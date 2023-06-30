Десяток отличных товаров с Алиэкспресс, которые можно и нужно купить сейчас

Покупка даже самой простой мелочевки на AliExpress может быть по-настоящему приятной. Так действительно бывает. Вроде и стоит недорого, и по качеству не самое лучшее, но все равно трепетное ожидание сменяется радостью получения посылки, и мы радуемся как дети от того, что в наших руках оказалось что-то, о существовании чего мы и не догадывались. Чтобы вам всегда было проще выбрать что-то необычное или просто недорогое, но полезное, мы и готовим наши подборки, очередная из которых перед вами.

Мощный хаб для одного USB Type-C

Современные компьютеры многие критикуют за то, что в них мало разъемов. С этим хабом даже самый базовый ноутбук превратится в настоящий Pro-инструмент. В нем есть: HDMI, 3х USB 3.0, RJ-45, SD слот, TF слот, зарядка 100 Вт PD. Все это в компактном и стильном корпусе. Согласитесь, такой набор разъемов сейчас мало в каком ноутбуке можно встретить.

Цена: 3 160 рублей

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Хороший кабель для телефона

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот кабель подойдет как для зарядки, так и для передачи данных. Он выпускается в трех вариантах длины (0,5, 1 и 2 метра) и в нескольких цветах. Если вам не нужно заряжать мощные устройства, можно купить версию на 60 Вт и сэкономить. Если нужно заряжать ноутбук или скоростной смартфон — 100 Вт отлично вам подойдет.

Цена: от 170 рублей (зависит от длины и типа кабеля)

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Компактный переходник с USB-C на USB и обратно

И снова проблема совместимости. Но решается она переходником, размеры которого не превышают размеры самой маленькой флешки. Есть версия как одного разъема на другой, так и в обратную сторону. Выбор зависит от того, что и к чему вы обычно подключаете. Производится переходник Baseus, а значит в качестве можно не сомневаться.

Цена: 250 рублей

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Как удалить катышки с одежды

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Даже хорошая и дорогая одежда может покрыться катышками. Они портят внешний вид и часто приводят к тому, что вещь приходится выкидывать. Чтобы лишить ее этой неприятной учести, ее можно побрить. Такая машинка аккуратно срезает катышки, и вам останется только время от времени менять нож. Но есть версии, где они входят в комплект.

Цена: 960 рублей

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Липучка для проводов

Когда провода валяются просто так, это не только портит внешний вид стола, но и очень неудобно. Надо пользоваться такими липучками. Отрезаете сколько нужно, обматываете провод, и он лежит аккуратно сложенный. Есть несколько вариантов длины мотков такой липучки. Выбирать вам, но иметь такую обязательно надо.

Цена: от 60 рублей

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Умный термометр для дома

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Этот гаджет в реальности даже меньше, чем кажется на картинке. В обычных условиях он может на своем экране показывать температуру и влажность. Но если у вас умный дом и есть хаб Xiaomi или Aqara с поддержкой Bluetooth, датчик может втянуться в ваш дом, и температура будет доступна через приложение.

Цена: 440 рублей

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Светодиодная светомузыка

Этот прибор является светящейся трубкой, которую можно положить или поставить. Она будет светиться в такт музыке или в другом из доступных режимов. Три варианта исполнения, отличающихся длиной и внешним видом. Отличное дополнение для рабочего стола или блогеров.

Цена: от 380 рублей

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Лампа, работающая от внешнего аккумулятора

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Эта лампа работает от внешнего аккумулятора или любого другого USB-порта. Достаточно просто вставить ее, и она будет светиться. Чтение, интерьерная подсветка, прогулки по темным переулкам с подключением через внешний аккумулятор — все это места, где может пригодиться такая лампа.

Цена: 310 рублей

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Светильник с датчиком движения

Этот светильник в основном нужен для того, чтобы подсвечивать интерьер. А наличие датчика движения делает его отличным ночником. Просто установите его куда надо, подключите к USB, и он будет подсвечивать вам путь ночью, если вам понадобится куда-то сходить. Есть несколько вариантов длины и два оттенка света.

Цена: от 300 рублей

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Набор переходников для техники

Товары с AliExpress, которые так и просятся в корзину или список желаний.

С таким набором вы сможете подключить почти что угодно почти к чему угодно. В удобном кейсе находятся основные переходники, провода и ”скрепка” для извлечения симки. Все, что вам нужно, — USB любого вида, и вы подключите к нему любой телефон. А в перевернутом видео кейс становится подставкой для смартфона.

Цена:410 рублей

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