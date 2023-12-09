Дайте мне лучший смартфон! Что такое Qi2 и почему надо быстрее внедрять это

Беспроводная зарядка Qi2 не спешит официально появляться на телефонах и аксессуарах. Более быстрый стандарт беспроводной зарядки, управляемый магнитом, был анонсирован в начале 2023 года, а его доступность была обещана примерно в октябре. И вот мы добрались до декабря, а зарядки все равно толком нигде нет, хотя говорят о ней все чаще и чаще. И сейчас нет ни одного Qi2-совместимого телефона, если не считать iPhone 15-й серии. Он якобы имеет такую поддержку, но в контексте обсуждения Apple почти всегда можно выносить за скобки. Поэтому давайте поговорим об этом более подробно.

Магнитная зарядка как у Айфона

Что касается Android, то серия Pixel 8 не дотянула до Qi2 ни на волосок, и поклонникам Google, предположительно, придется подождать до серии Pixel 9 в октябре 2024 года, чтобы получить ее. Слухи о более близких флагманах, таких как Galaxy S24, пока не упоминают Qi2. Лично я думаю, что информация уже была бы в свободном доступе, если бы эти телефоны имели большую металлическую решетку Qi2. Поэтому такое положение дел заставляет меня сомневаться в ее наличии в грядущей новинке.

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Тем временем я сижу здесь с кучей зарядных устройств и аксессуаров, совместимых с MagSafe, и не могу использовать их с телефонами Android, пока не установлю какой-нибудь адаптер MagSafe. Будь то чехол с AliExpress, о которых часто говорят в Telegram-канале Сундук Али-Бабы.

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Как сделать магнитную зарядку для телефона

Я перепробовал все — от металлических колец до чехлов, совместимых с MagSafe, но ни одно из этих решений не является идеальным. Кольца слишком сильно торчат, цепляются за карманы брюк и довольно легко отклеиваются. С другой стороны, MagSafe-совместимые чехлы для Android либо слишком дешевы, либо слишком дороги (например, чехлы Moment или Mous, которые стоят дороже оригинальных решений для флагманов), и в лучшем случае выпускаются в двух цветовых вариантах: прозрачном и черном. Да и купить их не так просто. Ни один из них мне не нравится. Кроме того, я устал искать специальные аксессуары, чтобы заставить MagSafe работать с моим телефоном.

Я просто хочу телефоны Android со встроенным Qi2, и чем скорее, тем лучше. Я хочу, чтобы в беспроводных зарядных устройствах и телефонах по умолчанию использовалась более быстрая 15-ваттная зарядка, без необходимости думать о совместимости и различных стандартах. Я хочу, чтобы встроенные металлические решетки стали нормой для Spigen, Caseology, Ringke и других популярных брендов чехлов, чтобы я не искал их до беспамятства в бесконечном потоке товаров с AliExpress, Яндекс Маркет, OZON, Мега Маркета и прочих маркеплейсов.

Тут все, что мы хотим видеть в смартфонах в 2024 году.

Чем удобен QI2

Я также хочу установить попсокет на свой смартфон, не убирая его в чехол и не добавляя уродливое кольцо на заднюю панель. И самое главное, я хочу получить все преимущества экосистемы аксессуаров MagSafe для Android. Чтобы они крепились и снимались легко и быстро при помощи магнитов.

Вершиной этого стало бы быстрое крепление телефона в машине без необходимости устанавливать отдельное металлическое крепление под чехол. И чтобы все это заряжалось, когда я приду домой. В общем, мне нужна скорейшая реализация того, что мы все так долго ждали.

Преимущества магнитного крепления

Мне нравится простота и практичность магнитов, как механизма крепления. Но ничего этого не произойдет, пока Qi2 не начнет появляться в телефонах и реальных продуктах. Непонятно, почему производители настолько не торопятся сделать что-то подобное, учитывая, что уже появился целый стандарт и не надо ничего отдельно придумывать.

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Неужели так сложно увеличить толщину корпуса на 0,1 мм, сделав телефон кратно более удобным и практичным? Только представьте себе, как вы вешаете пауэбанк на корпус телефона без необходимости тянуть провода, снимаете его с магнитного крепления и вешаете телефон на зарядную или обычную подставку. И все это без дополнительных операций. Поэтому давайте все дружно загадаем на Новый год появление этой возможности. Ведь как только выйдет первый полноценный смартфон с этой опцией, развитие пойдет по экспоненте. Поэтому ждем и верим. Это будет большое обновление, а не лишние пара гигабайт ОЗУ или лишние мегапиксели камеры.