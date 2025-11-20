DJI Osmo Action 6 начала продаваться во всем мире. Что нового и сколько стоит

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Компания DJI официально представила свою новую экшн-камеру на глобальном рынке. Модель Osmo Action 6, которая уже появилась в Китае, теперь становится доступной пользователям по всему миру. Устройство получило серьезные улучшения, включая увеличенный сенсор изображения, переменную частоту обновления и множество других функций, которые делают его одним из самых привлекательных вариантов в своем классе. Это не значит, что надо срочно купить ее. Даже я до сих пор пользуюсь четвертым поколением. Но разобраться в новинке все же стоит.

DJI Osmo Action 6 начала продаваться во всем мире. Что нового и сколько стоит. Новая камера выглядит интересной, но не революционной. Изображение: iG-Store. Фото.

Новая камера выглядит интересной, но не революционной. Изображение: iG-Store

Что нового в DJI Osmo Action 6

Камера оснащена двумя дисплеями: передний OLED-экран размером 1,46 дюйма и задний дисплей на 2,5 дюйма. Оба экрана обеспечивают яркость до 800 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Главным обновлением стал увеличенный сенсор размером 1/1,1 дюйма с полем зрения 155 градусов, который значительно улучшает качество съемки.

Устройство получило переменную диафрагму в диапазоне от f/2.0 до f/4.0, что открывает новые возможности для творческой съемки. Камера способна записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду, а для создания эффектных замедленных роликов доступен режим 4K/120fps. Фотосъемка поддерживает разрешение до 38 мегапикселей.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Автономность и защита корпуса экшн-камеры

Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов непрерывной работы на одном заряде. Но скорее всего, в реальности можно рассчитывать на 2-2,5 часа максимум. Делаю этот вывод на основании использования OSMO Action 4 и OSMO 360 c такими же аккумуляторами.

Автономность и защита корпуса экшн-камеры. Камеры OSMO постепенно заняли нишу GoPro, которая когда-то была символом и монополистом. Изображение: DJI. Фото.

Камеры OSMO постепенно заняли нишу GoPro, которая когда-то была символом и монополистом. Изображение: DJI

В любом случае это позволяет снимать длительные приключения без необходимости частой подзарядки. А в наборе Adventure будет сразу три аккумулятора и зарядный кейс, чтобы подключать их к электросети одновременно.

Камера получила водонепроницаемый корпус с защитой до 20 метров глубины, что делает ее идеальным выбором для подводной съемки и экстремальных водных видов спорта. Среди дополнительных возможностей выделяется прямое подключение микрофона OsmoAudio, 50 ГБ встроенной памяти и морозостойкий корпус. Эти функции делают камеру универсальным инструментом для съемки в любых условиях.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Сколько стоит DJI Osmo Action 6

В России камера пока широко не представлена. Для сравнения, в прошлом году при запуске пятого поколения цена на расширенный набор стартовала на 55-60 тысяч рублей. Примерно на такой же ценник можно рассчитывать и в этом году. Для сравнения, расширенный комплект обычно стоит на 12-15 тысяч рублей дороже базового, в которй входит только камера.

Сколько стоит DJI Osmo Action 6. Расширенный набор Adventure Combo. Изображение: DJI. Фото.

Расширенный набор Adventure Combo. Изображение: DJI

Расширенный набор, который маркируется как Adventure Combo, включает три аккумулятора вместо одного, зарядный кейс на три аккумулятора, который позволяет наполнить их энергией без необходимости подключать каждый по отдельности (встроенного аккумулятор в кейсе нет), несколько дополнительных креплений и монопод.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Пока можно с уверенностью сказать, что если у вас не было такой камеры, но хотелось ее купить, то OSMO Action 6 будет отличным вариантом. Если у вас есть четвертое или пятое поколение, даже не думайте об этом. Более ранние модели есть смысл обновить если у вас есть обоснованные претензии к ним. В конце концов с третьего поколения прошло довольно много времени и технологии нагнули вперед. Одна только стабилизация чего стоит.

Теги
Новости по теме
Google Play будет заранее предупреждать, если приложение для Android жрет батарейку
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?
Лонгриды для вас
UGREEN сделала зарядки, повербанки и наушники умнее смартфонов. Теперь у них есть экран

В 2025 году компания UGREEN, с 2012 года известная своими аксессуарами для смартфонов и другой техники, празднует свой очередной день рождения. В рамках этого события она напоминает о продуктах, которые способны перевернуть представление о периферии. Ведь теперь UGREEN делает зарядки, повербанки, наушники и другие устройства с дисплеями. Где их купить, а главное — зачем они нужны? Объясняем в сегодняшнем материале.

Читать далее
Сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10. Какой фитнес-браслет Xiaomi лучше и почему

Xiaomi ежегодно обновляет линейку своих фитнес-браслетов Mi Band. Еще вчера все хвастались свежим Mi Band 9, а сегодня китайцы уже предлагают купить Mi Band 10. И как быть? Между браслетами двух поколений действительно есть серьезная разница, или ежегодный перевыпуск носимых устройств — чистой воды профанация? Чтобы ответить на вопрос, мы провели сравнение Mi Band 9 и Mi Band 10, и теперь вы сможете понять, какая модель лучше и стоит ли переходить с прошлогодней на новую.

Читать далее
Главные хиты распродажи AliExpress, которые надо брать, не дожидаясь 11.11

Несмотря на то, что до масштабной распродажи 11.11 остается всего несколько дней, в начале месяца AliExpress решил устроить альтернативную акцию. С 1 по 7 ноября на маркетплейсе проходит эксклюзивный ивент, обещающий стать даже более выгодным, чем День холостяка. Курс доллара на AliExpress стал неожиданно ниже биржевого, все купоны на месте, и мы собрали подборку товаров из Китая, которые лучше заказать сейчас, чтобы не кусать локти 11.11.

Читать далее
Новости партнеров
Крупнейшие криптовалютные ETF фиксируют рекордные оттоки капитала. Что это значит для курса Биткоина?
Крупнейшие криптовалютные ETF фиксируют рекордные оттоки капитала. Что это значит для курса Биткоина?
Почему возникает чувство бабочек в животе?
Почему возникает чувство бабочек в животе?
10 горячих товаров с солидной скидкой, которые нужно успеть купить до конца распродажи 11.11 на AliExpress
10 горячих товаров с солидной скидкой, которые нужно успеть купить до конца распродажи 11.11 на AliExpress