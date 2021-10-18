Дичь с AliExpress! Товары, которых у вас точно нет

Каждую неделю мы ищем классные товары, но наряду с практичными вещами встречаем то, что сложно представить в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что такие вещи существуют? Собрали «неизданное», чтобы поделиться и удивиться вместе с вами. Чего тут только нет: и гаджеты для интерьера, и для гигиены, даже для домашних вечеринок. Готовы? Тогда мы начинаем вас удивлять!
Содержание
- 1 Смешная маска лошади
- 2 Необычный летающий цветок
- 3 Браслет, чтобы не потерять ребенка
- 4 Мягкий кирпич для пранков
- 5 Костюм паука для животных
- 6 Необычные часы, которые хочется купить
- 7 Классная лазерная клавиатура
- 8 Флешка, которую страшно найти
- 9 Крутая маска для вечеринки
- 10 Пистолет для богатых людей
- 11 Умная ушная палочка
- 12 Удобный замок с отпечатком пальца
Смешная маска лошади
Кажется, что всегда есть время развлечься. Вы много где видели маску лошади: в сериалах, клипах, рекламе. Нужна ли она вам? Думаю, стоит разыграть своих друзей или вторую половинку с утра. В общем, если в жизни не хватает веселья, то вы знаете, что покупать.
Цена: 683 рубля
Необычный летающий цветок
У цветов есть важная функция — украшать дом. Но обычным горшком, например, уже не удивить. А вот парящим цветком — кого угодно. Если вы не знаете, куда девать деньги, но ищете что-то необычное, пройдите по ссылке, чтобы узнать стоимость и остальные подробности об этом гаджете.
Браслет, чтобы не потерять ребенка
Классная штука, чтобы не потерять дитё в торговом центре! Диковато? Частично. Но очень удобно! Представляете, сколько нервов способна сэкономить эта незамысловатая штуковина? Не забудьте выбрать длину браслета на странице продавца.
Цена: 277 рублей
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Мягкий кирпич для пранков
Любите прикалываться над друзьями или коллегами? Думаю, что вам точно нужен мягкий кирпич или полено. С его помощью можно подшучивать над людьми. Когда надоест — превратить в подушку или элемент интерьера.
Цена: 325 рублей
Костюм паука для животных
Близится Хэллоуин, а это значит, что пора готовить костюмы. Не забудьте нарядить любимых питомцев: никогда не поздно выйти на улицу, чтобы напугать соседских собак псом-пауком. Сколько стоит такой наряд — узнайте по ссылке ниже!
Необычные часы, которые хочется купить
Это самые классные часы, которые я когда-либо видел. Еще они очень дорогие, но если вы, например, обустраиваете квартиру и ищите необычный элемент декора, то они вам точно пригодятся. Кстати, можно сэкономить аж половину, если выбрать более простой вариант этого гаджета.
Цена: от 2435 рублей
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Классная лазерная клавиатура
Если вы думали, что давно скупили все гаджеты, вы ошибаетесь. У вас точно нет этой лазерной клавиатуры, которую можно всегда взять с собой. Работает со смартфоном по Bluetooth, а аккумулятора хватит на день работы.
Цена: 1991 рубль
Флешка, которую страшно найти
Во-первых, эта штуковина может хранить вашу информацию. Во-вторых, развлекать вас и пугать остальных. Подкиньте флешку коллеге под рабочий стол, чтобы немного разрядить обстановку! Не забудьте выбрать объём памяти на странице продавца — там же узнаете и стоимость товара.
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Крутая маска для вечеринки
Маска в стиле «Судной ночи» сделает вашу домашнюю вечеринку стильной, а фотоснимки в Instagram эпичными. У нее есть удобный блок питания, который легко прячется в карман. Кроме того, это отличный подарок на любой праздник и тем, кто любит необычные подарки.
Цена: 369 рублей
Пистолет для богатых людей
Все хотят жить красиво и швыряться деньгами. Для этого и нужен этот пистолет для денег: в комплекте с ним игрушечные купюры, которые не жалко потерять. Сам пистолет работает от батареек. В общем, на домашней вечеринке он точно пригодится!
Цена: 1003 рубля
Умная ушная палочка
Если вбить в поисковике любое слово и добавить к нему «Xiaomi», то можно найти умный гаджет. Мы так и сделали: умная ушная палочка со встроенной камерой работает через Wi-Fi и позволяет орудовать ею в ухе с ювелирной точностью, чтобы не навредить себе. На гигиене экономить точно не стоит — жмите на кнопку и заказывайте крутой гаджет!
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Удобный замок с отпечатком пальца
Не так давно недобросовестные подростки взломали мой гараж. Поживиться ничем не удалось, но осадочек остался. Чувствую, пришло время установить на дверь замок Xiaomi с отпечатком пальца. У него есть защита от воды, а также неплохой аккумулятор с подзарядкой через MicroUSB. Во всяком случае, я точно повешу такой на свой почтовый ящик.
Цена: 1422 рубля