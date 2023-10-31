Эта электрическая зубная щетка с ирригатором — просто пушка! Почему нужно купить ее немедленно

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Иван Герасимов

Современные гаджеты призваны помогать человеку в повседневной жизни. В какой-то момент это действительно было так, но со временем все осложнилось обилием умных устройств: дошло до того, что чуть ли не треть багажа в поездке занята именно ими. Среди них — предметы личной гигиены, например, зубные щетки и ирригаторы, у каждого из которых есть еще свои насадки, кабели для зарядки и чехлы. С ума можно сойти! Кажется, я нашел отличное решение последней проблемы — это зубная щетка с ирригатором. Но есть ли в ней смысл? Кажется, что да.

Эта электрическая зубная щетка с ирригатором — просто пушка! Почему нужно купить ее немедленно. Нашли для вас шикарную щетку с ирригатором, которая сбережет ваши деньги и сделает зубы здоровее! Фото.

Нашли для вас шикарную щетку с ирригатором, которая сбережет ваши деньги и сделает зубы здоровее!

Электрическая щетка или ирригатор — что лучше

Может показаться, что гаджет получился избыточным за счет наличия ирригатора — многие не признают его пользу даже в 2023 году. А зря: это разные по своему назначению устройства. Дело в том, что главная задача щетки — именно чистка зубов от налета, тогда как ирригатор массирует десна и вымывает остатки пищи из труднодоступных участков полости рта.

Электрическая щетка или ирригатор — что лучше. Электрическая щетка с ирригатором — лучший гаджет для себя, который можно купить для себя. Фото.

Электрическая щетка с ирригатором — лучший гаджет для себя, который можно купить для себя

Вдобавок он делает это аккуратно и не травмирует десна, поэтому стоматологи рекомендуют пользоваться ирригатором после еды, так как щетина может повредить эмаль. В любом случае, они оба по-своему полезны, но вы можете сэкономить деньги и место в своей ванной, купив новейшую модель Soocas Neos. Только посмотрите, как она работает.

Soocas Neos на OZON

Soocas Neos на Wildberries

Зубная щетка с ирригатором — какую выбрать

Залог успеха Soocas Neos кроется отнюдь не в сочетании двух устройств, а в начинке, которая как раз помогает гаджету быть функциональным. Работает он на основе роторного движка MagVortex, который выдает до 30 000 вибраций в минуту. Благодаря такой высокой частоте щетинки приходят в движение, а одновременно с этим идет точечная подача воды для удаления частиц пищи.

Зубная щетка с ирригатором — какую выбрать. Эффективную очистку обеспечивает специальный движок, выдающий до 30 000 вибраций в минуту. Фото.

Эффективную очистку обеспечивает специальный движок, выдающий до 30 000 вибраций в минуту

В процессе чистки образуется плотная пена, благодаря чему увеличивается эффективность чистки и экономии зубной пасты. А специальная посадка щетины делает процесс безопаснее, так как не содержит меди или металлов в отличие от аналогичных гаджетов.

Вода подается благодаря посредством насоса FlowPulse, который создает нужное давление для формирования пульсирующего потока. Таким образом, вы не просто получаете щетку с ирригатором 2-в-1 для чистки зубов и ополаскиванием, экономя свое время.

Soocas Neos на OZON

Soocas Neos на Wildberries

Умная электрическая зубная щетка

Умная электрическая зубная щетка. Управление производится с помощью клавиш на корпусе. Фото.

Управление производится с помощью клавиш на корпусе

Soocas Neos — еще и умный гаджет для чистки зубов, так как работает не напропалую. Разработчики сделали электрическую щетку с микропроцессором, который отвечает здесь за работу ряда важных функций. А именно:

  • Функция памяти — запоминает выбранный режим чистки.
  • Интеллектуальная зарядка батареи.
  • Напоминание о заряде батареи.
  • Напоминание о смене зоны чистки.

Говоря о возможностях Soocas Neos, нужно упомянуть, что гаджет оснащен двумя режимами — деликатным и обычным, а также тремя скоростями. Таким образом, получается идеальная электрическая зубная щетка для всей семьи. По словам инженеров Soocas, гаджет в 40 раз лучше удаляет налет, в 10 раз увеличивает эффективность очистки диастем (промежутков), а также в два раза качественнее отбеливает зубы. Во многом, это заслуга интеллектуальных функций Soocas Neos.

Soocas Neos на OZON

Soocas Neos на Wildberries

Какая электрическая щетка лучше для зубов

Soocas Neos — топ еще и по той причине, что в комплекте с ней поставляются специальные насадки, где щетина разделена на три зоны. Они представляют W-образную форму зуба для максимального отбеливания, но при этом не травмируют десны и эмаль. Таким образом, щетка охватывает максимально возможную площадь, а все остальное помогает обработать ирригатор. Кстати, здесь используется уже знакомая вам проверенная щетина DuPont, а система напомнит вовремя поменять насадку.

Какая электрическая щетка лучше для зубов. Щетина имеет специальную W-образную форму для наилучшей чистки. Фото.

Щетина имеет специальную W-образную форму для наилучшей чистки

Несмотря на наличие встроенного резервуара для воды, производителю удалось еще и установить в Soocas Neos мощный аккумулятор на 2600 мА*ч. Это позволит не заряжать щетку до 30 дней, а при необходимости вернуть ее к жизни с помощью специального блока беспроводной зарядки.

Soocas Neos на OZON

Soocas Neos на Wildberries

Хорошая электрическая зубная щетка — какую выбрать в 2023

Soocas Neos защищена от воды по стандарту IPX8. Это значит, что вы можете пользоваться ею в душе и не переживать, если на нее попадет влага — с ней точно ничего не случится. Вдобавок электрическая щетка с ирригатором от Soocas поставляется в поистине богатой комплектации! В коробке вас ожидает не только сам гаджет и зарядка, но и щетка для очистки резервуара вместе с парой насадок и чехол для переноски — такое встретишь не каждый день!

Хорошая электрическая зубная щетка — какую выбрать в 2023. Щетка имеет богатый комплект поставки и сразу 2 насадки. Фото.

Щетка имеет богатый комплект поставки и сразу 2 насадки

Прямо сейчас приобрести новую Soocas Neos можно по специальной цене на Wildberries и OZON. Более того, у наших читателей есть уникальная возможность купить зубную щетку с ирригатором дешево, использовав промокод TPSRSNG756E0 при оформлении заказа. Но помните, что это предложение ограничено по времени, а гаджеты Soocas традиционно разлетаются как горячие пирожки. Рекомендую не откладывать покупку в долгий ящик и заказать прямо сейчас, чтобы потом не кусать локти!

Soocas Neos на OZON

Soocas Neos на Wildberries

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