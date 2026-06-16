Недавно мой коллега Артем Сутягин обозревал необычное зарядное устройство UGREEN и убедился, что компания умеет удивлять. А я взял повербанк той же марки UGREEN Mini 55W 10000mAh Built-in Cable Power Bank и тоже не разочаровался. На AliExpress с доставкой из России он стоит около 2 500 рублей. Расскажу честно, что понравилось и что нет.

Что за компания UGREEN

Компания UGREEN — это надежный бренд с репутацией, которому есть что терять. Безымянные повербанки для телефона с AliExpress я перестал брать после того, как несколько раз обнаруживал, что заявленные 20 000 мАч на деле оказывались 12 000, и это в лучшем случае.

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Обзор UGREEN EchoBuds Magic делал несколько месяцев назад — наушники тогда приятно удивили качеством сборки и звука за свою цену. С тех пор слежу за линейкой и периодически беру что-то от этого бренда.

Купить повербанк UGREEN

Повербанк UGREEN выбирал именно из-за встроенного кабеля, потому что надоело каждый раз искать его в сумке или кармане. Когда нужно зарядить телефон на ходу, а кабель где-то в рюкзаке — это раздражает. Следить за выгодными предложениями UGREEN удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Компактный повербанк с дисплеем

Компактный повербанк в голубовато-сером матовом корпусе. Поверхность не маркая, в руке лежит уверенно — не скользит и не ощущается дешево. Плетеный встроенный кабель крепится к торцу аккуратно и не болтается: убирается так, что не мешает при хранении в кармане.

Главная фишка внешнего вида — дисплей. Не четыре светодиодные точки как у большинства конкурентов, а два индикатора одновременно: круговой из пяти сегментов показывает уровень заряда, а рядом — цифровой ваттметр с текущей мощностью в реальном времени. Это меняет ощущение от использования: видишь цифру 45W — понимаешь, что быстрая зарядка работает. Видишь 5W — значит, что-то пошло не так.

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В коробке помимо самого UGREEN Mini 55W 10000mAh Built-in Cable Power Bank лежит короткий кабель USB-C в комплекте. Это приятный бонус: встроенный кабель — основной, отдельный — когда нужно зарядить два устройства или когда хочешь зарядить сам банк.

Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Повербанк с быстрой зарядкой на 55 Вт — звучит как много для такого компактного устройства. На практике это ощущается. Подключаю свой vivo X300 через встроенный кабель — телефон показывает быструю зарядку и набирает процент заметно быстрее, чем от обычного повербанка. А, если использовать смартфон Xiaomi, скорость будет максимальной благодаря нативной совместимости протоколов.

Отдельный порт USB-A тоже не обделен — подключал к нему наушники для зарядки. Стандартная проблема дешевых повербанков: они отключаются при малом токе потребления, считая что устройство заряжено. Здесь есть режим слаботочной зарядки, который активируется двойным нажатием кнопки. Наушники зарядились без проблем. Также внешний аккумулятор UGREEN поддерживает одновременную зарядку двух устройств — телефон через встроенный кабель и что-то еще через USB-A. Ваттметр в этот момент честно показывает суммарную мощность.

Сколько раз заряжает смартфон повербанк на 10000 мАч

На практике это означает следующее. Смартфон с батареей 6000 мАч — в районе полутора полных цикла зарядки с небольшим остатком. Смартфон с 5000 мАч — почти два раза. Если берете в однодневную поездку один телефон — хватит с запасом. Если два устройства или планшет — рассчитывайте аккуратнее.

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Повербанк UGREEN на 10000 мАч при этом весит немного и помещается в карман джинсов — это и есть смысл слова «компактный». Большинство повербанков на 20 000 мАч в карман не влезут никак. Этот залезет, но минусы у такого устройства все равно есть

Недостатки внешнего аккумулятора UGREEN

Нет сквозной зарядки. Это означает, что если подключить зарядник к банку, пока к нему подключен телефон — порты перезагружаются и зарядка телефона прерывается на несколько секунд. Не критично, но неудобно если хочется заряжать банк и одновременно что-то от него питать.

При максимальной нагрузке, то есть когда заряжаешь что-то мощное на 45 Вт длительное время, корпус и зона коннектора ощутимо теплеют. До дискомфорта далеко, держать в руке нормально, но разница с режимом обычной зарядки чувствуется. Это не дефект, это физика — просто стоит знать.

Стоит ли покупать повербанк UGREEN

2 500 рублей с доставкой из России на AliExpress — это очень честная цена для мощного повербанка с реальными 55 Вт, как у Xiaomi, встроенным кабелем и дисплеем с ваттметром.

Купить повербанк UGREEN

Купить повербанк UGREEN стоит, если:

регулярно нужна быстрая подзарядка в дороге без поиска кабеля;

хотите видеть что происходит при зарядке, а не гадать по светодиодам;

нужен внешний аккумулятор для телефона , который помещается в карман и при этом не врет про ёмкость;

, который помещается в карман и при этом не врет про ёмкость; есть наушники или браслет с малым потреблением — режим слаботочной зарядки решает.

Не берите, если принципиально нужна сквозная зарядка или емкость больше 10 000 мАч для нескольких устройств. В этом случае смотрите на старшие модели той же линейки. UGREEN Mini 55W 10000mAh Built-in Cable Power Bank — один из лучших компактных повербанков, которые я держал в руках. За 2 500 рублей с промокодом UGYLLH это крутая покупка без лишних вопросов. Обсудить и поделиться впечатлениями можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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