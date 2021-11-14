Что я понял об Android TV за неделю

Прошла неделя с момента появления в моем доме умного телевизора с Android TV. Я уже успел облазить его со всех сторон, опробовать разные приложения, функции, понять основную фишку операционной системы. Знаете, за все это время у меня так и не появилось ни капли сожаления за потраченные деньги: покупка определенно стоит каждого вложенного рубля. Напомню, что для меня это совершенно новый опыт: до этого я не сталкивался с подобными устройствами, поэтому в чем-то могу ошибаться. Тем не менее, недели наблюдений было достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы. Рассказываю, что я понял об умном устройстве.

Приложения для Android TV

Play Market богат на различные приложения. Больше всего там, конечно же, различных программ для просмотра контента, спорта и примочек, помогающих подключить смартфон к ТВ. Есть даже игры, но до них я так и не дошел. Что понравилось: приложения можно вынести в «Избранное», чтобы не лазить по меню. А еще на самом пульте есть кнопки быстрого доступа, которые работают — это плюс.

Что не понравилось: некоторые приложения для Android TV так же лагают или вовсе не открываются. Этим телевизор напоминает обычный смартфон. Например, приложение Матч ТВ, на которое я возлагал надежды, так и не заработало. Я устраивал различные танцы с бубном: удалял, отключал, останавливал и переустанавливал его заново — ничего не помогло.

Мнение: почему я не вижу смысла покупать MacBook

Настройки Android TV

Несмотря на то, что в этой ОС основной упор сделан на развлекательный контент, в ней все же есть множество различных полезных настроек. За это и любят Android! Например, есть несколько режимов для настройки не только изображения, но и качества звука. Телевизор звучит иначе, когда активирован Dolby Atmos. Прямо во время просмотра можно сменить и отображение картинки: честно говоря, слишком плавное изображение не пришлось мне по душе, поэтому я остановился на пункте «Кино».

Понравился режим «Спорт», который увеличивает яркость: моя комната находится на солнечной стороне (у нас солнечная зима, не удивляйтесь), а свет проникает сквозь жалюзи и падает прямо на экран. В этом режиме яркости достаточно, чтобы видеть абсолютно все. Ночью этот режим, наверное, лучше отключить, чтобы случайно не ослепнуть. Еще я понял, что 55 дюймов — слишком много, даже когда расстояние от глаз до экрана около 4 метров.

Xiaomi представила клон MacBook Pro для бедных

Голосовой помощник на телевизоре

В первый же день у меня возникли проблемы с Гугл Ассистентом: он не распознавал то, что я говорю. Названия на английском он отображал русскими буквами, а многие слова и вовсе извращал на свой вкус. Голосовой помощник от Google — явно не Алиса. Сработала смекалка: пришлось добавить произношения в свой английский, чтобы договориться с голосовым помощником. Так и живем с тех пор: в 8 из 10 случаев он справляется.

Что понравилось: микрофон отличный, слышит даже шепотом. Что не понравилось: кнопку вызова Гугл Ассистента в темноте я постоянно нажимаю вместо «Назад», что приводит к паузе при просмотре. Bluetooth-пульту определенно не хватает подсветки.

Ссора с голосовым ассистентом и еще 4 неловких ситуации, связанных со смартфонами

Как ускорить работу Андроид ТВ

В один из первых дней у меня выдался свободный вечерок: я решил посвятить его просмотру сериалов, попутно почитывая наш Telegram-чат, но в итоге так ничего и не нашел. Видимо, настроение было не то. Как вы понимаете, я очень часто заходил в приложения, выходил обратно, передвигался по меню и почти все оставил в фоновом режиме.

Несмотря на это встроенный ARM Cortex-A55 отлично справился с работой, что приятно удивило. Закрывать приложения все же стоит, чтобы не забивать память. А еще прямо на главном экране вверху есть кнопка для ленивых «Ускорить работу системы». Нажимаешь на нее и система начинает работать еще плавнее.

Еще больше статей на неочевидные темы вы можете найти в нашем Яндекс.Дзен. И не забудьте подписаться!

Что можно смотреть на Андроид ТВ

Если YouTube на Android TV — это норма, то наличию приложения Apple TV я был приятно удивлен. Само собой, есть куча стриминговых сервисов, например, ОККО, Netflix и даже DAZN. Тем не менее, если вы впервые приобретаете такое устройство, то от разнообразия контента сходишь с ума: в один вечер я провел три часа в поисках чего-то интересного, начинал смотреть, наверное, все подряд, но толком ни на чем не остановился.

Думаю, нужно привыкнуть к наличию умного телевизора в доме, чтобы впредь не сходить с ума от лавины фильмов и сериалов, и наконец-то выбрать ту подписку, к которой больше лежит душа.

До покупки мне казалось, что в телевизоре нет никакого смысла. Оказалось, что я сильно ошибался: умный телевизор — это полезная вещь, которая не отнимает много времени (как социальные сети), но дает больше полезного пользовательского опыта.