DJI, подвинься! Vivo готовится выпустить лучший гаджет для блогеров и не только

Рынок компактных камер для любителей вести видеоблоги может скоро пополниться неожиданным игроком. Все мы привыкли к камерам DJI, которые заполонили выставки и просто красивые места, где блогеры снимают свои видеоролики. Теперь к этому движению присоединится очень необычный игрок — компания Vivo, известная своими Android-смартфонами. Ее представители официально подтвердили разработку автономной камеры для видеоблогеров, которая составит конкуренцию популярной линейке DJI Pocket.

Что известно о новой камере Vivo

Компания Vivo заявила, что проект был инициирован внутри компании в конце 2025 года, а коммерческий запуск запланирован на 2026 год. Окончательное название продукта пока не определено, и детали остаются весьма ограниченными. Нет информации и о конкретных характеристиках, ценовой политике или степени интеграции с Android-устройствами.

Это довольно неожиданный шаг для производителя смартфонов. Vivo традиционно концентрировалась на развитии возможностей камер непосредственно в телефонах, предлагая продвинутые функции видеосъемки как премиальные опции. Выход на рынок автономного оборудования для создателей контента представляет собой новое направление для бренда.

Компактная камера для блогера

DJI долгое время занимает доминирующее положение в сегменте компактного оборудования для видеоблогеров. Камеры серии Pocket и смартфонные стабилизаторы стали стандартом для тех, кто хочет получать плавную картинку без необходимости носить с собой громоздкую аппаратуру. Эти устройства сочетают портативность, качественную стабилизацию и простоту использования.

Появление конкурента от крупного производителя электроники может изменить расстановку сил. Vivo обладает значительным опытом в области технологий камер и обработки изображений, что теоретически дает компании преимущество при выходе на новый рынок. Кроме того, бренд уже имеет развитую систему продаж и узнаваемость среди потребителей.

Пока неясно, какую именно стратегию выберет Vivo для своей камеры: будет ли это прямой конкурент DJI Pocket по функциональности и цене, или компания попытается найти свою нишу с уникальными возможностями. Также интересно, насколько тесно устройство будет интегрировано с экосистемой Android и собственными смартфонами Vivo.

Тем не менее, рынок создателей контента продолжает расти, и спрос на качественное, но доступное оборудование остается высоким. Многие любители видеосъемки ищут альтернативы, которые могли бы предложить лучшее соотношение цены и качества или дополнительные функции, а значит производителям еще есть куда развиваться.

Подтверждение планов Vivo показывает, что даже устоявшиеся игроки на специализированных рынках не застрахованы от появления новых конкурентов. DJI теперь придется учитывать присутствие еще одного крупного производителя в сегменте, который до сих пор не испытывал серьезного давления. Остается только дождаться официальной презентации и узнать, сможет ли Vivo действительно предложить достойную альтернативу проверенным решениям.