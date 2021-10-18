Дичь с AliExpress! Товары, которых у вас точно нет

Каждую неделю мы ищем классные товары, но наряду с практичными вещами встречаем то, что сложно представить в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что такие вещи существуют? Собрали «неизданное», чтобы поделиться и удивиться вместе с вами. Чего тут только нет: и гаджеты для интерьера, и для гигиены, даже для домашних вечеринок. Готовы? Тогда мы начинаем вас удивлять!

Смешная маска лошади

Кажется, что всегда есть время развлечься. Вы много где видели маску лошади: в сериалах, клипах, рекламе. Нужна ли она вам? Думаю, стоит разыграть своих друзей или вторую половинку с утра. В общем, если в жизни не хватает веселья, то вы знаете, что покупать.

Цена: 683 рубля

Маска лошади

Необычный летающий цветок

У цветов есть важная функция — украшать дом. Но обычным горшком, например, уже не удивить. А вот парящим цветком — кого угодно. Если вы не знаете, куда девать деньги, но ищете что-то необычное, пройдите по ссылке, чтобы узнать стоимость и остальные подробности об этом гаджете.

Левитирующий цветок

Браслет, чтобы не потерять ребенка

Классная штука, чтобы не потерять дитё в торговом центре! Диковато? Частично. Но очень удобно! Представляете, сколько нервов способна сэкономить эта незамысловатая штуковина? Не забудьте выбрать длину браслета на странице продавца.

Цена: 277 рублей

Браслет для детей

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Мягкий кирпич для пранков

Любите прикалываться над друзьями или коллегами? Думаю, что вам точно нужен мягкий кирпич или полено. С его помощью можно подшучивать над людьми. Когда надоест — превратить в подушку или элемент интерьера.

Цена: 325 рублей

Игрушечный кирпич

Костюм паука для животных

Близится Хэллоуин, а это значит, что пора готовить костюмы. Не забудьте нарядить любимых питомцев: никогда не поздно выйти на улицу, чтобы напугать соседских собак псом-пауком. Сколько стоит такой наряд — узнайте по ссылке ниже!

Костюм для животных

Необычные часы, которые хочется купить

Это самые классные часы, которые я когда-либо видел. Еще они очень дорогие, но если вы, например, обустраиваете квартиру и ищите необычный элемент декора, то они вам точно пригодятся. Кстати, можно сэкономить аж половину, если выбрать более простой вариант этого гаджета.

Цена: от 2435 рублей

Трубчатые часы

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Классная лазерная клавиатура

Если вы думали, что давно скупили все гаджеты, вы ошибаетесь. У вас точно нет этой лазерной клавиатуры, которую можно всегда взять с собой. Работает со смартфоном по Bluetooth, а аккумулятора хватит на день работы.

Цена: 1991 рубль

Лазерная клавиатура

Флешка, которую страшно найти

Во-первых, эта штуковина может хранить вашу информацию. Во-вторых, развлекать вас и пугать остальных. Подкиньте флешку коллеге под рабочий стол, чтобы немного разрядить обстановку! Не забудьте выбрать объём памяти на странице продавца — там же узнаете и стоимость товара.

Флешка-палец

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Крутая маска для вечеринки

Маска в стиле «Судной ночи» сделает вашу домашнюю вечеринку стильной, а фотоснимки в Instagram эпичными. У нее есть удобный блок питания, который легко прячется в карман. Кроме того, это отличный подарок на любой праздник и тем, кто любит необычные подарки.

Цена: 369 рублей

Светящаяся маска

Пистолет для богатых людей

Все хотят жить красиво и швыряться деньгами. Для этого и нужен этот пистолет для денег: в комплекте с ним игрушечные купюры, которые не жалко потерять. Сам пистолет работает от батареек. В общем, на домашней вечеринке он точно пригодится!

Цена: 1003 рубля

Пистолет для денег

Умная ушная палочка

Если вбить в поисковике любое слово и добавить к нему «Xiaomi», то можно найти умный гаджет. Мы так и сделали: умная ушная палочка со встроенной камерой работает через Wi-Fi и позволяет орудовать ею в ухе с ювелирной точностью, чтобы не навредить себе. На гигиене экономить точно не стоит — жмите на кнопку и заказывайте крутой гаджет!

Умная ушная палочка Xiaomi

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Удобный замок с отпечатком пальца

Не так давно недобросовестные подростки взломали мой гараж. Поживиться ничем не удалось, но осадочек остался. Чувствую, пришло время установить на дверь замок Xiaomi с отпечатком пальца. У него есть защита от воды, а также неплохой аккумулятор с подзарядкой через MicroUSB. Во всяком случае, я точно повешу такой на свой почтовый ящик.

Цена: 1422 рубля

Навесной замок с отпечатком пальца