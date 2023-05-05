Что нового будет в One UI 5 для часов. Samsung готовит большое обновление

Неожиданные хорошие новости приходят от Samsung. Компания порадовала пользователей Galaxy Watch, сообщив о грядущем выпуске обновления One UI 5 Watch. На данный момент скачать его нельзя, так как оно будет доступно позже в этом году для некоторых моделей Galaxy Watch, но уже сейчас мы знаем кое-какие важные детали о ней. Потому, если у вас есть часы от Samsung, включая Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5, которые в настоящее время работают на Wear OS 3, пришло время перемен.

Новые функции One UI 5 для часов

One UI 5 Watch обещает принести значительные обновления и новые функции с акцентом на улучшение трех основных аспектов взаимодействия с пользователем: сна, фитнеса и безопасности.

Все эти функции вписываются в концепцию актуального сейчас тренда на здоровый образ жизни и ее постоянное ускорение. Многие производители идут этим путем, все больше превращая наши носимые устройства не только в ежедневных помощников, но и в консультантов по здоровью.

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Но давайте рассмотрим подробнее, что же там предлагает Samsung своим пользователям в свежем обновлении операционной системы.

Отслеживание сна в Galaxy Watch

Помочь людям лучше спать Samsung хочет с помощью таких функций, как пользовательский интерфейс Sleep Insights, Sleep Coaching и улучшенная связь между Galaxy Watch и устройствами, совместимыми со SmartThings.

Функции фитнеса в часах Samsung

Любители фитнеса могут рассчитывать на улучшенную персонализированную зону сердечного ритма, которая анализирует физические возможности и предлагает индивидуальные инструменты для бега. Среди них, например, анализ бега в реальном времени и индивидуальная программа интервальных тренировок.

One UI 5 Watch также представляет расширенную тренировку по маршруту с добавлением упражнений на бег и ходьбу и позволяет пользователям Watch 5 Pro получать доступ к файлам GPX через приложение Samsung Health.

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Больше безопасности в умных часах

One UI 5 Watch также обеспечивает улучшенные функции безопасности, такие как обновленная система SOS. Она позволяет напрямую связываться с номером телефона службы экстренной помощи и передавать информацию о местонахождении владельца и медицинскую информацию. Функция хорошая, но можно не сомневаться, что в Росси это в полной мере работать не будет.

Кроме того, обновление включает функцию обнаружения падения по умолчанию для пользователей в возрасте 55 лет и старше, что делает часы Galaxy Watch более безопасным вариантом для пожилых людей. То есть, если произойдет падение, после которого часы поймут, что человек потерял сознание, они сами предупредят его родственников. Тут тоже сложно прогнозировать реализацию функции в России, но нечто подобное в Apple Watch за пару лет существования спасло много жизней.

Когда можно будет установить One UI 5 на часы

Пользователи Galaxy Watch 4 и Watch 5 получат возможность бета-тестирования One UI 5 Watch через приложение Samsung Members. Бета-программа будет доступна в ближайшее время, хотя Samsung пока не сообщила, где именно она будет доступна.

В целом, обновление One UI 5 Watch обещает принести новые захватывающие функции и улучшения для того, чтобы сделать и без того неплохой пользовательский интерфейс (кто бы мог сказать такое лет пять назад) еще лучше для пользователей Galaxy Watch.

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В дополнение к предстоящему обновлению One UI 5 Watch, Samsung недавно активизировала свои отношения с брендом Pitaka, чтобы предоставить премиальное обновление ремешка из углеродного волокна для Galaxy Watch 4 и Watch 5.

А еще у нас есть слухи, согласно которым, компания может увеличить размер экрана своих часов в грядущем поколении Galaxy Watch 6, которое должны представить во второй половине лета на большой презентации вместе с Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5.