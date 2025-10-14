Что можно взять на AliExpress за 100 рублей: подборка недорогих, но очень полезных товаров

Герман Вологжанин

100 рублей в 2025 году — это настолько незначительная сумма, что на нее даже не купить тюбик зубной пасты. А уж о вещах, которые могут прослужить долгие годы, говорить вообще не приходится. Но настолько ли все печально? Совсем нет! Особенно, если вы не прочь окунуться в мир китайских маркетплейсов, ведь есть масса товаров с AliExpress до 100 рублей, способных не только порадовать вас при получении, но и регулярно приносить пользу в будущем.

Что можно взять на AliExpress за 100 рублей: подборка недорогих, но очень полезных товаров. Собрали полезные вещи до 100 рублей. Фото.

Собрали полезные вещи до 100 рублей

Портативная таблетница с двумя секциями

Портативная таблетница с двумя секциями. Таблетница для себя и для деда. Фото.

Таблетница для себя и для деда

Рейтинг: 4.8

Цена: от 48 ₽

Постоянно принимаете таблетки или пьете витамины, но не хотите таскать неудобные блистеры с собой? Тогда вот отличный вариант — портативная таблетница. Много места она не займет (поместится даже в кармане), зато препаратов и БАДов можно положить на все случаи жизни.

Купить таблетницу

Набор стальных отверток

Набор стальных отверток. Маленькие, но надежные отвертки. Фото.

Маленькие, но надежные отвертки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 58 ₽

До 100 рублей на AliExpress можно купить даже набор отверток. В комплекте сразу две штуки: плоская и крестовая. Потратить всего 58 рублей на вещь, которая обязательно понадобится, дабы что-нибудь подкрутить, — просто подарок.

Купить набор отверток

Маленькая USB-лампа для чтения

Маленькая USB-лампа для чтения. Такая маленькая и такая яркая. Фото.

Такая маленькая и такая яркая

Рейтинг: 4.8

Цена: от 58 ₽

Эту лампочку можно подключить хоть к повербанку, хоть к ноутбуку. Зачем? Например, чтобы читать книги в темноте или печатать на клавиатуре без подсветки. Лампочка яркая и удобная, ведь ее можно наклонить в любую сторону.

Купить USB-лампу

Эластичные шнурки без завязок

Эластичные шнурки без завязок. Подъехали шнурки для ленивых. Фото.

Подъехали шнурки для ленивых

Рейтинг: 4.9

Цена: от 65 ₽

Уникальные шнурки, которые никогда не развяжутся. Почему? Да потому что их не надо завязывать! Две части шнурка соединяются при помощи металлического колпачка, который надежно закручивается.

Купить шнурки без завязок

Колпачки для зубных щеток

Колпачки для зубных щеток. Защита для ваших зубных щеток. Фото.

Защита для ваших зубных щеток

Рейтинг: 4.8

Цена: от 69 ₽

Кстати, о колпачках. Это колпачки для зубных щеток. Продают комплектом из 5 штук разных цветов. Даже если у вас большая семья — колпачков хватит на всех. А купить их нужно, чтобы потом не засовывать в рот всякую пакость, скопившуюся на щетине.

Купить колпачки

Полезные штуки с AliExpress дешевле 100 рублей

Настенные крючки с наклейкой

Настенные крючки с наклейкой. Крючки, ради которых не придется сверлить стену. Фото.

Крючки, ради которых не придется сверлить стену

Рейтинг: 5.0

Цена: от 72 ₽

Тоже 5 штук, тоже на букву «К», но на сей раз речь идет о настенных крючках. Сзади каждого из них есть клейкая основа, которая поможет закрепить их на стене. Так что дрель можно сразу отложить в сторону.

Купить крючки

Диспенсер для зубной пасты

Диспенсер для зубной пасты. Поможет выдавить пасту и поставить тюбик. Фото.

Поможет выдавить пасту и поставить тюбик

Рейтинг: 4.9

Цена: от 76 ₽

Еще одно дополнение для ванной — диспенсер для тюбиков. Он поможет выдавить остатки зубной пасты, а параллельно сыграет роль удобной подставки. Вставляешь тюбик — стоит как влитой.

Купить диспенсер

Надежный USB-кабель для смартфона

Надежный USB-кабель для смартфона. Кабель, которому не страшны изгибы. Фото.

Кабель, которому не страшны изгибы

Рейтинг: 4.8

Цена: от 78 ₽

USB-кабель пригодится каждому, ведь он нужен для зарядки самых разных гаджетов от смартфонов и ноутбуков до смарт-часов и электрических щеток. А этот кабель USLION не только дешевый, но и надежный: имеет металлическую головку и плетеную структуру, не позволяющую ему порваться со временем.

Купить USB-кабель

Полезные зажимы для пакетов

Полезные зажимы для пакетов. Теперь ваши продукты будут долго сохранять свою свежесть. Фото.

Теперь ваши продукты будут долго сохранять свою свежесть

Рейтинг: 4.7

Цена: от 83 ₽

5 зажимов для пакетов в наборе за 83 рубля. Если вы никогда не покупали такую штуковину, то самое время попробовать. Зажимы помогут сохранить свежесть вскрытых продуктов: хоть чипсов, хоть ароматных приправ. Берем и пользуемся.

Купить зажимы

10 хайповых гаджетов от 100 рублей

Мини-щетка для всего

Мини-щетка для всего. Очистит все, куда не доберется обычная щетка. Фото.

Очистит все, куда не доберется обычная щетка

Рейтинг: 5.0

Цена: от 94 ₽

Эта маленькая щетка поможет добраться до самых труднодоступных мест. Она помогает чистить и оконные рамы, и клавиатуры ноутбука. При желании можно изловчиться и попробовать очистить динамики смартфона. Будем пробовать?

Купить мини-щетку

