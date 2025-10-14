Что можно взять на AliExpress за 100 рублей: подборка недорогих, но очень полезных товаров

100 рублей в 2025 году — это настолько незначительная сумма, что на нее даже не купить тюбик зубной пасты. А уж о вещах, которые могут прослужить долгие годы, говорить вообще не приходится. Но настолько ли все печально? Совсем нет! Особенно, если вы не прочь окунуться в мир китайских маркетплейсов, ведь есть масса товаров с AliExpress до 100 рублей, способных не только порадовать вас при получении, но и регулярно приносить пользу в будущем.

Портативная таблетница с двумя секциями

Рейтинг: 4.8

Цена: от 48 ₽

Постоянно принимаете таблетки или пьете витамины, но не хотите таскать неудобные блистеры с собой? Тогда вот отличный вариант — портативная таблетница. Много места она не займет (поместится даже в кармане), зато препаратов и БАДов можно положить на все случаи жизни.

Набор стальных отверток

Рейтинг: 4.8

Цена: от 58 ₽

До 100 рублей на AliExpress можно купить даже набор отверток. В комплекте сразу две штуки: плоская и крестовая. Потратить всего 58 рублей на вещь, которая обязательно понадобится, дабы что-нибудь подкрутить, — просто подарок.

Маленькая USB-лампа для чтения

Рейтинг: 4.8

Цена: от 58 ₽

Эту лампочку можно подключить хоть к повербанку, хоть к ноутбуку. Зачем? Например, чтобы читать книги в темноте или печатать на клавиатуре без подсветки. Лампочка яркая и удобная, ведь ее можно наклонить в любую сторону.

Эластичные шнурки без завязок

Рейтинг: 4.9

Цена: от 65 ₽

Уникальные шнурки, которые никогда не развяжутся. Почему? Да потому что их не надо завязывать! Две части шнурка соединяются при помощи металлического колпачка, который надежно закручивается.

Колпачки для зубных щеток

Рейтинг: 4.8

Цена: от 69 ₽

Кстати, о колпачках. Это колпачки для зубных щеток. Продают комплектом из 5 штук разных цветов. Даже если у вас большая семья — колпачков хватит на всех. А купить их нужно, чтобы потом не засовывать в рот всякую пакость, скопившуюся на щетине.

Полезные штуки с AliExpress дешевле 100 рублей

Настенные крючки с наклейкой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 72 ₽

Тоже 5 штук, тоже на букву «К», но на сей раз речь идет о настенных крючках. Сзади каждого из них есть клейкая основа, которая поможет закрепить их на стене. Так что дрель можно сразу отложить в сторону.

Диспенсер для зубной пасты

Рейтинг: 4.9

Цена: от 76 ₽

Еще одно дополнение для ванной — диспенсер для тюбиков. Он поможет выдавить остатки зубной пасты, а параллельно сыграет роль удобной подставки. Вставляешь тюбик — стоит как влитой.

Надежный USB-кабель для смартфона

Рейтинг: 4.8

Цена: от 78 ₽

USB-кабель пригодится каждому, ведь он нужен для зарядки самых разных гаджетов от смартфонов и ноутбуков до смарт-часов и электрических щеток. А этот кабель USLION не только дешевый, но и надежный: имеет металлическую головку и плетеную структуру, не позволяющую ему порваться со временем.

Полезные зажимы для пакетов

Рейтинг: 4.7

Цена: от 83 ₽

5 зажимов для пакетов в наборе за 83 рубля. Если вы никогда не покупали такую штуковину, то самое время попробовать. Зажимы помогут сохранить свежесть вскрытых продуктов: хоть чипсов, хоть ароматных приправ. Берем и пользуемся.

Мини-щетка для всего

Рейтинг: 5.0

Цена: от 94 ₽

Эта маленькая щетка поможет добраться до самых труднодоступных мест. Она помогает чистить и оконные рамы, и клавиатуры ноутбука. При желании можно изловчиться и попробовать очистить динамики смартфона. Будем пробовать?

