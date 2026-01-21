Что продают на AliExpress по цене ниже рынка: 10 лучших товаров

Распродажи на AliExpress не заканчиваются никогда. Вот и сейчас на китайском маркетплейсе продолжают сливать товары по цене ниже рынка. Именно так называется раздел, где они скрываются. Поэтому мы решили не мелочиться и отобрать сразу 10 интересных товаров из Китая, которые сейчас доступны с большими скидками. Что это за находки — узнаете в нашей очередной подборке AliExpress.

Распылитель для носа

Рейтинг: 4.9

Цена: от 121 ₽

Насморк — один из самых частых простудных симптомов в холодное время года. И, чтобы избавиться от него, нужно промывать или хотя бы орошать полость специальными растворами. Поэтому сейчас очень полезным выглядит специальный ирригатор для носа. Он представлен в нескольких вариантах объема на 30 мл, 50 мл и 70 мл.

Купить распылитель

Настоящая Вьетнамская Звездочка

Рейтинг: 5.0

Цена: от 169 ₽

Что может быть лучше бальзама Звездочка? Ничего! Ведь он одновременно помогает при простуде и головной боли, а еще избавляет кожу от зуда после укуса насекомых. Стоит Звездочка меньше 200 рублей, причем сразу за 3 баночки.

Купить Звездочку

Портативный триммер для носа

Рейтинг: 4.9

Цена: от 249 ₽

Этот триммер поможет быстро привести нос в порядок, где бы вы ни находились. Работает он от встроенного аккумулятора и всегда показывает оставшийся уровень заряда, а за счет компактных размеров его можно брать с собой хоть на прогулку.

Купить триммер

Недорогой рюкзак с AliExpress

Рейтинг: 4.8

Цена: от 586 ₽

На прогулке точно пригодится рюкзак с AliExpress. Ведь он недорогой, качественный и вместительный. Выбрать можно практически любой цвет, или взять несколько, чтобы каждый выход в город был уникальным.

Купить рюкзак

Повербанк с функцией грелки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 809 ₽

Еще один зимний гаджет — грелка для рук. Да не простая, а с функцией повербанка. Или наоборот. При помощи такого внешнего аккумулятора можно и руки согреть, и смартфон зарядить. Что еще нужно зимой?

Купить повербанк

Качественный термос из стали

Рейтинг: 4.9

Цена: от 949 ₽

Также не забудем про качественный термос. Он сделан из нержавеющей стали и хорошо изолирует жидкости. Можно взять с собой, будучи полностью уверенным, что даже за несколько часов чай не остынет. А выбрать можно практически любой объем от 600 мл до 2 л.

Купить термос

Зарядка Xiaomi на 120 Вт

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 105 ₽

Смартфоны Xiaomi самые популярные в России, а эта зарядка создана для того, чтобы заряжать их на максимальной скорости. В комплект входит адаптер питания на 120 Вт, совместимый со всеми протоколами быстрой зарядки Xiaomi, а также кабель с необходимым количеством засечек.

Купить зарядку Xiaomi

Портативный ирригатор Mornwell

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 450 ₽

Этот прибор нужен не только носителям брекетов, но и всем, кто заботится о своих зубах. Без портативного ирригатора сегодня никак, ведь даже дважды в день чистить зубы — недостаточно. С этим устройством можно ухаживать за полостью рта хоть после каждого приема пищи, просто заливая воду.

Купить ирригатор

Мощная ТВ-приставка VONTAR

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 980 ₽

Проблема большинства телевизоров со Smart TV — слабое железо. Этим же страдают и почти все ТВ-приставки. Но только не VONTAR X96Max Plus Ultra. Столько приставок в ее название запихали не просто так. Ведь этот ТВ-бокс оснащен реально мощным железом и способен даже работать с видео 8K, предлагая запас памяти вплоть до 4/64 ГБ.

Купить ТВ-приставку

Мини-ПК на Windows 11

Рейтинг: 4.8

Цена: от 12 645 ₽

Ну а эта «коробочка» — полноценный компьютер. Внутри него установлен добротный процессор Intel N95, а сверху накатана Windows 11 Pro, чтобы можно было приступить к работе сразу после распаковки. И все это за совсем небольшую сумму.

Купить мини-ПК