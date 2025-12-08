Что купить в подарок на Новый год: гаджеты UGREEN, которые пригодятся всем

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

До Нового года остается меньше месяца, и сейчас — самое время заказывать подарки. В то же время, хоть мы и ценим сам факт внимания, от презента каждый из нас ждет какой-никакой пользы, которую точно смогут принести гаджеты UGREEN. Эта компания не первый год занимается выпуском аксессуаров для техники от смартфонов до ноутбуков, и в ее послужном списке есть немало классных устройств, способных удивить каждого.

Что купить в подарок на Новый год: гаджеты UGREEN, которые пригодятся всем. Лучшие новогодние подарки от UGREEN. Фото.

Лучшие новогодние подарки от UGREEN

Зарядка UGREEN со встроенным кабелем

Обычно для зарядки портативной техники требуется два аксессуара: адаптер питания и кабель. Но что, если их совместить, сделав не просто ЗУ, а самый настоящий символ единства? Тогда получится Nexode 65W Retractable USB-C Chargerкомпактная зарядка UGREEN, буквально созданная для путешествий.

Зарядка UGREEN со встроенным кабелем. Компактная зарядка со встроенным кабелем. Фото.

Компактная зарядка со встроенным кабелем

Купить зарядку UGREEN

Встроенный кабель зарядки прячется в корпусе, а выходная мощность тока по проводу достигает 65 Вт, позволяя восстанавливать энергию не только смартфонов, но и ноутбуков. Плюс ко всему есть пара разъемов USB-C и USB-A для подключения своих кабелей и одновременной зарядки нескольких устройств.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Настольная зарядка UGREEN для техники

В атмосфере домашнего уюта полезным гаджетом станет UGREEN 100W- 6 ports Desktop GaN Chargerнастольная зарядка, восстанавливающая энергию сразу шести устройств от одной розетки. Достаточно подключить ее к источнику питания и поставить на стол.

Настольная зарядка UGREEN для техники. Универсальная зарядка для домашней техники. Фото.

Универсальная зарядка для домашней техники

Купить зарядку UGREEN

К устройству можно подключить любой гаджет через встроенные порты USB-C и USB-A, способные обеспечить передачу тока мощностью до 100 Вт с полной совместимостью с разными типами зарядки. А при необходимости ЗУ можно взять в поездку, ведь оно занимает совсем немного места.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Полноразмерные наушники UGREEN Studio Pro

Еще одна идея подарка на Новый год — наушники UGREEN Studio Pro. Это полноразмерная модель, способная работать как по проводу, так и без, обеспечивая высокое качество звука за счет конструкции, которая состоит из 12-мм твитера и 40-мм вуфера.

Полноразмерные наушники UGREEN Studio Pro. Крутые наушники с отличным звуком. Фото.

Крутые наушники с отличным звуком

Купить наушники UGREEN

За счет поддержки активного шумоподавления наушниками UGREEN Studio Pro комфортно пользоваться и дома, и на улице, наслаждаясь любимой музыкой до 120 часов на одном заряде. К слову, они подключаются к смартфону по новейшему протоколу Bluetooth 6.0, имеют полную совместимость с кодеком LDAC и сертификацию Hi-Res Audio.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Беспроводные наушники UGREEN с экраном

Подарок на Новый год может удивить своего обладателя, даже если это просто беспроводные наушники. Фишка EchoBuds Magic заключается в сенсорном экране, расположенном на кейсе устройства. Он не только показывает прикольные анимации, но и позволяет управлять музыкой, переключая треки и настраивая дополнительные эффекты.

Беспроводные наушники UGREEN с экраном. Bluetooth-наушники, способные удивить. Фото.

Bluetooth-наушники, способные удивить

Купить наушники UGREEN

При этом наушники EchoBuds Magic еще и радуют высоким качеством звука, ведь для них заявлена функция активного шумоподавления, поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio. По-настоящему флагманский набор, который каждый захочет получить на Новый год.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где можно купить гаджеты UGREEN

Продукция UGREEN широко представлена в отечественной рознице. Помимо AliExpress ее можно найти:

  • в DNS;
  • в Технопарке;
  • в ReStore;
  • на Ozon;
  • на Wildberries;
  • на Яндекс Маркете.

Поэтому, где бы вы ни находились, и какой бы маркетплейс ни считали любимым, устройства UGREEN найдутся везде и обязательно создадут нужную атмосферу на Новый год и в любой другой день.

Теги
Новости по теме
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Лонгриды для вас
Я думал, меня сложно удивить. Но HONOR X9d это сделал. Что в нем особенного

Так как я уже давно занимаюсь смартфонами и через мои руки прошли десятки, а может быть и сотни самых разных моделей, поэтому я действительно не удивляюсь уже ничему. Но новый смартфон от HONOR действительно заставил меня приподнять бровь и посмотреть на него более внимательно, чем на другие часто однотипные устройства. Все дело в том, что он совместил в себе, кажется, несовместимые вещи. И я говорю даже не о совмещении тонкого корпуса и большой батареи, хотя это тут тоже есть. Вот и давайте разберемся в этом устройстве.

Читать далее
Что нужно успеть заказать до конца распродажи 11.11 на AliExpress

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и распродажа 11.11 на AliExpress, которая в этом году определенно удалась на славу, постепенно заканчивается. Топовые скидки действуют до утра 20 ноября, и времени, чтобы извлечь свою выгоду, остается крайне мало. Поэтому скорее проверяем баланс своих карточек и выбираем крутые вещи и гаджеты из нашей новой подборки товаров с AliExpress.

Читать далее
Приятные товары с AliExpress, которым будут рады многие

В этой подборке собрали самые практичные и недорогие товары с AliExpress — от инструментов для дома и гаража до аксессуаров для техники и транспорта. Каждый товар стоит недорого, но может серьезно облегчить повседневные задачи или добавить комфорта в хобби. Здесь найдутся полезности как для автомобилистов и байкеров, так и для любителей гаджетов и домашнего уюта.

Читать далее
Новости партнеров
Почему уведомления от Telegram приходят с зачёркнутым колокольчиком, без вибрации и звука
Почему уведомления от Telegram приходят с зачёркнутым колокольчиком, без вибрации и звука
Почему у нас две ноздри, а не одна?
Почему у нас две ноздри, а не одна?
Австралийский медиагигант ABC назвал Биткоин инструментом мошенников. В ответ на компанию подали жалобу
Австралийский медиагигант ABC назвал Биткоин инструментом мошенников. В ответ на компанию подали жалобу