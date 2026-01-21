Что продают на AliExpress по цене ниже рынка: 10 лучших товаров

Распродажи на AliExpress не заканчиваются никогда. Вот и сейчас на китайском маркетплейсе продолжают сливать товары по цене ниже рынка. Именно так называется раздел, где они скрываются. Поэтому мы решили не мелочиться и отобрать сразу 10 интересных товаров из Китая, которые сейчас доступны с большими скидками. Что это за находки — узнаете в нашей очередной подборке AliExpress.
Распылитель для носа
Рейтинг: 4.9
Цена: от 121 ₽
Насморк — один из самых частых простудных симптомов в холодное время года. И, чтобы избавиться от него, нужно промывать или хотя бы орошать полость специальными растворами. Поэтому сейчас очень полезным выглядит специальный ирригатор для носа. Он представлен в нескольких вариантах объема на 30 мл, 50 мл и 70 мл.
Настоящая Вьетнамская Звездочка
Рейтинг: 5.0
Цена: от 169 ₽
Что может быть лучше бальзама Звездочка? Ничего! Ведь он одновременно помогает при простуде и головной боли, а еще избавляет кожу от зуда после укуса насекомых. Стоит Звездочка меньше 200 рублей, причем сразу за 3 баночки.
Портативный триммер для носа
Рейтинг: 4.9
Цена: от 249 ₽
Этот триммер поможет быстро привести нос в порядок, где бы вы ни находились. Работает он от встроенного аккумулятора и всегда показывает оставшийся уровень заряда, а за счет компактных размеров его можно брать с собой хоть на прогулку.
Новая подборка крутых товаров с AliExpress
Недорогой рюкзак с AliExpress
Рейтинг: 4.8
Цена: от 586 ₽
На прогулке точно пригодится рюкзак с AliExpress. Ведь он недорогой, качественный и вместительный. Выбрать можно практически любой цвет, или взять несколько, чтобы каждый выход в город был уникальным.
Повербанк с функцией грелки
Рейтинг: 5.0
Цена: от 809 ₽
Еще один зимний гаджет — грелка для рук. Да не простая, а с функцией повербанка. Или наоборот. При помощи такого внешнего аккумулятора можно и руки согреть, и смартфон зарядить. Что еще нужно зимой?
Качественный термос из стали
Рейтинг: 4.9
Цена: от 949 ₽
Также не забудем про качественный термос. Он сделан из нержавеющей стали и хорошо изолирует жидкости. Можно взять с собой, будучи полностью уверенным, что даже за несколько часов чай не остынет. А выбрать можно практически любой объем от 600 мл до 2 л.
Зарядка Xiaomi на 120 Вт
Рейтинг: 4.8
Цена: от 1 105 ₽
Смартфоны Xiaomi самые популярные в России, а эта зарядка создана для того, чтобы заряжать их на максимальной скорости. В комплект входит адаптер питания на 120 Вт, совместимый со всеми протоколами быстрой зарядки Xiaomi, а также кабель с необходимым количеством засечек.
Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому
Портативный ирригатор Mornwell
Рейтинг: 4.8
Цена: от 1 450 ₽
Этот прибор нужен не только носителям брекетов, но и всем, кто заботится о своих зубах. Без портативного ирригатора сегодня никак, ведь даже дважды в день чистить зубы — недостаточно. С этим устройством можно ухаживать за полостью рта хоть после каждого приема пищи, просто заливая воду.
Мощная ТВ-приставка VONTAR
Рейтинг: 4.8
Цена: от 3 980 ₽
Проблема большинства телевизоров со Smart TV — слабое железо. Этим же страдают и почти все ТВ-приставки. Но только не VONTAR X96Max Plus Ultra. Столько приставок в ее название запихали не просто так. Ведь этот ТВ-бокс оснащен реально мощным железом и способен даже работать с видео 8K, предлагая запас памяти вплоть до 4/64 ГБ.
Мини-ПК на Windows 11
Рейтинг: 4.8
Цена: от 12 645 ₽
Ну а эта «коробочка» — полноценный компьютер. Внутри него установлен добротный процессор Intel N95, а сверху накатана Windows 11 Pro, чтобы можно было приступить к работе сразу после распаковки. И все это за совсем небольшую сумму.