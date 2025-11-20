DJI Osmo Action 6 начала продаваться во всем мире. Что нового и сколько стоит

Компания DJI официально представила свою новую экшн-камеру на глобальном рынке. Модель Osmo Action 6, которая уже появилась в Китае, теперь становится доступной пользователям по всему миру. Устройство получило серьезные улучшения, включая увеличенный сенсор изображения, переменную частоту обновления и множество других функций, которые делают его одним из самых привлекательных вариантов в своем классе. Это не значит, что надо срочно купить ее. Даже я до сих пор пользуюсь четвертым поколением. Но разобраться в новинке все же стоит.

Что нового в DJI Osmo Action 6

Камера оснащена двумя дисплеями: передний OLED-экран размером 1,46 дюйма и задний дисплей на 2,5 дюйма. Оба экрана обеспечивают яркость до 800 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Главным обновлением стал увеличенный сенсор размером 1/1,1 дюйма с полем зрения 155 градусов, который значительно улучшает качество съемки.

Устройство получило переменную диафрагму в диапазоне от f/2.0 до f/4.0, что открывает новые возможности для творческой съемки. Камера способна записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду, а для создания эффектных замедленных роликов доступен режим 4K/120fps. Фотосъемка поддерживает разрешение до 38 мегапикселей.

Автономность и защита корпуса экшн-камеры

Аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов непрерывной работы на одном заряде. Но скорее всего, в реальности можно рассчитывать на 2-2,5 часа максимум. Делаю этот вывод на основании использования OSMO Action 4 и OSMO 360 c такими же аккумуляторами.

В любом случае это позволяет снимать длительные приключения без необходимости частой подзарядки. А в наборе Adventure будет сразу три аккумулятора и зарядный кейс, чтобы подключать их к электросети одновременно.

Камера получила водонепроницаемый корпус с защитой до 20 метров глубины, что делает ее идеальным выбором для подводной съемки и экстремальных водных видов спорта. Среди дополнительных возможностей выделяется прямое подключение микрофона OsmoAudio, 50 ГБ встроенной памяти и морозостойкий корпус. Эти функции делают камеру универсальным инструментом для съемки в любых условиях.

Сколько стоит DJI Osmo Action 6

В России камера пока широко не представлена. Для сравнения, в прошлом году при запуске пятого поколения цена на расширенный набор стартовала на 55-60 тысяч рублей. Примерно на такой же ценник можно рассчитывать и в этом году. Для сравнения, расширенный комплект обычно стоит на 12-15 тысяч рублей дороже базового, в которй входит только камера.

Расширенный набор, который маркируется как Adventure Combo, включает три аккумулятора вместо одного, зарядный кейс на три аккумулятора, который позволяет наполнить их энергией без необходимости подключать каждый по отдельности (встроенного аккумулятор в кейсе нет), несколько дополнительных креплений и монопод.

Пока можно с уверенностью сказать, что если у вас не было такой камеры, но хотелось ее купить, то OSMO Action 6 будет отличным вариантом. Если у вас есть четвертое или пятое поколение, даже не думайте об этом. Более ранние модели есть смысл обновить если у вас есть обоснованные претензии к ним. В конце концов с третьего поколения прошло довольно много времени и технологии нагнули вперед. Одна только стабилизация чего стоит.