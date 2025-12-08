Что купить в подарок на Новый год: гаджеты UGREEN, которые пригодятся всем

До Нового года остается меньше месяца, и сейчас — самое время заказывать подарки. В то же время, хоть мы и ценим сам факт внимания, от презента каждый из нас ждет какой-никакой пользы, которую точно смогут принести гаджеты UGREEN. Эта компания не первый год занимается выпуском аксессуаров для техники от смартфонов до ноутбуков, и в ее послужном списке есть немало классных устройств, способных удивить каждого.

Зарядка UGREEN со встроенным кабелем

Обычно для зарядки портативной техники требуется два аксессуара: адаптер питания и кабель. Но что, если их совместить, сделав не просто ЗУ, а самый настоящий символ единства? Тогда получится Nexode 65W Retractable USB-C Charger — компактная зарядка UGREEN, буквально созданная для путешествий.

Встроенный кабель зарядки прячется в корпусе, а выходная мощность тока по проводу достигает 65 Вт, позволяя восстанавливать энергию не только смартфонов, но и ноутбуков. Плюс ко всему есть пара разъемов USB-C и USB-A для подключения своих кабелей и одновременной зарядки нескольких устройств.

Настольная зарядка UGREEN для техники

В атмосфере домашнего уюта полезным гаджетом станет UGREEN 100W- 6 ports Desktop GaN Charger — настольная зарядка, восстанавливающая энергию сразу шести устройств от одной розетки. Достаточно подключить ее к источнику питания и поставить на стол.

К устройству можно подключить любой гаджет через встроенные порты USB-C и USB-A, способные обеспечить передачу тока мощностью до 100 Вт с полной совместимостью с разными типами зарядки. А при необходимости ЗУ можно взять в поездку, ведь оно занимает совсем немного места.

Полноразмерные наушники UGREEN Studio Pro

Еще одна идея подарка на Новый год — наушники UGREEN Studio Pro. Это полноразмерная модель, способная работать как по проводу, так и без, обеспечивая высокое качество звука за счет конструкции, которая состоит из 12-мм твитера и 40-мм вуфера.

За счет поддержки активного шумоподавления наушниками UGREEN Studio Pro комфортно пользоваться и дома, и на улице, наслаждаясь любимой музыкой до 120 часов на одном заряде. К слову, они подключаются к смартфону по новейшему протоколу Bluetooth 6.0, имеют полную совместимость с кодеком LDAC и сертификацию Hi-Res Audio.

Беспроводные наушники UGREEN с экраном

Подарок на Новый год может удивить своего обладателя, даже если это просто беспроводные наушники. Фишка EchoBuds Magic заключается в сенсорном экране, расположенном на кейсе устройства. Он не только показывает прикольные анимации, но и позволяет управлять музыкой, переключая треки и настраивая дополнительные эффекты.

При этом наушники EchoBuds Magic еще и радуют высоким качеством звука, ведь для них заявлена функция активного шумоподавления, поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio. По-настоящему флагманский набор, который каждый захочет получить на Новый год.

Поэтому, где бы вы ни находились, и какой бы маркетплейс ни считали любимым, устройства UGREEN найдутся везде и обязательно создадут нужную атмосферу на Новый год и в любой другой день.