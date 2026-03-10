Что обязательно нужно взять на AliExpress весной 2026 года

Герман Вологжанин

Весна — время обновления. Снег тает, на деревьях постепенно начинают проступать зеленые листья, и ты понимаешь: пора меняться и мне. Например, взяв несколько редких товаров с AliExpress, где их вагон и маленькая тележка. Но весна — это все-таки особенное время года, когда мы намного чаще выходим на улицу и радуемся жизни. И, чтобы радость была безграничной, советуем присмотреться к весенней подборке AliExpress, в которой собраны самые подходящие товары на 2026 год.

Что обязательно нужно взять на AliExpress весной 2026 года. Помогаем собрать весеннее комбо на AliExpress. Фото.

Помогаем собрать весеннее комбо на AliExpress

Зонт с усиленными спицами

Зонт с усиленными спицами. Качественный зонт, который не боится ветра. Фото.

Качественный зонт, который не боится ветра

Рейтинг: 4.7

Цена: от 728 ₽

Несмотря на то, что весна ассоциируется с теплом, дожди в это время года — далеко не редкость. Поэтому подготовьтесь к ним, купив зонт с усиленными спицами. Он стильный, автоматический и крепкий. В принципе, это все, что от него нужно, а для всего остального есть ваша карта, которой вы оплатите покупку.

Купить весенний зонт

Селфи-палка со штативом

Селфи-палка со штативом. Палка-трансформер для любых сценариев съемки. Фото.

Палка-трансформер для любых сценариев съемки

Рейтинг: 4.9

Цена: от 792 ₽

Весной вы наверняка будете много фотографироваться. А эта селфи-палка с функцией штатива поможет сделать снимки в любых сценариях. Хочешь — фоткай себя, хочешь — записывай на видео утренник своего ребенка в детском саду. Все в одном и по очень привлекательной цене.

Купить селфи-палку

Стильный рюкзак для прогулок

Стильный рюкзак для прогулок. Красивый рюкзак, заметный каждому. Фото.

Красивый рюкзак, заметный каждому

Рейтинг: 5.0

Цена: от 879 ₽

Чтобы комфортно гулять на улице и при этом выглядеть стильно, нужен качественный рюкзак с AliExpress. Менее чем за 1 тысячу рублей он готов похвастать большим количеством карманов и дизайном, который запомнят все прохожие. Надо брать!

Купить стильный рюкзак

Повербанк на 10000 мАч с кабелем

Повербанк на 10000 мАч с кабелем. Компактный и мощный повербанк для смартфона. Фото.

Компактный и мощный повербанк для смартфона

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 374 ₽

Гулять придется долго, а потому в рюкзаке должен лежать повербанк на 10000 мАч. Но этот внешний аккумулятор Vention поместится даже в карман. Ведь он такой маленький и в то же время такой крутой. Помимо достойной энергоемкости, которой спокойно хватит на полную зарядку любого популярного смартфона он предлагает встроенный кабель с мощностью тока до 35 Вт, чтобы техника восстанавливала энергию максимально быстро.

Купить компактный повербанк

Портативная колонка Soundcore

Портативная колонка Soundcore. Маленькая колонка с реально мощным звуком. Фото.

Маленькая колонка с реально мощным звуком

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 426 ₽

Портативностью готова похвастать и колонка Soundcore Select 4 Go, которую вы наверняка возьмете с собой на улицу. Она маленькая, но звук у нее — будь здоров. Басы есть, и сертификация Hi-Res Audio тоже, а время автономной работы достигает 20 часов.

Купить портативную колонку

Полноразмерные наушники UGREEN

Полноразмерные наушники UGREEN. Топовые наушники за свои деньги. Фото.

Топовые наушники за свои деньги

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 044 ₽

Если решите послушать музыку в одиночестве, возьмите беспроводные наушники UGREEN. Эта полноразмерная модель отличается максимально крутым звуком. Здесь есть все сертификаты качества от Hi-Res, а еще — поддержка продвинутого кодека LDAC для прослушивания треков без потери битрейта.

Купить наушники UGREEN

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Популярный смарт-браслет на эту весну и лето. Фото.

Популярный смарт-браслет на эту весну и лето

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 425 ₽

Среди товаров AliExpress в 2026 году особое место занимает Xiaomi Smart Band 10. Тем более, что на пороге плюсовая температура, когда многие из нас особенно активно будут приводить себя в порядок к лету. Фитнес-браслет поможет с этим за счет тренировочных режимов и точным отслеживанием состояния здоровья, а еще он освободит ваши руки от смартфона, присылая уведомления прямо на запястье.

Купить Xiaomi Smart Band 10

Робот для мытья окон

Робот для мытья окон. Робот, который сам очистит ваши окна. Фото.

Робот, который сам очистит ваши окна

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 549 ₽

У себя дома этой весной не забудьте помыть окна, в чем вам поможет робот CHOVERY. Он делает все сам, отмывая стекло начисто. Просто смочите тряпки и установите его на окно, после чего сможете идти отдыхать хоть на диван, хоть на улицу. Загляденье!

Купить мойщик окон

Недорогой робот-пылесос Abir

Недорогой робот-пылесос Abir. Робот-пылесос для сухой и влажной уборки. Фото.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Рейтинг: 4.7

Цена: от 7 000 ₽

Еще один полезный робот для вашего дома — пылесос Abir X6 Pro. При цене всего 7 тысяч рублей он поддерживает и сухую, и влажную уборку, а еще имеет продвинутую навигацию, чтобы случайно не столкнуться с вашим котом на своем пути. Управлять им можно через мобильное приложение, а это — очередной плюс к удобству.

Купить робот-пылесос

Смартфон Nothing для модников

Смартфон Nothing для модников. Стильный смартфон от британской компании. Фото.

Стильный смартфон от британской компании

Рейтинг: 5.0

Цена: от 26 418 ₽

Наконец, вы можете побаловать себя новым смартфоном 2026 года от британской компании Nothing, и такого точно не будет ни у кого. Nothing Phone (4a) свежий и редкий, а его дизайн — настоящая находка. При этом характеристики для смартфона до 30000 рублей здесь топ: мощный процессор Snapdragon, яркий AMOLED-экран и камера с оптическим зумом.

Купить Nothing Phone (4a)

