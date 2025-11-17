Что нужно успеть заказать до конца распродажи 11.11 на AliExpress

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и распродажа 11.11 на AliExpress, которая в этом году определенно удалась на славу, постепенно заканчивается. Топовые скидки действуют до утра 19 ноября, и времени, чтобы извлечь свою выгоду, остается крайне мало. Поэтому скорее проверяем баланс своих карточек и выбираем крутые вещи и гаджеты из нашей новой подборки товаров с AliExpress.
Содержание
- 1 Оригинальная карта памяти SanDisk
- 2 USB-хаб от компании UGREEN
- 3 Классные наушники Baseus Bowie H1i
- 4 Беспроводной светильник на магнитах
- 5 Повербанк с кабелем и вилкой от MOVESPEED
- 6 Водонепроницаемый рюкзак OIWAS
- 7 Культовый геймпад GameSir T4 Pro
- 8 Компактный смартфон Xiaomi до 15 тысяч
- 9 Топовый планшет Xiaomi Pad 7
- 10 Новая консоль Nintendo Switch 2
Оригинальная карта памяти SanDisk
Рейтинг: 4.7
Цена: от 290 ₽
Среди карт памяти на AliExpress много подделок, но эта от SanDisk — чистый оригинал. Причем по крутой цене ниже 300 рублей за вариант на 32 ГБ. Кому нужно больше памяти — выбираем версию на 256 ГБ или промежуточный вариант, коих на странице товара тоже в достатке.
Прикольные товары с распродажи 11.11 на AliExpress
USB-хаб от компании UGREEN
Рейтинг: 4.8
Цена: от 879 ₽
Сегодня, когда ноутбуки получают все меньше и меньше разъемов, зачастую оставляя лишь USB-C, USB-хаб становится незаменимым аксессуар. UGREEN успела выпустить несколько версий с самым разным набором разъемов, и все они сейчас доступны на одной странице товара.
Классные наушники Baseus Bowie H1i
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 042 ₽
В период распродажи 11.11 всего за тысячу рублей можно приобрести Baseus Bowie H1i — одни из самых крутых беспроводных наушников полноразмерного типа. У них есть сертификат Hi-Res Audio, да и активное шумоподавление завезли. Плюс можно выбрать один из двух цветов.
Беспроводной светильник на магнитах
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 119 ₽
Еще один гаджет от Baseus — беспроводной светильник. На одном заряде он непрерывно светит 24 часа, а заряжается через порт USB-C. При помощи магнитного крепления его можно повесить, куда угодно, а поворотный механизм поможет правильно распределить направление света.
Купить беспроводной светильник
Повербанк с кабелем и вилкой от MOVESPEED
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 282 ₽
В этом году самый лучший повербанк выпустила компания MOVESPEED. А все потому, что ее внешний аккумулятор на 10000 мАч не нуждается в дополнительных аксессуарах. Кабель уже встроен и, что еще круче, в корпус интегрирована вилка для подключения к розетке. Это мы покупаем.
Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress
Водонепроницаемый рюкзак OIWAS
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 309 ₽
Во время распродажи 11.11 действуют скидки на рюкзаки OIWAS. Одна из самых популярных моделей, которую заказали десятки тысяч человек, отличается вместимостью 29 литров, специальным отсеком для ноутбука и водонепроницаемым корпусом. Надо брать.
Культовый геймпад GameSir T4 Pro
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 952 ₽
Геймпад для смартфона, ПК и консоли — это все про GameSir T4 Pro. Этот джойстик разлетается многотысячными тиражами, радуя своих обладателей приятными клавишами, встроенными вибромоторами и прикольной подсветкой. Кстати, в комплекте идет специальная подставка, чтобы играть с геймпадом на телефоне.
Компактный смартфон Xiaomi до 15 тысяч
Рейтинг: 4.9
Цена: от 14 080 ₽
Проблема компактных смартфонов заключается в дороговизне. Вот и Xiaomi 12, вышедший в 2022 году, на старте продавался за 100 тысяч рублей, но сейчас подешевел почти в 10 раз. Да, модель старая, но ее характеристики до сих пор способны переплюнуть любой смартфон до 20000 рублей, а долгая поддержка обновлениями гарантирует апдейт с Android 16.
Топовый планшет Xiaomi Pad 7
Рейтинг: 4.9
Цена: от 19 577 ₽
Лучшим планшетом 2025 года, бесспорно, является Xiaomi Pad 7. У него большой и четкий экран, аккумулятор почти на 9000 мАч и аж 4 динамика с поддержкой эффектов Dolby Atmos. Процессор Snapdragon 7+ Gen 3 позволяет даже играть на высоких настройках графики, а сам планшет воспринимается как идеальное устройство для потребления контента.
Самые популярные товары на AliExpress
Новая консоль Nintendo Switch 2
Рейтинг: 4.9
Цена: от 36 303 ₽
Новинка 2025 года — консоль Nintendo Switch 2. В российских магазинах вроде DNS ее продают более чем за 50 тысяч рублей, а на AliExpress она почти на 20K дешевле. Но только во время распродажи 11.11, которая неумолимо движется к своему завершению.