавания покрытий. Он без труда поймет, что перед ним ковер, и поднимет швабру на 9 миллиметров над уровнем пола. Все это происходит благодаря ультразвуковому датчику, а также плавному переключению режима чистки — от мойки к всасыванию пыли. Удобно, как считаете?

Робот-пылесос с системой распознавания ковров. Робот умеет поднимать салфетки на высоту 9 мм при обнаружении ковра. Фото.

Робот умеет поднимать салфетки на высоту 9 мм при обнаружении ковра

Умная начинка робота-пылесоса DEEBOT T30 PRO OMNI также помогает бороться с въевшимися пятнами, о которых вы либо забыли, либо махнули на них рукой из-за невозможности удалить самостоятельно. Он обнаруживает и чистит сильно загрязненные участки до тех пор, пока они не исчезнут. При необходимости робот отправляется на станцию самоочистки для мытья салфеток, чтобы не оставлять на месте уборки пятен и разводов.

Купить DEEBOT T30 PRO OMNI

Стоит ли покупать робот-пылесос с Лидаром

Отдельного упоминания стоит система навигации в DEEBOT T30 PRO OMNI. Она обеспечивает быстрое и построение карты помещения площадью до 100 квадратных метров. На основе сканирования робот-пылесос выстраивает оптимальный маршрут уборки со сложными сценариями, например, при наличии большого количества мебели и препятствий. А еще у него есть система предотвращения падений, благодаря которой он случайно не перевернется и не разочарует своего владельца.

Стоит ли покупать робот-пылесос с Лидаром. Благодаря датчикам робот-пылесос отлично ориентируется в помещении. Фото.

Благодаря датчикам робот-пылесос отлично ориентируется в помещении

В DEEBOT T30 PRO OMNI встроен голосовой ассистент, который распознает команды при помощи трех микрофонов, расположенных в корпусе. За счет них управление голосом работает превосходно, даже если устройство находится далеко от вас. Пылесос поддерживает Алису и легко добавляется в Умный дом Яндекса.

Скидка на DEEBOT T30 PRO OMNI

Какой робот-пылесос купить в 2024

Пожалуй, нет сомнений в том, насколько хорош DEEBOT T30 PRO OMNI . Еще одно преимущество заключается в том, что вам не нужно его обслуживать — очистку пылесборника в станции самоочистки нужно проводить примерно раз в 150 дней! Только представьте — никаких мыслей об уборке в течение 5 месяцев! Именно таким практичным и должен быть хороший робот-пылесос в 2024 году.

Какой робот-пылесос купить в 2024. Робот-пылесос Deebot занимает мало места и подойдет для квартиры любых размеров. Фото.

Робот-пылесос Deebot занимает мало места и подойдет для квартиры любых размеров

Вишенка на торте — автономность DEEBOT T30 PRO OMNI. Робот-пылесос без труда работает до 180 минут от одного заряда, то есть, три часа. При необходимости он отправится на станцию самоочистки для восполнения энергии, а после — возвращается на то место, где уборка была приостановлена.

Если хотите управлять роботом-пылесосом со смартфона и навсегда забыть об уборке, то можете заказать его прямо сейчас на Ozon. Во время оформления обязательно используйте промокод TPSRS9F2F8E0 — он даст вам дополнительную скидку! Доставка займет считанные дни, так как осуществляется силами маркетплейса, а еще на робот-пылесос есть гарантия в один год. Как по мне, идеальный способ с пользой потратить деньги, ни на секунду не усомнившись в этом!

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