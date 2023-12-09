Дайте мне лучший смартфон! Что такое Qi2 и почему надо быстрее внедрять это

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Артем Сутягин

Беспроводная зарядка Qi2 не спешит официально появляться на телефонах и аксессуарах. Более быстрый стандарт беспроводной зарядки, управляемый магнитом, был анонсирован в начале 2023 года, а его доступность была обещана примерно в октябре. И вот мы добрались до декабря, а зарядки все равно толком нигде нет, хотя говорят о ней все чаще и чаще. И сейчас нет ни одного Qi2-совместимого телефона, если не считать iPhone 15-й серии. Он якобы имеет такую поддержку, но в контексте обсуждения Apple почти всегда можно выносить за скобки. Поэтому давайте поговорим об этом более подробно.

Дайте мне лучший смартфон! Что такое Qi2 и почему надо быстрее внедрять это. Этот стандарт уже существует, но никто не спешит его внедрять в готовые продукты. Фото.

Этот стандарт уже существует, но никто не спешит его внедрять в готовые продукты.

Магнитная зарядка как у Айфона

Что касается Android, то серия Pixel 8 не дотянула до Qi2 ни на волосок, и поклонникам Google, предположительно, придется подождать до серии Pixel 9 в октябре 2024 года, чтобы получить ее. Слухи о более близких флагманах, таких как Galaxy S24, пока не упоминают Qi2. Лично я думаю, что информация уже была бы в свободном доступе, если бы эти телефоны имели большую металлическую решетку Qi2. Поэтому такое положение дел заставляет меня сомневаться в ее наличии в грядущей новинке.

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Тем временем я сижу здесь с кучей зарядных устройств и аксессуаров, совместимых с MagSafe, и не могу использовать их с телефонами Android, пока не установлю какой-нибудь адаптер MagSafe. Будь то чехол с AliExpress, о которых часто говорят в Telegram-канале Сундук Али-Бабы.

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Как сделать магнитную зарядку для телефона

Я перепробовал все — от металлических колец до чехлов, совместимых с MagSafe, но ни одно из этих решений не является идеальным. Кольца слишком сильно торчат, цепляются за карманы брюк и довольно легко отклеиваются. С другой стороны, MagSafe-совместимые чехлы для Android либо слишком дешевы, либо слишком дороги (например, чехлы Moment или Mous, которые стоят дороже оригинальных решений для флагманов), и в лучшем случае выпускаются в двух цветовых вариантах: прозрачном и черном. Да и купить их не так просто. Ни один из них мне не нравится. Кроме того, я устал искать специальные аксессуары, чтобы заставить MagSafe работать с моим телефоном.

Как сделать магнитную зарядку для телефона. MagSafe существует уже несколько лет, но до общего его стандарта идеи дошли только сейчас. Фото.

MagSafe существует уже несколько лет, но до общего его стандарта идеи дошли только сейчас.

Я просто хочу телефоны Android со встроенным Qi2, и чем скорее, тем лучше. Я хочу, чтобы в беспроводных зарядных устройствах и телефонах по умолчанию использовалась более быстрая 15-ваттная зарядка, без необходимости думать о совместимости и различных стандартах. Я хочу, чтобы встроенные металлические решетки стали нормой для Spigen, Caseology, Ringke и других популярных брендов чехлов, чтобы я не искал их до беспамятства в бесконечном потоке товаров с AliExpress, Яндекс Маркет, OZON, Мега Маркета и прочих маркеплейсов.

Тут все, что мы хотим видеть в смартфонах в 2024 году.

Чем удобен QI2

Я также хочу установить попсокет на свой смартфон, не убирая его в чехол и не добавляя уродливое кольцо на заднюю панель. И самое главное, я хочу получить все преимущества экосистемы аксессуаров MagSafe для Android. Чтобы они крепились и снимались легко и быстро при помощи магнитов.

Вершиной этого стало бы быстрое крепление телефона в машине без необходимости устанавливать отдельное металлическое крепление под чехол. И чтобы все это заряжалось, когда я приду домой. В общем, мне нужна скорейшая реализация того, что мы все так долго ждали.

Чем удобен QI2. Qi2 — это не только зарядка, но и широкий набор аксессуаров на все случаи жизни. Фото.

Qi2 — это не только зарядка, но и широкий набор аксессуаров на все случаи жизни.

Преимущества магнитного крепления

Мне нравится простота и практичность магнитов, как механизма крепления. Но ничего этого не произойдет, пока Qi2 не начнет появляться в телефонах и реальных продуктах. Непонятно, почему производители настолько не торопятся сделать что-то подобное, учитывая, что уже появился целый стандарт и не надо ничего отдельно придумывать.

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Неужели так сложно увеличить толщину корпуса на 0,1 мм, сделав телефон кратно более удобным и практичным? Только представьте себе, как вы вешаете пауэбанк на корпус телефона без необходимости тянуть провода, снимаете его с магнитного крепления и вешаете телефон на зарядную или обычную подставку. И все это без дополнительных операций. Поэтому давайте все дружно загадаем на Новый год появление этой возможности. Ведь как только выйдет первый полноценный смартфон с этой опцией, развитие пойдет по экспоненте. Поэтому ждем и верим. Это будет большое обновление, а не лишние пара гигабайт ОЗУ или лишние мегапиксели камеры.

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