Домашний робот, летающая камера и другие новые гаджеты от Amazon

Amazon, как и все крупные технологичные компании, проводит свое традиционное ежегодное мероприятие. Было оно и в этом году. Приятно, что компания не разочаровала и выдала целую россыпь гаджетов, каждый из которых сам по себе вызывает интерес. Даже если они и будут продаваться не на всех рынках, они все равно привлекают много внимания своей инновационностью. Новые продукты в основном связаны с умным домом, включая амбициозного робота Astro на базе Alexa, а также пару умных дисплеев, которые помогают семьям оставаться на связи друг с другом. Давайте посмотрим на них, как на вестников технологий, способных скоро прийти в каждый дом.

Ежегодная презентация Amazon

Как и прошлогоднее шоу, мероприятие Amazon было частнымУмный термостат Amazon

Amazon в партнерстве с Honeywell Home выпустила недорогой интеллектуальный термостат Amazon всего за 60 долларов. Он сделан на базе Alexa, запоминает ваши предпочтения и автоматически регулирует температуру в течение дня. Он использует геозону, чтобы регулировать температуру, когда вы уходите, чтобы сэкономить энергию или чтобы сделать ваш дом максимально комфортным, когда вы вернетесь.

Умный экран Amazon Echo Show 15

Amazon Echo Show 15 — это крупнейший подобный гаджет на сегодняшний день, который может выступать в роли своего рода командного центра умного дома. Площадь экрана позволяет отображать картинку в картинке, показывать трансляции с камер видеонаблюдения, демонстрировать статус умного дома и многое другое.

Благодаря потоковой передаче видео 1080p и способности работать как в альбомном, так и в портретном режиме, использовать экран можно даже для просмотра потокового видео с фирменного сервиса Prime Video. А еще он позволяет звонить и делать другие вещи. В общем, получился действительно универсальный гаджет. Правда, стоить он будет 250 долларов, а появится в продаже только в конце этого года.

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Что умеет Alexa

Пусть Alexa и не работает толком в нашей стране, но это не мешает ей развиваться. А может быть когда-то она и придет на российский рынок.

Сейчас она получила новые навыки и теперь может уловить определенные звуки, такие, как разбитие стекла или лай собаки. Стало возможным научить Alexa прислушиваться к определенным звукам, например, к звуковому сигналу холодильника, когда дверь остается открытой. Она сообщит вам, если обнаружит этот звук, и надо будет принять какие-то меры.

Alexa Together — это новая услуга, которая помогает заботиться о пожилых членах семьи. Она совместима со сторонними устройствами для обнаружения падений. Вы можете попросить Alexa обратиться за помощью и связаться с профессионалом для дальнейшего реагирования в чрезвычайной ситуации. Услуга будет стоить 20 долларов в месяц в США, но ее можно будет бесплатно попробовать в течение шести месяцев.

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Amazon Glow — игрушка для видеозвонков

Amazon Glow — это инструмент для видеочата, который сочетает в себе видеозвонки с проецируемым дисплеем, позволяющим детям общаться с близкими. Если вы когда-либо пытались сосредоточить суетливого ребенка, вы знаете, как это сложно. Amazon Glow оснащен восьмидюймовым светодиодным дисплеем, который позволяет не только общаться, но еще и играть с ребенком в интерактивные игры, независимо от того, как далеко вы находитесь.

Amazon работала с такими монстрами индустрии, как Disney, Mattel, Sesame Workshop и Nickelodeon над созданием контента для детей, который они могли бы потреблять через Amazon Glow. К концу года будет доступно еще больше контента. Этот гаджет тоже стоит 250 долларов.

Трекер Amazon Halo View

Amazon Halo View — это новый фитнес-трекер с AMOLED-экраном, обеспечивающий до семи дней автономной работы. Он водонепроницаем, поэтому с ним можно плавать. Новинка доступна в трех разных цветах и ​​имеет несколько вариантов ремешка. Halo View можно будет купить за 80 долларов.

Кроме того, в Amazon Halo теперь есть Halo Fitness — серия видеороликов о тренировках. Они будут доступны всем участникам Halo чуть позднее в этом году в рамках их стандартной подписки.

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Летающая камера для наблюдения за домом

Камера Ring Always Home была анонсирована еще в прошлом году, но теперь появилась более подробная информация. Камера стоит 250 долларов и может летать по дому по заранее запланированным маршрутам. Это устройство предназначено для домашней безопасности. Камера будет патрулировать дом и контролировать, нет ли в нем посторонних.

Камера для видеодомофона

Blink добавляет в свой модельный ряд видеодомофон. Кроме проводного подключения, гаджет может работать от двух батареек AA. Благодаря видео высокой четкости 1080p, двустороннему аудио, настраиваемым зонам обнаружения движения и оповещениям смартфона, дверной звонок Blink Video можно назвать очень функциональным. Особенно, если учесть, что стоит он всего 50 долларов.

Amazon Astro — робот для дома

Amazon Astro — это симпатичный робот, похожий на собаку, который сочетает в себе компьютерное зрение с алгоритмами Alexa для выполнения задач, которые можно выполнять самостоятельно.

Робот имеет встроенную перископическую камеру, которая позволит контролировать, что происходит перед или за ним. Робота можно запрограммировать на патрулирование вашего дома, а видео можно сохранять прямо в вашу учетную запись Ring.

Однако Astro — это не просто Алекса. У него есть своя личность и индивидуальность. Например, вы можете попросить его станцевать или отбивать бит. При этом в нем по-прежнему есть все функции, которые предлагает Alexa. Вы даже можете совершать видеозвонки, и Astro будет следовать за вами по дому, чтобы продолжить разговор.

Пока купить этого робота сложно. Надо будет стать участником программы раннего запуска и заплатить за него 1000 долларов.