Два пылесоса Roborock получили максимальные скидки на Ozon. Их можно купить по лучшей цене

В настоящее время на Ozon и других маркетплейсах проходит Черная Пятница — одна из главных распродаж года, которая в этот раз удачно наложилась на оптимальный для покупок курс доллара. Сотни и даже тысячи товаров, включая пылесосы Roborock, сейчас продают со скидками. Причем с учетом всех вводных падение цен стало максимальным за все время. Это наглядно демонстрируют робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro, а также вертикальный моющий пылесос Roborock F25 RT.

Оба сейчас доступны на Ozon по минимальной за все время цене, которая достигается за счет промокода ROBOROCK12 на дополнительную скидку 10%. И это лучший момент, чтобы приобрести надежный пылесос за символические для их возможностей деньги.

Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro

Roborock Q8 Max Pro — это робот-пылесос, выполняющий сразу два типа уборки: сухую и влажную. Для первого он предусматривает основную щетку с защитой от наматывания волос и боковую щетку, а для второго — специальную швабру. Причем она способна подниматься на высоту до 8 мм при обнаружении ковров, что позволяет выполнять два типа уборки одновременно.

Цена: 17 599 ₽

Купить Roborock Q8 Max Pro

Высокая эффективность уборки также обеспечивается продвинутой системой навигации. С помощью встроенных датчиков пылесос измеряет расстояние от объектов до самого себя, благодаря чему умело обходит препятствия.

И самое важное — мощность Roborock Q8 Max Pro. Его сила всасывания достигает 10000 Па, позволяя пылесосу справляться с любым мелким мусором. А батарея на 5200 мАч становится гарантом хорошей автономности для уборки 180 м² площади за один подход.

Вертикальный моющий пылесос Roborock F25 RT

Roborock F25 RT — идеальный пылесос для мытья пола. Эта вертикальная модель оснащена специальным валиком, который отмывает загрязнения на полу и одновременно с этим забирает отработанную воду, оставляя поверхность почти полностью сухой.

Цена: 17 399 ₽

Чистота пола обеспечивается также за счет впечатляющей силы всасывания, достигающей 20000 Па. Это помимо прочего позволяет использовать Roborock F25 RT для сухой уборки, забираясь с ним в самые труднодоступные места при помощи удобной конструкции с раскладкой.

Наконец, по возвращении на станцию его можно не только зарядить (а одного заряда хватает на 300 м²), но и обслужить в автоматическом режиме. Валик самостоятельно моется и просушивается на базе, и буквально через 30 минут вертикальный моющий пылесос уже готов к новым свершениям.