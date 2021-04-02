Что такое SpO2 и как часы измеряют уровень кислорода в крови

Ваш фитнес-трекер способен отслеживать самые странные и необычные вещи. Проблема в том, что не все это знают и не понимают, как именно этим пользоваться. SpO2 — лишь один пример не самого понятного показателя, который может дать представление о вашем здоровье. Вы, наверное, видели это на панели инструментов своего приложения для мониторинга здоровья, но что это означает и что вы должны делать с этой информацией? Мы точно разберем, что измеряет SpO2, как выглядят хорошие уровни SpO2 и многое другое. Это важно не только для тех, кто занимается спортом, но и для тех, кто просто хочет быть в курсе своего здоровья. Не стоит недооценивать этот показатель.

Что такое SpO2

Если совсем просто, то SpO2 — это показатель насыщения крови кислородом. Чем больше кислорода в крови, тем выше будет уровень SpO2. Видя, что нашему телу для выживания нужен кислород, мы можем в целом сказать, что более высокий уровень SpO2 — это хорошо. Напротив, низкий уровень кислорода в крови может привести к появлению симптомов, известных как гипоксемия. Нормальное значение этого показателя составляет от 95% до 99%.

Такие устройства, как Apple Watch Series 6, Fitbit Versa 3, Xiaomi Mi Band 5 и многие другие, предлагают эту функцию. Но насколько они точны и что делать с информацией?

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Если говорить более подробно, то датчик измерения кислорода следит не за ним самим, а за гемоглобином. Это «красные кровяные тельца», которые содержат кислород и переносят его по всему телу. Организм восполняет запасы кислорода естественным путем за счет регулярного дыхания. Он поступает через рот и нос, а затем проходит через крошечные мешочки и кровеносные сосуды в легких (называемых альвеолами и капиллярами) в кровоток.

Когда нужно контролировать кислород в крови

Когда мы бегаем, поднимаем тяжести или тренируемся иным образом, наша потребность в кислороде существенно возрастает. Таким образом, наше дыхание и частота сердечных сокращений увеличиваются, чтобы удовлетворить возросшие потребности организма.

Фитнес-трекеры и другие устройства, называемые «пульсоксиметрами», могут измерять уровень SpO2. Тут надо разделить слова на части. «Пульсо-метр» измеряет только пульс, а «пульс-окси-метр» работает с пульсом и кислородом. По частям слово становится более понятным.

Последние работают так же, как и пульсометры, которые носятся на запястье, путем пропускания через кожу света определенной длины волны. Обычно она находится в инфракрасном спектре. Благодаря этому высокочувствительный фоторедактор может «увидеть» гемоглобин в крови.

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Какой измеритель кислорода купить

Основное различие между фитнес-трекером, измеряющим SpO2, и пульсоксиметром заключается в том, что последний размещается на кончике пальца. Это идеальное место для считывания показаний, что делает эти специализированные устройства более точными. А заодно они и более удобные, ведь прицепить прищепку на палец можно и в обычной жизни для разового измерения, и во время занятий некоторыми видами спорта, и во время хирургической операции.

На самом деле на 100% точным нельзя считать ни один из этих способов контроля, так как на показатели в некоторой мере влияют внешнее освещение, степень подвижности человека в момент измерения и даже оттенок кожи. Но некоторые измерители собирают больше сопутствующих данных, чтобы показатели были более точными. Сюда могут относиться данные о движении с акселерометра, данные об освещенности с внешнего датчика света и тому подобное. Дальше в дело включаются специальные алгоритмы.

По этим причинам производители всегда стараются указать, что их устройства не должны использоваться для медицинской диагностики. На презентации это обходится стороной, но в документации и на сайте эта информация всегда есть. Лишь немногие носимые устройства сертифицированы как медицинские устройства для измерения SpO2, но стоят они существенно дороже.

Небольшой лайфхак - если хотите, чтобы показания датчика SpO2 были более точными, пользуйтесь темными ремешками и носите часы под рукавом. Там влияние внешнего света будет менее сильным.

Почему нужно следить за уровнем кислорода в крови

Конечно, в первую очередь отслеживать уровень кислорода нужно двум категориям людей. К первой относятся спортсмены, тренировки которых требуют от них тщательного контроля SpO2 (например, дайверы и альпинисты, тренирующиеся на больших высотах или глубине). К второй категории можно отнести людей с заболеваниями легких или влияющими на их способность дышать. Наверное, сюда же можно отнести тех, кто называют себя биохакерами и пытаются найти способ полнее использоваться возможности своего организма.

Что такое апноэ

Для обычных людей, контроль SpO2 может быть полезным индикатором апноэ во сне. Это состояние, при котором человек периодически просыпается ночью из-за затрудненного дыхания. Такое может происходить из-за физических блокировок, затрудняющих дыхание, или из-за блокировки сигналов мозга, которые тот дает в процессе дыхания.

Люди с таким недугом часто просыпаются, чувствуя себя уже уставшими. Разбитость в течение целого дня, несобранность, безразличность — все это симптомы апноэ. Только не надо путать это с недосыпом. Если вы постоянно спите по 5 часов и меньше или у вас пусть и долгий, но нерегулярный сон без привязки к конкретному времени, то усталость у вас не из-за апноэ.

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Устройства, которые измеряют уровень кислорода и отслеживают движение во время сна, потенциально могут предупредить хозяина о наличии у него проблем. Некоторые из современных носимых устройств с функцией SpO2 позволяют проводить выборочные проверки только в течение дня, в то время, как другие работают и в ночное время. Пусть мониторинг SpO2 в течение ночи значительно сокращает время автономной работы носимого устройства, но дополнительная зарядка ничто в сравнении с пользой, которую вы можете получить.

Как диагностировать у себя COVID-19

Никак! При подозрении надо обращаться к врачам. Но иногда контроль кислорода в крови применяется для выявления ранних симптомов или для анализа хода лечения.

COVID-19 — это заболевание, поражающее легкие, а это означает, что затрудненное дыхание может быть индикатором вируса. Когда человек уже переболел, его легкие работают не так хорошо, как до этого. Кислорода в кровь поступает меньше, а значит, его уровень падает. То, насколько он упал, и является важным показателем для врачей при пневмонии. Даже если она не вызвана COVID-19.

Дыхательная гимнастика с часами

Биохакеры используют различные техники дыхания, чтобы изменить свою физиологию. Некоторые даже утверждают, что такие упражнения могут улучшить иммунитет, повысить уровень энергии и дать другие преимущества.

Обычно техники чередуют в себе различные типы вдохов и выходов. Есть и более простые способы, например, в течение минуты или чуть больше дышать глубоко и равномерно. Часто часы даже сами предлагают сделать такое. Многие пользователи после таких дыхательных пауз сразу начинают чувствовать себя лучше. Но надо понимать, что чудес ждать просто так не стоит.

Все равно сделать это не будет лишним, так как кровь насытится кислородом, а вы буквально сразу почувствуете небольшой прилив сил. И для организма это будет полезно в нашем полном сидячего образа жизни мире.

Мы разобрали, как работает SpO2 и что с ним можно делать. Для большинства из нас это полезная функция для отслеживания сна и, возможно, для получения небольшого представления о том, как наше тело справляется с тренировками. Для тех, кто хочет улучшить свою физиологию или тренироваться на высоте, это может иметь несколько других преимуществ. Но кислород — это «наше все», поэтому не стоит пренебрегать им. Если у вас есть выбор, какие часы купить, лучше берите те, что с измерением SpO2. Может быть вы даже не забудете пользоваться этой функцией.