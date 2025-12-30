Что купить в 2026 году на AliExpress: подборка лучших товаров

Герман Вологжанин

Каждый год миллионы из нас пытаются начать новую жизнь, и в этом контексте нам определенно нужны новые товары с AliExpress. Ведь именно на китайском маркетплейсе есть все, что позволяет преобразить повседневность, сделав даже рутину интересной. В качестве доказательства мы выбрали 10 интересных гаджетов с AliExpress, которые пригодятся каждому, решив разом множество проблем.

Выбрали самые интересные и полезные товары из Китая

Недорогая MicroSD-карта

Рейтинг: 5.0

Цена: от 226 ₽

Мало памяти на телефоне? Не спешите тратить деньги на новый, ведь можно купить MicroSD-карту, способную расширить накопитель еще на 128-256 ГБ. Но выбирайте только надежные накопители. Например, от бренда MicroDrive, у которого в наличии есть варианты любого объема от 4 ГБ до 256 ГБ.

Купить карту памяти

10 самых нужных товаров для дома с AliExpress

Мини-повербанк KUULA

Рейтинг: 4.7

Цена: от 749 ₽

Повербанк — это всегда полезно, но не всегда удобно, ведь внешний аккумулятор не положишь в карман, да и к тому же нужно постоянно таскать с собой провод. Но ничего подобного делать не придется, если вы купите в новом году KUULAA Mini Power Bank 5000 mAh. Он подключается напрямую к USB-разъему смартфона и заряжает его на 50-100% в зависимости от емкости встроенного аккумулятора, попутно показывая остаток заряда.

Купить мини-повербанк

Выдвижной кабель UGREEN

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 067 ₽

Этот кабель UGREEN очень похож на упаковку жвачки Hubba Bubba, да и работает он схожим образом. Ведь провод у него выдвижной! Катушка прячет целый метр надежного кабеля, способного быстро зарядить смартфон или ноутбук при помощи поддержки высокой мощности тока до 100 Вт.

Купить выдвижной кабель

Прецизионный набор отверток 51 в 1

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 261 ₽

Такая отвертка, комплект которой включает в себя несколько десятков сменных бит, идеально подойдет для сборки/разборки всякой домашней мелочи от крышки ноутбука до стола. Набор пригодится не только мастерам, но и самым обычным людям.

Купить прецизионную отвертку

Беспроводная лампа Baseus

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 750 ₽

Отличный светильник Baseus, способный стать полезным дополнением интерьера в любой точке вашего дома. Он светит ярко и работает без провода, заряжаясь через порт USB-C. Можно повесить на рабочий стол или зеркало, а при желании — носить его с собой, ведь лампа легко снимается с крепления.

Купить беспроводную лампу

Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать

Беспроводной электронасос для всего

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 811 ₽

В 2026 году пора переходить на электронасос Baseus. Зачем работать руками и уж тем более ртом, если все это готов сделать такой компактный прибор? Он и матрас надует, и колеса автомобиля накачает. Идеальный и очень полезный гаджет, словно из будущего!

Купить беспроводной электронасос

Портативный фотопринтер Xiaomi

Рейтинг: 4.6

Цена: от 5 017 ₽

Чтобы напечатать фотографию с телефона, теперь не нужно обращаться в специальные принт-центры. Все это можно сделать самостоятельно при помощи фотопринтера Xiaomi. И, кстати, вам даже не понадобится краска: она уже встроена в специальную бумагу!

Купить фотопринтер Xiaomi

Моющий пылесос Dreame G10 Pro

Рейтинг: 4.9

Цена: от 14 089 ₽

Чтобы навести порядок в доме, мало просто пропылесосить пол. Его еще нужно вымыть, в чем вам поможет пылесос Dreame G10 Pro. В нем циркулирует вода, благодаря чему домашний прибор эффективно убирает любые загрязнения. А еще он автоматически чистится на зарядной станции.

Купить моющий пылесос

Мощный смартфон POCO X7 Pro

Рейтинг: 4.8

Цена: от 20 980 ₽

Как ни крути, а кому-то в 2026 году точно понадобится новый смартфон. И на эту роль нет ничего лучше, чем POCO X7 Pro. Почему он? Да потому что сочетает в себе впечатляющую производительность с запасом на несколько лет вперед, качественный экран, достойную камеру и большой аккумулятор с быстрой зарядкой. А больше ничего и не нужно.

Купить POCO X7 Pro

Классные гаджеты с AliExpress, на которые действует скидка

Лучший планшет Xiaomi Pad 7

Рейтинг: 4.7

Цена: от 21 354 ₽

Если раньше вы смотрели видео на смартфоне, то теперь сможете делать это на планшете, если купите Xiaomi Pad 7. Он порадует вас не только большим экраном, но и качественным звуком с поддержкой Dolby Atmos. Это плитка домашнего кинотеатра, который к тому же можно использовать в качестве замены ноутбука, поскольку на борту есть мощный процессор Snapdragon для многозадачности.

Купить Xiaomi Pad 7

