Топ-9 новинок, который Xiaomi покажет 28 февраля

Китайский техногигант готовит большую презентацию, которая пройдет в рамках MWC 2026 в Барселоне. Там покажут не только смартфоны, но и другие классные устройства. Когда Xiaomi представил новые смартфоны, какие модели она покажет и что еще стоит ожидать от компании в рамках международного события? А давайте посмотрим, мы уже кое что узнали из утечек.

К показу готовится полноценная экосистема: флагманы, планшеты, наушники, аксессуары и даже транспорт. Ниже полный список техники, которую, по данным источников, Xiaomi везет на глобальный рынок.

Когда выйдет Xiaomi 17 Ultra в России

Самый главный гаджет Xiaomi в этом году — флагманский Xiaomi 17 Ultra. Это не просто смартфон, а витрина технологий. Тут все лучшее сразу: ставка на мобильную фотографию и максимально дорогой комплект.

Дисплей — 6,9 дюйма, разрешение 2K, LTPO AMOLED, 3500 нит

Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5

Камеры — 50 Мп основная, 200 Мп перископ и 50 Мп ультраширик

Батарея — 6000 мА*ч с зарядкой на 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом

Да, в новинке будет топовый процессор, классный яркий экран, но основное внимание к камере: она здесь практически на уровне профессиональной зеркалки. Как минимум потому, что поддерживает изменяемую диафрагму и имеет кольцо регулировки, с помощью которого можно плавно менять фокус, экспозицию и другие параметры. Сенсор основной камеры получился размером в целый дюйм, а разрешение составляет 50 Мп. Есть и перископ на 200 Мп, а также ультраширик на 50 Мп.

В Европе устройство будет продаваться в верхнем ценовом сегменте — примерно за 1500 евро или 135 000 рублей. То есть это прямой конкурент топовых Ultra-флагманов других брендов.

Сколько стоит Xiaomi 17

Помимо топового Ultra будет представлена и массовая флагманская модель. Это для тех, кто хочет флагманские мощность и качество, а также максимум технологий, но с чуть более компактным экраном и по сходной цене.

Дисплей — 6,3 дюйма, разрешение 1,5K, OLED, 120 Гц

Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5

Камеры — 50 Мп основная, 50 Мп телевик и 50 Мп ультраширик

Батарея — 6330 мА*ч с зарядкой на 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом

Судя по всему, базовый флагман для глобального рынка получит большую батарею, так что вкупе с компактным экраном и энергоэффективным процессором это будет очень автономный телефон. Его стоимость составит около 1000 евро или 90 000 рублей.

Какой планшет Xiaomi купить

Смартфоны всегда были главным событием технопрезентации. Однако глобальный релиз в этом году подразумевает еще несколько полезных устройств. В их числе планшеты Xiaomi Pad восьмой серии. Новинки получат поддержку режима рабочего стола и ориентацию на многозадачность. То есть рассчитаны на то, чтобы вытеснить определенную нишу ноутбуков с рынка, как это делает Apple со своими iPad и фирменными клавиатурами.

Моделей будет две: обычный Pad 8 и флагманский Pro. Основная разница у них в процессорах:

Дисплей — 11,2 дюйма, 144 Гц, разрешение 3.2K, 800 нит

Процессор — Snapdragon 8s Gen 4 (Pad 8), Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Pad 8 Pro)

Батарея — 9200 мА*ч

Цены на планшеты пока не разглашаются. В Китае базовая модель стоит 320 долларов (24 500 рублей), а топовая — от 390 долларов (30 000 рублей).

Что умеют часы Xiaomi Watch 5

В линейке часов обещают сделать упор не просто на измерение шагов, пульса и циклов сна, а на более продвинутые датчики здоровья и управление жестами. Вообще, это следующая ступень эволюции для Xiaomi: теперь тут eSIM, так что часы могут жить без сопряжения с телефоном, а еще управляются мышцами.

Корпус тут тоже на высоте — он из прочной стали, — а дисплей прикрыт сапфировым стеклом. Сама матрица здесь AMOLED с пиковой яркостью 1500 нит. За базовую версию в Китае просят 280 долларов (21 500 рублей), а за модель с eSIM — 320 долларов (24 500 рублей).

Наушники Redmi Buds 8 Pro

Наушники — еще один продукт, который Xiaomi делает по формуле “максимум характеристик за адекватные деньги”. Здесь обещают серьезное шумоподавление, длительное время работы и премиальные фишки вроде пространственного звучания. Если вы выбираете TWS с современными функциями, но не хотите переплачивать — это для вас.

По крайней мере, автономность у них точно на высоте: 35 часов от одного заряда. И это при том, что в каждом наушнике будет по три излучателя, а также активный шумодав на базе ИИ. В Китае такие стоят 55 долларов (4200 рублей). Скорее всего, глобальная версия будет примерно на том же ценовом уровне.

Какой запас хода у самоката Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Самокат Xiaomi — это уже отдельная категория для наших стран, где электросамокаты стали чуть ли не основным городским транспортом. Производитель сделал фокус на запас хода, подвеску и оптимизацию под город. Тут большой диаметр колес, хорошие тормоза и мягкая подвеска для комфортной езды по плохому асфальту.

Мотор развивает максимальную мощность в 500 Вт в постоянном режиме и до 1200 Вт в пике. Так что самокат способен преодолевать подъемы наклоном до 25%. И все это питается от батареи, которой хватает на 75 км. Ценник обещают в районе 800 евро или 72 000 рублей.

AirTag для Android и ультратонкий повербанк

Впервые для себя Xiaomi начала выпуск важной штуки для экосистемы: метки-трекера Tag с поддержкой Bluetooth 5.4. У нее должна быть интеграция с сетью поиска устройств Google, так что это будет честным аналогом Apple AirTag, но только на стороне Android. И всего за 18 евро (1600 рублей).

И последний гаджет в списке релизов: Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000. Это тонкий магнитный пауэрбанк. Таким удобно заряжаться на ходу, прикрепив его на заднюю панель телефона. Ставка, конечно, на минимальную толщину и удобство, а не на рекордную емкость — она тут всего 5000 мА*ч.

Презентация Xiaomi в рамках MWC 2026 пройдет в Барселоне 28 февраля. То есть, мы увидим новые устройства для глобального рынка уже через четыре дня.