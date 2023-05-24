Десять товаров с AliExpress, которые лучше купить, чем пройти мимо

Если бы 10-15 лет назад нам бы сказали, сколько крутых товаров можно купить на AliExpress, мы бы даже не задумались над тем, что такое вообще возможно. Кажется, что любая дичь, которая только может прийти в голову, продается на этой площадке минимум сотнями штук. Вот только и запутаться в этом ассортименте довольно просто. Чтобы вам было легко найти что-то интересное и полезное для себя, мы еженедельно готовим подборки, в которых приводим несколько самых интересных товаров. Вот и сейчас мы готовы поделиться с вами свежим десятком гаджетов, которые вы могли пропустить.

Удобный кейс для таблеток и витаминов

Каждый из нас, когда куда-то едет, берет с собой набор таблеток. Многие носят их с собой каждый день, чтобы пить в течение дня. Это могут быть лекарства или витамины, но в любом случае их надо как-то правильно транспортировать. С таким кейсом это можно легко сделать. Тут даже есть разрубатель таблеток на две части, когда надо выпить половинку. Просто положите ее в отдельный отсек с ножом и закройте его. На выбор есть несколько цветов и форм.

Цена: 160 рублей

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Стильный ремешок для часов

10 шикарных товаров с АлиЭкспресс на любой вкус, которых не найти в обычных магазинах.

Этот ремешок подойдет не ко всем часам, но если подойдет, то отлично дополнит их. На выбор есть ширина 18, 20 и 22 мм. Все варианты отлично выглядят, а использовать их можно не только с умными моделями, но и с обычными механическими часами. Предлагаются однотонные модели, цветные и даже в цветах флагов. Всего около 50 вариантов.

Цена: 115 рублей

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Мячик для тренировки реакции

Суть этого мячика заключается в том, чтобы повесить на голову специальную повязку, к которой он привязан резинкой. После этого бьете его кулаком и пытаетесь сделать это второй раз, а ведь он может отскочить куда угодно. Попробуйте набить хотя бы 10 раз и поймете, как это сложно. Можно купить только мячик на резинке, без повязки.

Цена: 165 рублей

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Сетка для мяча с ремнем на плечо

10 товаров с АлиЭкспресс по хорошим ценам, для которых не нужны распродажи.

Если любите играть в футбол, баскетбол, волейбол и другие игры с мячом, вам знакомо, как сложно донести его до площадки. В рюкзак он не всегда влезает, а в руках нести его неудобно. В этой сетке его можно удобно носить на плече. Просто кладете его, застегиваете и несете. Есть три цвета на выбор.

Цена: 795 рублей

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Сумка для бега и путешествий

Изначально эта сумка делалась для бегунов, чтобы можно было положить туда телефон, ключи, немного денег или банковскую карту и побежать. Она небольшая, плотно сидит на теле и вообще все хорошо. Но ее можно использовать и в путешествиях, когда нужна скрытая сумка, в которой будут деньги и документы — решать вам. На выбор есть много цветов.

Цена: 330 рублей

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Чехол для жесткого диска

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Удобный чехол, который защитит ваш внешний жесткий диск — важная вещь, если у вас вообще есть такой диск. Он производится именитым брендом Orico и надежно защитит гаджет. Есть две разные версии и совместимость с диском 2,5 дюйма.

Цена: 315 рублей

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Шнурки, которые не надо завязывать

Эти шнурки не требуют того, чтобы вы их завязывали. Просто отрезаете их по длине, вставляете в пряжки и застегиваете их между собой. Сами шнурки эластичные и хорошо будут держать ногу. Есть почти 30 вариантов цвета.

Цена: 100 рублей

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Корпус для жесткого диска

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать.

Если вы меняли жесткий диск в компьютере, игровой приставке или других устройствах, возможно, у вас старый лежит без дела. Превратите его во внешний накопитель. Просто вставьте его в этот корпус и подключайте к компьютеру через USB, когда понадобится. Есть разные варианты цвета, текстуры и кабели в комплекте.

Цена: 640 рублей

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Обратный эспандер для пальцев

Классический эспандер для кистей рук надо сжимать. Будь то резиновый бублик или что-то более сложное. Этот вариант работает наоборот — на разведение. Вставляете пальцы в отверстия и разводите их в стороны. На выбор есть несколько цветов. Материал приятный, а тренировка никогда не помешает. Тем более, что ее можно делать даже в офисе, пока выгружается отчет.

Цена: 75 рублей

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Ролик для тренировки и разминки

Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые захочется купить с первого взгляда.

Этот тренажер многие знают. Он представляет из себя колесо с двумя руками по бокам. Встаете на него руками и катаете туда-сюда, напрягая пресс. Работает хорошо и удобно. А за счет сдвоенного колеса будет очень устойчивым.

Цена: 830 рублей

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