Эти электрические зубные щетки отдают со скидкой и дарят подарки. Спорим, одну из них вы точно купите?

Появление смартфонов сделало нашу жизнь более комфортной, позволив получить в рамках одного устройства универсальный инструмент для работы и развлечений. Но современные технологии заботятся не только о комфорте, но и о здоровье пользователя. Если вы являетесь постоянным посетителем стоматологических кабинетов, то определенно стоит задуматься, какую зубную щетку купить. А мы поможем определиться с выбором.

Электрическая зубная щетка Nandme NX7000

Перед вами не должен стоять вопрос, что лучше: обычная щетка и электрическая. Последние априори являются более эффективными. Если при использовании обычной зубной щетки нужно самостоятельно и с определенным усилием двигать ее во рту, то щетинки электрической модели приводятся в движение без вмешательства человека. Кроме того, они набирают в 10 раз более высокую скорость, чем можно получить вручную. Например, зубная щетка Nandme NX7000, оснащенная мотором Maglev, выдает до 41 000 вибраций в минуту.

Купить электрическую зубную щетку

Столь высокая скорость работы электрической щетки позволяет выполнять не только повседневную чистку, но и отбеливание зубов. Разумеется, это нужно не каждому, а потому Nandme NX7000 поддерживает несколько режимов работы:

для чувствительный зубов;

повседневная чистка;

отбеливание;

полировка;

уход за деснами.

Помимо пяти режимов вы можете настроить интенсивность движений, выбрав один из трех вариантов. Суммарно зубная щетка Nandme NX7000 предлагает 15 сценариев использования для самых разных потребностей.

Несмотря на солидную мощность, эта модель способна похвастать не менее впечатляющей автономностью. При условии, что вы будете чистить зубы в щадящем режиме два раза в день, уделяя каждой процедуре по две минуты, щетка проработает целый год от одного заряда. Электрическая щетка оповестит, когда закончится заряд, после чего вам не придется бежать в магазин за батарейками, а понадобится всего лишь подключить Nandme NX7000 к источнику питания через кабель USB-C.

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Купить электрическую зубную щетку можно в двух вариациях: на 2 или 12 насадок, каждой из которых хватит на 3 месяца использования. До 18 июня цена Nandme NX7000 в базовой версии составит ~ 1050 ₽, а в расширенной с дюжиной сменных головок — примерно 1450 ₽. Не забудьте взять купон продавца и активировать код NX7000R60 для получения дополнительной скидки в размере $3 (~ 250 ₽) при покупке двух щеток.

Купить Nandme NX7000

Кстати, доставка электрической зубной щетки осуществляется из Москвы. То есть менее чем через неделю после оформления заказа полезный гаджет окажется дома, и вы сможете начать по-новому ухаживать за полостью рта.

Умная зубная щетка Nandme NX8000

Nandme NX8000 — еще одна хорошая зубная щетка, но все-таки она представляет из себя более продвинутую модель. Как и младшая версия, эта способна порадовать мощным звуковым мотором на 41 000 вибраций в минуту и встроенным двухминутным таймером, который оповещает об окончании процедуры чистки зубов. Вдобавок ко всему щетка Nandme NX8000 предлагает две интеллектуальные функции:

напоминание о необходимости замены чистящей головки;

автоматическое снижение мощности при сильном давлении для бережного ухода за деснами.

Еще одно отличие касается сменных насадок. Площадь щетинок у продвинутой зубной щетки больше, а в комплекте с инструментом для ухода за полостью рта есть 2 или 12 сменных головок. Одна половина из этих насадок предназначена для бережной чистки, а вторая — для глубокой.

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Выделенными отличиями объясняется небольшая разница в цене. Купить электрическую зубную щетку можно за 1700 ₽ или 1900 ₽ в зависимости от комплекта. После активации промокода NX8000R603 можно получить дополнительную скидку в размере $5 (~ 400 ₽) при одновременном заказе двух Nandme NX8000.

Купить Nandme NX8000

Вне зависимости от того, какую зубную щетку будет решено купить, вы получите подарок. И сейчас мы раскроем секрет, немного рассказав о бонусах, которые дарит Nandme.

Зубная нить и в подарок при заказе

При заказе Nandme NX7000 или Nandme NX8000 в качестве подарка вы получите набор из гибридных зубочисток с зубной нитью, чтобы сделать уход за полостью рта еще более эффективным. Отдельно такой комплект стоит почти 400 ₽, а при покупке электрических щеток его предлагают даром.

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Успевайте определиться с выбором, какую электрическую щетку купить, ведь скидки и подарки имеют свойство заканчиваться. Утром 19 июня карета превратится в тыкву, и минимум до следующей распродажи AliExpress вам придется забыть о таких привлекательных ценах.