Что обязательно нужно взять на AliExpress весной 2026 года

Весна — время обновления. Снег тает, на деревьях постепенно начинают проступать зеленые листья, и ты понимаешь: пора меняться и мне. Например, взяв несколько редких товаров с AliExpress, где их вагон и маленькая тележка. Но весна — это все-таки особенное время года, когда мы намного чаще выходим на улицу и радуемся жизни. И, чтобы радость была безграничной, советуем присмотреться к весенней подборке AliExpress, в которой собраны самые подходящие товары на 2026 год.

Зонт с усиленными спицами

Рейтинг: 4.7

Цена: от 728 ₽

Несмотря на то, что весна ассоциируется с теплом, дожди в это время года — далеко не редкость. Поэтому подготовьтесь к ним, купив зонт с усиленными спицами. Он стильный, автоматический и крепкий. В принципе, это все, что от него нужно, а для всего остального есть ваша карта, которой вы оплатите покупку.

Селфи-палка со штативом

Рейтинг: 4.9

Цена: от 792 ₽

Весной вы наверняка будете много фотографироваться. А эта селфи-палка с функцией штатива поможет сделать снимки в любых сценариях. Хочешь — фоткай себя, хочешь — записывай на видео утренник своего ребенка в детском саду. Все в одном и по очень привлекательной цене.

Стильный рюкзак для прогулок

Рейтинг: 5.0

Цена: от 879 ₽

Чтобы комфортно гулять на улице и при этом выглядеть стильно, нужен качественный рюкзак с AliExpress. Менее чем за 1 тысячу рублей он готов похвастать большим количеством карманов и дизайном, который запомнят все прохожие. Надо брать!

Повербанк на 10000 мАч с кабелем

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 374 ₽

Гулять придется долго, а потому в рюкзаке должен лежать повербанк на 10000 мАч. Но этот внешний аккумулятор Vention поместится даже в карман. Ведь он такой маленький и в то же время такой крутой. Помимо достойной энергоемкости, которой спокойно хватит на полную зарядку любого популярного смартфона он предлагает встроенный кабель с мощностью тока до 35 Вт, чтобы техника восстанавливала энергию максимально быстро.

Портативная колонка Soundcore

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 426 ₽

Портативностью готова похвастать и колонка Soundcore Select 4 Go, которую вы наверняка возьмете с собой на улицу. Она маленькая, но звук у нее — будь здоров. Басы есть, и сертификация Hi-Res Audio тоже, а время автономной работы достигает 20 часов.

Полноразмерные наушники UGREEN

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 044 ₽

Если решите послушать музыку в одиночестве, возьмите беспроводные наушники UGREEN. Эта полноразмерная модель отличается максимально крутым звуком. Здесь есть все сертификаты качества от Hi-Res, а еще — поддержка продвинутого кодека LDAC для прослушивания треков без потери битрейта.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 425 ₽

Среди товаров AliExpress в 2026 году особое место занимает Xiaomi Smart Band 10. Тем более, что на пороге плюсовая температура, когда многие из нас особенно активно будут приводить себя в порядок к лету. Фитнес-браслет поможет с этим за счет тренировочных режимов и точным отслеживанием состояния здоровья, а еще он освободит ваши руки от смартфона, присылая уведомления прямо на запястье.

Робот для мытья окон

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 549 ₽

У себя дома этой весной не забудьте помыть окна, в чем вам поможет робот CHOVERY. Он делает все сам, отмывая стекло начисто. Просто смочите тряпки и установите его на окно, после чего сможете идти отдыхать хоть на диван, хоть на улицу. Загляденье!

Недорогой робот-пылесос Abir

Рейтинг: 4.7

Цена: от 7 000 ₽

Еще один полезный робот для вашего дома — пылесос Abir X6 Pro. При цене всего 7 тысяч рублей он поддерживает и сухую, и влажную уборку, а еще имеет продвинутую навигацию, чтобы случайно не столкнуться с вашим котом на своем пути. Управлять им можно через мобильное приложение, а это — очередной плюс к удобству.

Смартфон Nothing для модников

Рейтинг: 5.0

Цена: от 26 418 ₽

Наконец, вы можете побаловать себя новым смартфоном 2026 года от британской компании Nothing, и такого точно не будет ни у кого. Nothing Phone (4a) свежий и редкий, а его дизайн — настоящая находка. При этом характеристики для смартфона до 30000 рублей здесь топ: мощный процессор Snapdragon, яркий AMOLED-экран и камера с оптическим зумом.

