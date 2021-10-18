Дичь с AliExpress! Товары, которых у вас точно нет

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Иван Герасимов 0

Каждую неделю мы ищем классные товары, но наряду с практичными вещами встречаем то, что сложно представить в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что такие вещи существуют? Собрали «неизданное», чтобы поделиться и удивиться вместе с вами. Чего тут только нет: и гаджеты для интерьера, и для гигиены, даже для домашних вечеринок. Готовы? Тогда мы начинаем вас удивлять!

Дикие гаджеты и аксессуары в нашей новой подборке!

Смешная маска лошади

Вам точно нужна маска лошади для таких ситуаций

Кажется, что всегда есть время развлечься. Вы много где видели маску лошади: в сериалах, клипах, рекламе. Нужна ли она вам? Думаю, стоит разыграть своих друзей или вторую половинку с утра. В общем, если в жизни не хватает веселья, то вы знаете, что покупать.

Цена: 683 рубля

Маска лошади

Необычный летающий цветок

Самое главное, что цветок далеко не улетит

У цветов есть важная функция — украшать дом. Но обычным горшком, например, уже не удивить. А вот парящим цветком — кого угодно. Если вы не знаете, куда девать деньги, но ищете что-то необычное, пройдите по ссылке, чтобы узнать стоимость и остальные подробности об этом гаджете.

Левитирующий цветок

Браслет, чтобы не потерять ребенка

Больше никаких забегов по торговому центру в поисках ребенка

Классная штука, чтобы не потерять дитё в торговом центре! Диковато? Частично. Но очень удобно! Представляете, сколько нервов способна сэкономить эта незамысловатая штуковина? Не забудьте выбрать длину браслета на странице продавца.

Цена: 277 рублей

Браслет для детей

Сделай паузу: почему я перестал знакомиться в Интернете

Мягкий кирпич для пранков

Дорогая, лови кирпич!

Любите прикалываться над друзьями или коллегами? Думаю, что вам точно нужен мягкий кирпич или полено. С его помощью можно подшучивать над людьми. Когда надоест — превратить в подушку или элемент интерьера.

Цена: 325 рублей

Игрушечный кирпич

Костюм паука для животных

Если бы ваша кошка была пауком, то выглядела именно так

Близится Хэллоуин, а это значит, что пора готовить костюмы. Не забудьте нарядить любимых питомцев: никогда не поздно выйти на улицу, чтобы напугать соседских собак псом-пауком. Сколько стоит такой наряд — узнайте по ссылке ниже!

Костюм для животных

Необычные часы, которые хочется купить

Стильные часы, которые должны быть у каждого парня в доме!

Это самые классные часы, которые я когда-либо видел. Еще они очень дорогие, но если вы, например, обустраиваете квартиру и ищите необычный элемент декора, то они вам точно пригодятся. Кстати, можно сэкономить аж половину, если выбрать более простой вариант этого гаджета.

Цена: от 2435 рублей

Трубчатые часы

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Классная лазерная клавиатура

Лазерная клавиатура пригодится в поездках

Если вы думали, что давно скупили все гаджеты, вы ошибаетесь. У вас точно нет этой лазерной клавиатуры, которую можно всегда взять с собой. Работает со смартфоном по Bluetooth, а аккумулятора хватит на день работы.

Цена: 1991 рубль

Лазерная клавиатура

Флешка, которую страшно найти

Не пугайтесь, если увидите торчащий палец из ноутбука

Во-первых, эта штуковина может хранить вашу информацию. Во-вторых, развлекать вас и пугать остальных. Подкиньте флешку коллеге под рабочий стол, чтобы немного разрядить обстановку! Не забудьте выбрать объём памяти на странице продавца — там же узнаете и стоимость товара.

Флешка-палец

Обходим стороной: Бесполезные гаджеты для здоровья: какие они

Крутая маска для вечеринки

Маска, которую захотят носить все

Маска в стиле «Судной ночи» сделает вашу домашнюю вечеринку стильной, а фотоснимки в Instagram эпичными. У нее есть удобный блок питания, который легко прячется в карман. Кроме того, это отличный подарок на любой праздник и тем, кто любит необычные подарки.

Цена: 369 рублей

Светящаяся маска

Пистолет для богатых людей

Еще один шаг к тому, чтобы наконец снять свой рэп-клип

Все хотят жить красиво и швыряться деньгами. Для этого и нужен этот пистолет для денег: в комплекте с ним игрушечные купюры, которые не жалко потерять. Сам пистолет работает от батареек. В общем, на домашней вечеринке он точно пригодится!

Цена: 1003 рубля

Пистолет для денег

Умная ушная палочка

У умной ушной палочки качественная встроенная камера и емкий аккумулятор

Если вбить в поисковике любое слово и добавить к нему «Xiaomi», то можно найти умный гаджет. Мы так и сделали: умная ушная палочка со встроенной камерой работает через Wi-Fi и позволяет орудовать ею в ухе с ювелирной точностью, чтобы не навредить себе. На гигиене экономить точно не стоит — жмите на кнопку и заказывайте крутой гаджет!

Умная ушная палочка Xiaomi

Хотите еще больше необычных гаджетов? Подписывайтесь на канал "Сундук Али-Бабы": у ребят каждый день выходят подборки товаров, которые они проверяют вручную!

Удобный замок с отпечатком пальца

Замок, который точно никто не откроет, кроме вас

Не так давно недобросовестные подростки взломали мой гараж. Поживиться ничем не удалось, но осадочек остался. Чувствую, пришло время установить на дверь замок Xiaomi с отпечатком пальца. У него есть защита от воды, а также неплохой аккумулятор с подзарядкой через MicroUSB. Во всяком случае, я точно повешу такой на свой почтовый ящик.

Цена: 1422 рубля

Навесной замок с отпечатком пальца

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