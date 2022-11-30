Что подарить коллеге на новый год с AliExpress

Новый год уже близко, а значит всем захочется что-то купить, чтобы порадовать родных, близких и коллег. Именно с последними часто бывает больше всего проблем. Это та категория людей, которой хочется подарить что-то хорошее (иначе, зачем вообще что-то дарить), но не хочется покупать что-то дорогое. Именно поэтому лучшим местом покупки таких подарков будет AliExpress. Вот только ждать посылку оттуда иногда приходится довольно долго. Впрочем, мы это учли и включили в подборку товары, которые на момент подготовки стоят не больше 1000 рублей и будут доставлены до конца декабря. Тут есть из чего выбрать.

Магнитный аккумулятор для iPhone

Да, это аксессуар для iPhone, а наш сайт пишет про Android, но любой владелец ”яблока” будет доволен таким подарком. Он крепится на магнитах к задней стенке iPhone 12 и новее. Дальше начинается магия, и телефон заряжается без проводов. Когда он будет заряжен, просто снимаете аккумулятор и пользуетесь телефоном как обычно. Плюсы в том, что не нужно тянуть провода, и пользоваться телефоном почти ничего не мешает. Емкость аккумулятора 10 000 мАч, внутри встроена обычная зарядка QI, а при необходимости этим аккумулятором можно пользоваться и по проводу.

Цена: 1 000 рублей

Купить MagSafe аккумуялтор для iPhone

Термос для автомобиля

Еще больше крутых подборок с AliExpress можно найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

Кроме того, что этот термос красивый и стильный сам по себе, он еще и сделан в фирменном стиле KIA с обновленным около года назад логотипом бренда. Отлично подойдет владельцу автомобилей данной марки, коих в нашей стране немало. Термос выпускается в черном, синем, белом и красном цветах, а на его крышке есть термометр, чтобы понимать, какая температура напитка внутри. Выглядит как отличный подарок для фанатов марки.

Цена: 450 рублей

Купить термос для автомобиля

Удобный фонарь на голову и не только

Фонарь нужен каждому и в каждом доме, а для большинства мужчин он просто никогда не будет лишним, даже если вы подарите ему еще один. Его можно положить в машину, оставить в гараже, брать с собой на рыбалку или просто пользоваться дома при необходимости сделать что-то в темном месте. Этим можно пользоваться как обычным, закрепить на металлическом основании благодаря магнитам, можно согнуть его, чтобы он светил в сторону, и даже можно закрепить на голове. Для этого в комплекте есть ремень, а светить он может в рассеянном режиме или непосредственно самим фонарем вдаль. И даже заряжать его удобно — на одном из концов есть USB ”папа”, чтобы вставить его в зарядное устройство или в Power Bank.

Цена: 800 рублей

Купить удобный фонарь на голову

Небольшая сумка для ноутбука

10 отличных подарков с AliExpress, которые еще можно купить к новому году.

Если у того, кому вы хотите сделать подарок, есть небольшой ноутбук, вроде MacBook любой модели, ему может пригодиться такая сумка. Стоит она очень недорого, но предлагает хорошую функциональность. Есть много карманов для мелочей, влагозащитная мембрана, качественные молнии и даже петля для того, чтобы крепить ее на ручке чемодана. А если все это не нужно, то это просто тонкий и компактный чехол для ноутбука. Главное перед оформлением знать диагональ экрана, так как есть четыре варианта размеров.

Цена:от 630 рублей

Купит сумку для ноутбука

Подставка для ноутбука на стол

Если ваш коллега пользуется ноутбуком в формате системного блока, он не откажется от такой подставки. Она универсальная и толщина корпуса регулируется в диапазоне от 12 до 26 мм, после чего жестко фиксируется винтом. Если, придя на работу, человек подключает ноутбук к компьютеру проводом, то с такой подставкой он существенно освободит место на столе. А заодно сам компьютер будет лучше охлаждаться, так как воздух будет обдувать его с обеих сторон.

Цена: 1 050 рублей

Купить стойку для ноутбука

Подставка для ноутбука с регулировкой угла

6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress.

Раз уж мы говорим про коллег и офис, значит тема аксессуаров для техники становится еще более актуальной. Эта подставка — совет лично от меня. Я сам ей пользуюсь уже пару лет. С ней удобно просто приподнять корпус ноутбука, чтобы работать за ним, но я пользоваться ей для того, чтобы подключать мышь/клавиатуру и пользоваться как отдельным компьютером. Я подключал его к внешнему монитору, ставил в сторону и у меня получалось два экрана на нормальной высоте. А ноутбук при этом еще и хорошо охлаждался из-за того, что висел в воздухе. За надежность подставки переживать не стоит — можно хоть руками со всей силы давить. А в сложенном состоянии она сопоставима по размеру со смартфоном. Есть чехол в комплекте, регулировка угла и резиновые вставки в местах контакта со столом и ноутбуком.

Цена: 832 рубля

Купить подставку для ноутбука

Тапки в форме кота

Такие тапки это или просто прикол, или забавный аксессуар. Как подарок это подойдет не всем, но если вы знаете, что коллега оценит, то надо брать. Они выполнены в виде забавного котика, который смотрит наверх (главное, чтобы мания преследования не развилась). На выбор есть все размеры и несколько вариантов расцветки. Если у того, кому будете дарить, дома есть кот, подарок может обрести еще более интересный смысл.

Цена: 770 рублей

Купить тапки в форме кота

Сумка для инструментов

Крутые товары с AliExpress, которые вы могли пропустить.

Эта сумка выбивается из общей ценовой категории остальных товаров. Поэтому, если она не укладывается в бюджет, проходите мимо. Если цена устраивает или хотите купить ее себе, обязательно стоит обратить на нее внимание. В ней много карманов, полужесткая конструкция, удобная ручка для переноски и ремень на плечо в комплекте. С ней все инструменты дома будут в одном месте. Многие покупают ее, чтобы навести порядок в багажнике автомобиля. В общем, способ применения выбирать вам, но сумка хорошая.

Цена: 2 700 рублей

Купить сумку для инструментов

Инструменты Xiaomi

Инструменты лишними не будут. Особенно, если они хорошие. Эти не профессиональные, но для дома их хватит, а заодно они будут еще красивыми. На выбор есть несколько вариантов комбинаций или можно просто купить все. И да, инструменты — это тоже то, что можно подарить любому мужчине — они всегда пригодятся.

Цена: от 570 рублей

Купить инструменты Xiaomi

Фонарь для работы или отдыха на улице

Дешевые товары с распродажи AliExpress и не только, которые нужно успеть купить.

Этот фонарь подойдет скорее для использования на природе. Он большой, у него есть много вариантов свечения, высокая мощность и встроенная солнечная панель. Сильно рассчитывать на нее не стоит, так как она небольшая, но с ней все равно будет лучше, чем без нее.

Цена: 650 рублей

Купить универсальный фонарь