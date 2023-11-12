Dreame распродает лучшие пылесосы с бешеной скидкой. Успей купить, чтобы забыть про уборку навсегда

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Иван Герасимов

Осенняя распродажа на АлиЭкспресс затрагивает не только повседневные гаджеты вроде смартфонов или планшетов, но и различную бытовую технику. Если вы уже закупились всем, что хотели, или же не нашли для себя ничего полезного, присмотритесь к пылесосам Dreame! Компания скинула цену на многие свои модели, но мы отобрали для вас самые топовые модели, которые успели зарекомендовать себя и подешевели сильнее всего.

Dreame распродает лучшие пылесосы с бешеной скидкой. Успей купить, чтобы забыть про уборку навсегда. Эти пылесосы Dreame скинули в цене реально много! Фото.

Эти пылесосы Dreame скинули в цене реально много!

Здесь вы найдете два робота-пылесоса, которые возьмут всю грязную работу на себя, а также мощный вертикальный — с ним справится даже ребенок! Остается лишь выбрать, какому гаджету стоит доверить уборку!

Беспроводной пылесос с функцией влажной уборки

Многие пользователи предпочитают наводить порядок дома самостоятельно и не доверяют роботам. Однако это вовсе не означает, что уборка должна превращаться в кошмар и отнимать много времени: нашли для вас Dreame H12 — отличный вертикальный пылесос с функцией влажной уборки!

На первый взгляд, гаджет выглядит массивно, но по факту его масса составляет менее 5 кг. Благодаря высокой силе всасывания в 16 000 Па и удобной щетке с колесиками, вам нужно всего лишь подталкивать пылесос вперед, чтобы продвинуть его. Много сил прикладывать не нужно, поэтому с ним справится даже ребенок.

Беспроводной пылесос с функцией влажной уборки. С Dreame H12 справится даже ребенок! Фото.

С Dreame H12 справится даже ребенок!

Чуть ниже ручки расположен LED-дисплей с сервисной информацией, благодаря чему вы не пропустите момент разрядки. А еще здесь классно реализовали самоочистку: нужно установить Dreame H12 в комплектную док-станцию и нажать на кнопку, после чего он промоет систему, валик в щетке и сольет отработанную воду. Все сделано так, чтобы вам нужно было меньше взаимодействовать с гаджетом и не тратить время!

Крутой пылесос для дома

Стоит ли покупать робот-пылесос с самоочисткой

Если вы все же хотите рискнуть и отдать уборку на откуп умному гаджету, рекомендуем Dreame Bot D10 Plusробот-пылесос с LiDAR и влажной уборкой. Вдобавок он поставляется вместе со станцией самоочистки, где происходит сброс отработанной воды, а также промывка системы. Это очень удобно, так как все происходит без вашего участия!

Стоит ли покупать робот-пылесос с самоочисткой. Гаджет умеет промывать систему автоматически без участия человека. Фото.

Гаджет умеет промывать систему автоматически без участия человека

Вдобавок Dreame Bot D10 Plus имеет систему лазерной навигации, расположенной в верхней части гаджета. LiDAR-сенсор позволяет выстраивать оптимальный маршрут и помогает пылесосу избегать препятствий, поэтому вам не потребуется подготавливать помещение к уборке — можно просто запустить ее с телефона, находясь на работе!

Разработчики дали гаджету еще и мощный движок: Dreame Bot D10 Plus имеет силу всасывания в 4000 Па, поэтому справляется любым мусором и даже с коврами! Вдобавок в него установлена батарея на 5200 мА*ч, поэтому на одном заряде он сможет убрать до 250 квадратных метров площади!

Робот-пылесос с самоочисткой

Самое приятное — цена: сейчас робот-пылесос с поддержкой Алисы стоит 25 000 рублей, но уже скоро стоимость вернется на прежний уровень. Скорее добавляйте в корзину!

Недорогой робот-пылесос с влажной уборкой

Но если вы вообще не знакомы с подобной бытовой техникой и хотите купить недорогой робот-пылесос, то рекомендую Dreame L10 Pro. Может показаться, что они с Dreame D10 Plus — близнецы, но это немного не так. Внешне они действительно похожи, но их функциональность различается. Так, эта модель не имеет док станции, но все равно поддерживает влажную уборку.

А еще у Dreame L10 Pro помимо LiDAR-датчика есть функция создания 3D-карты помещения, за счет чего робот-пылесос лучше избегает препятствия, распознавая их на расстоянии 8 метров! Вдобавок он сможет убраться в кромешной темноте, поэтому ему вовсе не обязательно наличие освещения.

Недорогой робот-пылесос с влажной уборкой. Deame L10 Pro — недорогой робот-пылесос, который устроит вас арсеналом функций! Фото.

Deame L10 Pro — недорогой робот-пылесос, который устроит вас арсеналом функций!

Недорогой робот-пылесос Dreame имеет мощный движок с силой всасывания на 4000 Па и аккумулятор на 5200 мА*ч, что гарантированно дает ему около 150 минут работы от одного заряда. На максимальных оборотах он выдает всего 65 дБ, что сопоставимо с разговором взрослых людей.

Через приложение для телефона можно включить робот-пылесос удаленно, а также указать зоны чистки или, наоборот, запрещенные места, которых гаджет будет избегать. Dreame снизила цену на робот-пылесос почти на 70%, поэтому сейчас его можно купить всего за 21 127 рублей.

Недорогой робот-пылесос

Обратите внимание, что доставка осуществляется по России и занимает считанные дни, вот только сроки акции не указаны. Так что, лучше определиться с выбором прямо сейчас, чтобы завтра не переплатить!

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