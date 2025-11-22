Два пылесоса Roborock получили максимальные скидки на Ozon. Их можно купить по лучшей цене

Герман Вологжанин

В настоящее время на Ozon и других маркетплейсах проходит Черная Пятница — одна из главных распродаж года, которая в этот раз удачно наложилась на оптимальный для покупок курс доллара. Сотни и даже тысячи товаров, включая пылесосы Roborock, сейчас продают со скидками. Причем с учетом всех вводных падение цен стало максимальным за все время. Это наглядно демонстрируют робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro, а также вертикальный моющий пылесос Roborock F25 RT.

Два пылесоса Roborock получили максимальные скидки на Ozon. Их можно купить по лучшей цене.

На Ozon проходит распродажа пылесосов Roborock

Оба сейчас доступны на Ozon по минимальной за все время цене, которая достигается за счет промокода ROBOROCK12 на дополнительную скидку 10%. И это лучший момент, чтобы приобрести надежный пылесос за символические для их возможностей деньги.

Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro

Roborock Q8 Max Pro — это робот-пылесос, выполняющий сразу два типа уборки: сухую и влажную. Для первого он предусматривает основную щетку с защитой от наматывания волос и боковую щетку, а для второго — специальную швабру. Причем она способна подниматься на высоту до 8 мм при обнаружении ковров, что позволяет выполнять два типа уборки одновременно.

Продвинутый робот-пылесос со скидкой

Продвинутый робот-пылесос со скидкой

Цена: 17 599 ₽

Купить Roborock Q8 Max Pro

Высокая эффективность уборки также обеспечивается продвинутой системой навигации. С помощью встроенных датчиков пылесос измеряет расстояние от объектов до самого себя, благодаря чему умело обходит препятствия.

И самое важное — мощность Roborock Q8 Max Pro. Его сила всасывания достигает 10000 Па, позволяя пылесосу справляться с любым мелким мусором. А батарея на 5200 мАч становится гарантом хорошей автономности для уборки 180 м² площади за один подход.

Вертикальный моющий пылесос Roborock F25 RT

Roborock F25 RT — идеальный пылесос для мытья пола. Эта вертикальная модель оснащена специальным валиком, который отмывает загрязнения на полу и одновременно с этим забирает отработанную воду, оставляя поверхность почти полностью сухой.

Идеальный пылесос для мытья полов

Идеальный пылесос для мытья полов

Цена: 17 399 ₽

Купить Roborock Q8 Max Pro

Чистота пола обеспечивается также за счет впечатляющей силы всасывания, достигающей 20000 Па. Это помимо прочего позволяет использовать Roborock F25 RT для сухой уборки, забираясь с ним в самые труднодоступные места при помощи удобной конструкции с раскладкой.

Наконец, по возвращении на станцию его можно не только зарядить (а одного заряда хватает на 300 м²), но и обслужить в автоматическом режиме. Валик самостоятельно моется и просушивается на базе, и буквально через 30 минут вертикальный моющий пылесос уже готов к новым свершениям.

