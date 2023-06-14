Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни

Каждый день на AliExpress появляется много скидок на интересные товары. Но мы часто ограничены историей своего поиска, и ”умные” алгоритмы не выдают нам товары, которые могут нам понравится за пределами привычного спектра потребления. Чтобы решить эту проблему и предложить вам не только самые интересные, но и самые выгодные товары, мы еженедельно готовим подборки гаджетов с этой популярной китайской площадки. Вот и сейчас мы нашли для вас то-то интересное. Выбирайте, заказывайте или добавляете в список покупок. Может потом пригодится.

Удобная маленькая отвертка

Эта необычная отвертка только кажется смешной и не функциональной. На самом деле все наоборот. В ручке прячется набор бит, а сама она с трещеткой, чтобы не перехватывать ручку, выкручивая саморезы. А еще она может гнуться, чтобы приложить больше усилия на откручивание.

Цена: 980 рублей

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Лейка для душа с большим количеством режимов

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Душевая лейка — вещь, о замене которой обычно думают, только если она потекла. Но почему бы не купить новую хорошую просто так. Эта имеет несколько режимов и очень стильно выглядит. Переключение производится кнопкой на ручке. Но если вам нравится дизайн, а функции не нужны, можно купить обычную версию лейки. Впрочем, цена отличается минимально.

Цена: 410 рублей

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Металлический кошелек для карт

Если у вас всегда с собой больше трех карт, то их проще всего носить в специальном кейсе. Этот металлический, и в нем карты будут хорошо защищены, а места он займет меньше, чем толстый кожаный. Чтобы вытащить карты, надо просто подвинуть кнопку, и они вылезут ”лесенкой” так, чтобы вы сразу взяли нужную.

Цена: 750 рублей

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Зарядный кабель-брелок

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Этот брелок можно повесить на ключи, рюкзак или просто убрать в карман, где он почти не будет занимать места. Зато это полноценный кабель для зарядки гаджетов. Да, он короткий, но на крайний случай или при зарядке от внешнего аккумулятора это отличный вариант. Есть версии USB на USB Type-C и USB на microUSB.

Цена: 250 рублей

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Универсальный пульт управления

Этот пульт управления универсальный и подойдет к любому устройству, вроде телевизора, медиаплеера, музыкального центра, DVD и других, от которых вы потеряли родной пульт. Надо будет только вставить батарейки, которых нет в комплекте, и настроить его.

Цена: 260 рублей

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Угловые USB-переходники

Это лучшие товары с AliExpress до 500 рублей на все случаи жизни. Без них точно не обойтись.

Когда надо подключить провод, а разъем расположен неудобно, но приходится что-то придумывать. С этими переходниками все будет намного проще. Есть много вариантов и каждый может подобрать для себя такой, чтобы зарядка не торчала в сторону, когда заряжается смартфон, флешка не ломалась о стену, когда вставлена в телевизор, а провод питания ноутбука уходил за него, а не в сторону.

Цена: от 80 рублей

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Стильный термос для горячего и холодного

Вопреки стереотипам термос нужен не только зимой, но и летом. Ведь это просто сосуд, в котором можно сохранять температуру жидкости, какой бы она не была. Этот хорошо выглядит и выпускается в нескольких цветах. Есть версии с чехлом для удобной переноски.

Цена: от 1 480 рублей

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Самый компактный мультитул

Необычный пылесос, портативный отпариватель и другие крутые товары с AliExpress

Этот мультитул можно просто положить в кошелек, и он не будет занимать там места. Он выполнен из металла и имеет много прорезей, которые и выполняют функции инструментов. В это трудно поверить, но в карте размером 4,5 на 7 сантиметров находится сразу 11 инструментов на все случаи жизни. Конечно, он не заменит домашний набор инструментов, но в дороге это незаменимый гаджет.

Цена: 90 рублей

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Загнутый провод

В целом это обычный провод для зарядки гаджетов, но за одним важным исключением. Он загнут в обратную сторону. То есть, когда вы будете заряжать телефон или планшет, он не будет торчать в сторону, а уйдет за заднюю стенку. Это очень удобно. Так он точно не будет мешаться при использовании гаджета во время зарядки.

Цена: 270 рублей

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Коннектор для проводов

10 хороших товаров с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые стоит купить на этой неделе.

Этот аксессуар интересен тем, что позволяет соединять провода без скруток. Когда они соединяются не навсегда, это очень удобно. Нажимаете кнопку, вставляете провод, отпускаете кнопку. Провода обжаты и достаточно соединить коннекторы.

Цена: 60 рублей

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