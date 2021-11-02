Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен

Существует беспроводное соединение, которое используют самые разные люди и всевозможные устройства, но вряд ли кто-то часто вспоминает об этом. Это соединение называется Wi-Fi Direct, и оно обеспечивает универсальные беспроводные соединения уже более 10 лет. Если вы что-то о нем слышали или натыкались на него в настройках телефона, то, возможно, разобрались и поняли, что это такое. Но как показывает практика, в основном люди не понимают всех его прелестей или и вовсе не слышали о таком явлении. Поэтому давайте попробуем разобраться более подробно и понять, для чего вообще нужен Wi-Fi Direct.

Что такое Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct — это соединение, которое позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, связывая их между собой без подключения к ближайшей централизованной сети. Одно устройство действует как точка доступа, а другое устройство подключается к нему с помощью протоколов безопасности Wi-Fi Protected Setup (WPS) и Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2). Стандарт был разработан и внедрен в устройства в начале 2000-х годов.

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Может показаться, что все это очень похоже на Bluetooth, и на первый взгляд технологии действительно могут показаться похожими, но между ними есть несколько важных отличий. Одним из наиболее важных является то, что Wi-Fi Direct может обрабатывать больше информации на более высоких скоростях, чем Bluetooth. Разница получается примерно десятикратной при тех же условиях. Это увеличение делает Wi-Fi Direct отличным выбором, когда нужно передавать контент с большим объемом данных, например, изображение с высоким разрешением или видео. А еще тогда, когда сеть Wi-Fi не работает.

Чем хорош Wi-Fi Direct

Одним из наиболее значительных преимуществ Wi-Fi Direct является его универсальность там, где нет единой сети Wi-Fi. Несколько устройств могут связываться друг с другом и обмениваться важными файлами без лишних посредников и лишних трудностей.

Часто вы можете определить, когда устройство предлагает Wi-Fi Direct, потому что при поиске оно всплывает с собственной беспроводной сетью, обычно начинающейся со слова ”DIRECT”, за которым следует название или номер продукта.

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Какие устройства поддерживают Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct доступен потребителям уже как минимум десять лет благодаря обновлению Digital Living Network Alliance (DLNA) 2011 года, в которое были включены рекомендации по использованию этой функции. Теперь мир наполнен совместимыми устройствами, и даже самые недорогие телефоны на Android имеют такую возможность. Более того, они поддерживают Direct с Android 2.3, а устройства Apple поддерживают его с iOS 7 (хотя Apple ”продает” эту функцию под собственными маркетинговыми названиями — AirDrop и AirPlay.

Существует также множество развлекательных устройств, которые используют Direct для потоковой передачи контента или скринкастов с мобильного устройства. К ним относятся медиаплееры и даже телевизоры. Есть даже наушники и гарнитуры, которые используют этот стандарт вместо привычного Bluetooth.

То, как именно создаются соединения Wi-Fi Direct, зависит от устройства. Некоторые из них могут требовать от вас сканировать QR-код. Другие требуют ввода числового PIN-кода. На третьих вы должны нажимать физические кнопки, чтобы инициировать соединение. Со временем, когда безопасность стала более критичной, все больше устройств используют комбинацию этих методов, но некоторое количество устройств по-прежнему просто подключается автоматически.

Где применяется Wi-Fi Direct

Среди сценариев применения можно назвать передачу больших файлов с устройства на устройство, когда подключение по проводу невозможно, нежелательно или неудобно. Скринкастинг, игры на двух устройствах, быстрая синхронизация — все это можно и нужно делать через Wi-Fi Direct.

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Нашел этот способ применения и в сфере Интернета вещей, но сейчас интерес к такой связке снизился. Особенно широко эта тема обсуждалась в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда возможности подключения к Интернету вещей быстро развивались. Сегодня Wi-Fi Direct редко встречается в IoT — эти две технологии пошли разными путями.

Это произошло потому, что современные интеллектуальные устройства должны быть тесно взаимосвязаны друг с другом, чтобы обеспечить более сложные сценарии использования. Wi-Fi Direct не дает такой гибкости. Но есть еще одна причина, по которой Wi-Fi Direct не подходит для интеллектуальных устройств: у него есть некоторые проблемы с безопасностью, которые выходят на первый план при активации автоматического подключения.

Безопасно ли пользоваться Wi-Fi Direct

Если вы используете прямое соединение на устройстве, когда оно подключено к другой сети, возникают риски. Хакеры могут перехватить ссылку, и им это проще сделать, чем со старыми протоколами, такими, как WPS.

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Существует два разных типа подключений Wi-Fi Direct: временное и постоянное. Постоянное соединение позволяет сохранять информацию на вашем устройстве, поэтому оно подключается автоматически. Хотя это удобно, это серьезный риск для безопасности. Вы не можете связываться с неизвестными устройствами, поэтому лучше ограничить постоянное соединение. Временные подключения не устанавливаются автоматически и более безопасны.

Хакеры всегда ищут новые способы кражи информации. Поэтому надо быть более осторожным, но не стоит переставать пользоваться благами технологий. Просто будьте более внимательны в общественных местах и не соединяйтесь со всеми подряд чужими устройствами.