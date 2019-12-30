С 7 по 10 января 2020 года в Лас-Вегасе пройдет потребительская выставка CES 2020, на которой компании и стартапы со всего мира будут показывать свои продукты. В очередной раз не обошла стороной выставку компания Samsung. Помимо Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite, компания официально покажет ряд интересных и в какой-то степени инновационных продуктов. Проекты созданы в бизнес-инкубаторе C-Lab, поддержкой и финансированием которого занимается Samsung. Располагаться стенд инкубатора в рамках выставки будет в Эврика Парке.

Мы будем активно поддерживать C-Lab в создании продуктов, которые отражают последние тренды рынка и ожидания потребителей, и представим потрясающие проекты и стартапы C-Lab на различных мировых выставках. Инкук Хан, вице-президент и глава креативного и инновационного центра Samsung Electronics

Samsung покажет на выставке 9 проектов. Из них 5 созданы под программой C-Lab Inside, а 4 проекта являются стартапами программы C-Lab Outside. В чём же различие? C-Lab Inside — это программа, куда входят инновационные продукты, создателями которых выступили работники Samsung. Программа начала существовать в далёком 2012 году. C-Lab Outside занимается поддержкой сторонних стартапов, не связанных каким-либо образом с Samsung.

В рамках C-Lab Inside Samsung готовится представить проекты SelfieType, Hyler, Becon, SunnySide и Ultra V.

Всего за время своего существования инкубатор успешно запустил 40 проектов, 8 из них также будут представлены на выставке и получат отдельные стенды. Речь идет о проектах Linkflow, Welt, Linkface, Lulilab, Mopic, Monit, AnaloguePlus и Luple. Например, Linkface представляет собой VR-шлем со специальными датчиками в местах касания с лицом человека. Они анализируют мимику, благодаря чему в играх пользователь сможет видеть свои эмоции и проецировать их на виртуальных персонажей.

SelfieType — виртуальная клавиатура

Это виртуальная клавиатура, которая использует фронтальную камеру для захвата движения пальцев рук с использованием искусственного интеллекта. На данный момент это самый интересный проект для Android-пользователей, ведь для его работоспособности не нужно покупать дополнительных устройств — всё работает с помощью обычной камеры.

Hyler — умный фломастер

Hyler — это умный фломастер, он способен проецировать все подчеркнутые текста на смартфон пользователя. На самом устройстве по полученным данным можно быстро найти информацию в интернете с помощью встроенных поисковых движков.

Becon — контроль выпадения волос

Каждый мужчина сталкивается с проблемой выпадения волос, Becon — устройство, которое решит проблему путём анализа кожи головы на основе нейросетей по различным параметрам (мертвые клетки, чувствительность, температура и так далее). По результатам анализа устройство предлагает наиболее подходящее решение проблемы.

SunnySide — больше света

Данный проект будет полезен всем, кто не имеем доступа к солнечному свету. Это особенно актуально для жителей азиатских стран. SunnySide — это рамка в форме окна, которая излучает искусственный солнечный свет, меняющийся каждый час. Она копирует весь спектр настоящего солнечного света и помогает пользователям получить необходимый витамин D.

Измерим уровень ультрафиолета вместе с Ultra V

Это сенсор, измеряющий уровень дневного ультрафиолета. Его можно встраивать в фитнес-браслеты, например, так как он имеет широкий угол восприятия. С помощью данного сенсора пользователь может контролировать количество витамина D.

Теперь стоит обсудить стартапы программы C-Lab Outside. Она появилась в 2018 году, её целью было продвижение технологии в Южной Корее. Ниже представлены проекты данной программы.

piBo от Circulus

Стартап представит на выставке робота piBo. Это домашний помощник, способный поддерживать диалог, рассказывать полезную информацию, взятую с Интернета. piBo также анализирует эмоции людей, умеет петь и танцевать.

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FITT формирует программу для тренировок

Сервис FITT — это платформа для создания программ упражнений. Она анализирует возможности пользователя с помощью специальных тестов, после чего на основе результатов, включая оценку возраста и пола, формирует оптимальную программу. Кроме того, сервис прогнозирует возможные проблемы со здоровьем, будь то высокое давление, диабет, рак и другие болезни.

Vtouch — анализ жестов и движения глаз

Это программа, анализирующая жесты и движения глаз на основе нейросетей для более точного управления функциями устройств. Vtouch позволяет контролировать несколько дисплеев и устройств в автомобиле или дома на расстояния. Стартап имеет около 60 патентов.

Чат Smoothy с AR Emoji

Видеочат с возможностью одновременного общения 8 пользователей и поддержкой AR Emoji. Уже сейчас приложение можно скачать в Google Play. Изначально чат стартует в виде текстовых сообщений, после чего можно подключить видеосвязь, что довольно удобно. В чате можно делиться мгновенными видео и позвать друзей по специальной ссылке.

Samsung неплохо постаралась и покажет неплохие продукты. Их сложно назвать уж очень инновационными, но они определённо делают мир лучше. А что думаете вы? Делитесь мнением в комментариях и читайте нас в Telegram.