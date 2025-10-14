Что можно взять на AliExpress за 100 рублей: подборка недорогих, но очень полезных товаров

100 рублей в 2025 году — это настолько незначительная сумма, что на нее даже не купить тюбик зубной пасты. А уж о вещах, которые могут прослужить долгие годы, говорить вообще не приходится. Но настолько ли все печально? Совсем нет! Особенно, если вы не прочь окунуться в мир китайских маркетплейсов, ведь есть масса товаров с AliExpress до 100 рублей, способных не только порадовать вас при получении, но и регулярно приносить пользу в будущем.
Содержание
- 1 Портативная таблетница с двумя секциями
- 2 Набор стальных отверток
- 3 Маленькая USB-лампа для чтения
- 4 Эластичные шнурки без завязок
- 5 Колпачки для зубных щеток
- 6 Настенные крючки с наклейкой
- 7 Диспенсер для зубной пасты
- 8 Надежный USB-кабель для смартфона
- 9 Полезные зажимы для пакетов
- 10 Мини-щетка для всего
Портативная таблетница с двумя секциями
Рейтинг: 4.8
Цена: от 48 ₽
Постоянно принимаете таблетки или пьете витамины, но не хотите таскать неудобные блистеры с собой? Тогда вот отличный вариант — портативная таблетница. Много места она не займет (поместится даже в кармане), зато препаратов и БАДов можно положить на все случаи жизни.
Набор стальных отверток
Рейтинг: 4.8
Цена: от 58 ₽
До 100 рублей на AliExpress можно купить даже набор отверток. В комплекте сразу две штуки: плоская и крестовая. Потратить всего 58 рублей на вещь, которая обязательно понадобится, дабы что-нибудь подкрутить, — просто подарок.
Маленькая USB-лампа для чтения
Рейтинг: 4.8
Цена: от 58 ₽
Эту лампочку можно подключить хоть к повербанку, хоть к ноутбуку. Зачем? Например, чтобы читать книги в темноте или печатать на клавиатуре без подсветки. Лампочка яркая и удобная, ведь ее можно наклонить в любую сторону.
Эластичные шнурки без завязок
Рейтинг: 4.9
Цена: от 65 ₽
Уникальные шнурки, которые никогда не развяжутся. Почему? Да потому что их не надо завязывать! Две части шнурка соединяются при помощи металлического колпачка, который надежно закручивается.
Колпачки для зубных щеток
Рейтинг: 4.8
Цена: от 69 ₽
Кстати, о колпачках. Это колпачки для зубных щеток. Продают комплектом из 5 штук разных цветов. Даже если у вас большая семья — колпачков хватит на всех. А купить их нужно, чтобы потом не засовывать в рот всякую пакость, скопившуюся на щетине.
Настенные крючки с наклейкой
Рейтинг: 5.0
Цена: от 72 ₽
Тоже 5 штук, тоже на букву «К», но на сей раз речь идет о настенных крючках. Сзади каждого из них есть клейкая основа, которая поможет закрепить их на стене. Так что дрель можно сразу отложить в сторону.
Диспенсер для зубной пасты
Рейтинг: 4.9
Цена: от 76 ₽
Еще одно дополнение для ванной — диспенсер для тюбиков. Он поможет выдавить остатки зубной пасты, а параллельно сыграет роль удобной подставки. Вставляешь тюбик — стоит как влитой.
Надежный USB-кабель для смартфона
Рейтинг: 4.8
Цена: от 78 ₽
USB-кабель пригодится каждому, ведь он нужен для зарядки самых разных гаджетов от смартфонов и ноутбуков до смарт-часов и электрических щеток. А этот кабель USLION не только дешевый, но и надежный: имеет металлическую головку и плетеную структуру, не позволяющую ему порваться со временем.
Полезные зажимы для пакетов
Рейтинг: 4.7
Цена: от 83 ₽
5 зажимов для пакетов в наборе за 83 рубля. Если вы никогда не покупали такую штуковину, то самое время попробовать. Зажимы помогут сохранить свежесть вскрытых продуктов: хоть чипсов, хоть ароматных приправ. Берем и пользуемся.
Мини-щетка для всего
Рейтинг: 5.0
Цена: от 94 ₽
Эта маленькая щетка поможет добраться до самых труднодоступных мест. Она помогает чистить и оконные рамы, и клавиатуры ноутбука. При желании можно изловчиться и попробовать очистить динамики смартфона. Будем пробовать?