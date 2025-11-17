Что нужно успеть заказать до конца распродажи 11.11 на AliExpress

Герман Вологжанин

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и распродажа 11.11 на AliExpress, которая в этом году определенно удалась на славу, постепенно заканчивается. Топовые скидки действуют до утра 19 ноября, и времени, чтобы извлечь свою выгоду, остается крайне мало. Поэтому скорее проверяем баланс своих карточек и выбираем крутые вещи и гаджеты из нашей новой подборки товаров с AliExpress.

Что нужно успеть заказать до конца распродажи 11.11 на AliExpress.

Успеваем запрыгнуть в последний вагон распродажи 11.11

Оригинальная карта памяти SanDisk

Оригинальная карта памяти SanDisk.

Оригинал по очень выгодной цене

Рейтинг: 4.7

Цена: от 290 ₽

Среди карт памяти на AliExpress много подделок, но эта от SanDisk — чистый оригинал. Причем по крутой цене ниже 300 рублей за вариант на 32 ГБ. Кому нужно больше памяти — выбираем версию на 256 ГБ или промежуточный вариант, коих на странице товара тоже в достатке.

Купить карту памяти

Прикольные товары с распродажи 11.11 на AliExpress

USB-хаб от компании UGREEN

USB-хаб от компании UGREEN.

Гаджет, добавляющий недостающие разъемы

Рейтинг: 4.8

Цена: от 879 ₽

Сегодня, когда ноутбуки получают все меньше и меньше разъемов, зачастую оставляя лишь USB-C, USB-хаб становится незаменимым аксессуар. UGREEN успела выпустить несколько версий с самым разным набором разъемов, и все они сейчас доступны на одной странице товара.

Купить USB-хаб

Классные наушники Baseus Bowie H1i

Классные наушники Baseus Bowie H1i.

Крутые наушники с капитальной скидкой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 042 ₽

В период распродажи 11.11 всего за тысячу рублей можно приобрести Baseus Bowie H1i — одни из самых крутых беспроводных наушников полноразмерного типа. У них есть сертификат Hi-Res Audio, да и активное шумоподавление завезли. Плюс можно выбрать один из двух цветов.

Купить наушники Baseus

Беспроводной светильник на магнитах

Беспроводной светильник на магнитах.

Удобный и яркий светильник для спальни, кухни или ванной

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 119 ₽

Еще один гаджет от Baseusбеспроводной светильник. На одном заряде он непрерывно светит 24 часа, а заряжается через порт USB-C. При помощи магнитного крепления его можно повесить, куда угодно, а поворотный механизм поможет правильно распределить направление света.

Купить беспроводной светильник

Повербанк с кабелем и вилкой от MOVESPEED

Повербанк с кабелем и вилкой от MOVESPEED.

Уникальный повербанк со встроенной вилкой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 282 ₽

В этом году самый лучший повербанк выпустила компания MOVESPEED. А все потому, что ее внешний аккумулятор на 10000 мАч не нуждается в дополнительных аксессуарах. Кабель уже встроен и, что еще круче, в корпус интегрирована вилка для подключения к розетке. Это мы покупаем.

Купить повербанк MOVESPEED

Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress

Водонепроницаемый рюкзак OIWAS

Водонепроницаемый рюкзак OIWAS.

Отличный рюкзак на все случаи жизни

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 309 ₽

Во время распродажи 11.11 действуют скидки на рюкзаки OIWAS. Одна из самых популярных моделей, которую заказали десятки тысяч человек, отличается вместимостью 29 литров, специальным отсеком для ноутбука и водонепроницаемым корпусом. Надо брать.

Купить рюкзак OIWAS

Культовый геймпад GameSir T4 Pro

Культовый геймпад GameSir T4 Pro.

Один из самых крутых повербанков в своем ценовом сегменте

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 952 ₽

Геймпад для смартфона, ПК и консоли — это все про GameSir T4 Pro. Этот джойстик разлетается многотысячными тиражами, радуя своих обладателей приятными клавишами, встроенными вибромоторами и прикольной подсветкой. Кстати, в комплекте идет специальная подставка, чтобы играть с геймпадом на телефоне.

Купить геймпад GameSir

Компактный смартфон Xiaomi до 15 тысяч

Компактный смартфон Xiaomi до 15 тысяч.

Редкий компакт, запасы которого никак не закончатся

Рейтинг: 4.9

Цена: от 14 080 ₽

Проблема компактных смартфонов заключается в дороговизне. Вот и Xiaomi 12, вышедший в 2022 году, на старте продавался за 100 тысяч рублей, но сейчас подешевел почти в 10 раз. Да, модель старая, но ее характеристики до сих пор способны переплюнуть любой смартфон до 20000 рублей, а долгая поддержка обновлениями гарантирует апдейт с Android 16.

Купить смартфон Xiaomi 12

Топовый планшет Xiaomi Pad 7

Топовый планшет Xiaomi Pad 7.

Лучший планшет со скидкой на AliExpress

Рейтинг: 4.9

Цена: от 19 577 ₽

Лучшим планшетом 2025 года, бесспорно, является Xiaomi Pad 7. У него большой и четкий экран, аккумулятор почти на 9000 мАч и аж 4 динамика с поддержкой эффектов Dolby Atmos. Процессор Snapdragon 7+ Gen 3 позволяет даже играть на высоких настройках графики, а сам планшет воспринимается как идеальное устройство для потребления контента.

Купить Xiaomi Pad 7

Самые популярные товары на AliExpress

Новая консоль Nintendo Switch 2

Новая консоль Nintendo Switch 2.

Абсолютно новая консоль по цене старой

Рейтинг: 4.9

Цена: от 36 303 ₽

Новинка 2025 года — консоль Nintendo Switch 2. В российских магазинах вроде DNS ее продают более чем за 50 тысяч рублей, а на AliExpress она почти на 20K дешевле. Но только во время распродажи 11.11, которая неумолимо движется к своему завершению.

Купить Nintendo Switch 2

